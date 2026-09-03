Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин назвал логистику важнейшим условием развития огромной России
Путин заявил о важности транспортного сообщения для огромной России
Президент России Владимир Путин подчеркнул критическую значимость развития транспортных связей и логистических маршрутов, учитывая масштабные географические размеры государства.
Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, глава государства обратил внимание на географические особенности страны, передает РИА «Новости».
«Напоминаю, что у нас самая большая в мире территория, самая большая. Больше России в мире по территории стран не существует. И логистика, транспортные сообщения очень важны», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о планах масштабного расширения транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке.
Глава государства анонсировал обновленную стратегию развития макрорегиона до 2036 года.
Весной российский лидер отметил колоссальный логистический потенциал страны.