3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Путин сообщил о работе над повышением транспортной доступности Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин сообщил о планах масштабного расширения транспортной и энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке для решения логистических проблем.
Россия активно работает над улучшением логистики и энергетической обеспеченности макрорегиона, передает РИА «Новости».
Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства подчеркнул необходимость развития инфраструктуры.
«Здесь есть свои проблемы… Какие проблемы? Логистика. Сюда далеко везти – значит дорого. Здесь не хватает транспортных возможностей, имею в виду авиацию. Здесь не хватает железных дорог. Поэтому мы так активно работаем над проектом расширения так называемого «восточного коридора», возможностей БАМа и Транссиба. Мы должны здесь больше уделить внимание сети аэропортов, мы должны здесь построить новые энергетические мощности», – отметил Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава государства провел во Владивостоке совещание по вопросам развития дальневосточных регионов.
Российский лидер обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в макрорегион.
В прошлом году президент анонсировал рост провозных мощностей БАМа и Транссиба в полтора раза к 2032 году.