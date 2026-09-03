Путин сообщил о работе над повышением транспортной доступности Дальнего Востока

Tекст: Мария Иванова

Россия активно работает над улучшением логистики и энергетической обеспеченности макрорегиона, передает РИА «Новости».

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства подчеркнул необходимость развития инфраструктуры.

«Здесь есть свои проблемы… Какие проблемы? Логистика. Сюда далеко везти – значит дорого. Здесь не хватает транспортных возможностей, имею в виду авиацию. Здесь не хватает железных дорог. Поэтому мы так активно работаем над проектом расширения так называемого «восточного коридора», возможностей БАМа и Транссиба. Мы должны здесь больше уделить внимание сети аэропортов, мы должны здесь построить новые энергетические мощности», – отметил Владимир Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава государства провел во Владивостоке совещание по вопросам развития дальневосточных регионов.

Российский лидер обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в макрорегион.

В прошлом году президент анонсировал рост провозных мощностей БАМа и Транссиба в полтора раза к 2032 году.