Путин сообщил об опережающем Европу росте экономики России

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин сообщил об успехах отечественной экономики на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, отечественные показатели оказались существенно выше европейских.

«За последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского», – подчеркнул Владимир Путин во время выступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил об увеличении российской экономики более чем на 10% за три года.

Министр экономического развития Максим Решетников доложил об уверенном удержании Россией четвертого места в мире по паритету покупательной способности.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул трехкратное опережение темпов роста отечественного ВВП по сравнению с показателями еврозоны.