В Петербурге спустили на воду пятый рыболовный траулер

Tекст: Валерия Городецкая

Как отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев, принявший участие в церемонии спуска траулера на воду, «Капитан Юнак» является одним из самых современных рыбопромысловых судов в мире, превосходящим по характеристикам ранее построенные рыбодобывающие суда своего класса, сообщается на сайте ОСК.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив «Адмиралтейских верфей» с очередным успешным этапом в строительстве судна. Он выразил уверенность, что новый траулер в очередной раз докажет высокий уровень развития судостроительной отрасли России.

«Адмиралтейские верфи всего на один год младше Санкт-Петербурга. Здесь строились первые суда и корабли, и сегодня предприятие является флагманом судостроения. Самые сложные проекты, необходимые нашему Военно-морскому флоту, нашему государству, выполняются в срок и с хорошим качеством», – отметил он.

«Капитан Юнак» стал результатом большого труда корабелов ОСК, рабочих и специалистов «Адмиралтейских верфей», отметил заместитель гендиректора по гражданскому судостроению ОСК Кирилл Топоров. Он поблагодарил коллектив предприятия за приложенные к реализации проекта усилия.

«Судно, на спуске которого мы сегодня присутствуем, является технически сложным. Оно насыщено высокотехнологичным, современным оборудованием. Строить подобные заказы по силам только высококвалифицированным, дисциплинированным, ответственным специалистам, какими являются адмиралтейцы», – сказал врио гендиректора «Адмиралтейских верфей» Андрей Быстров.

В торжественной церемонии также приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, первый замглавы Минфина Ирина Окладникова и гендиректор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Савелий Карпухин.

Контракт на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. С сентября 2022 года «Адмиралтейские верфи» передали заказчику четыре судна серии: «Капитан Вдовиченко», «Механик Маслак», «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов». Сегодня все они успешно осуществляют рыбный промысел в Дальневосточном бассейне и являются лидерами по вылову и переработке рыбной продукции.

Сегодня завод продолжает активное строительство на стапеле шестого рыболовного траулера «Механик Щербаков».