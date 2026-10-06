В гараже жителя Тольятти нашли фрагменты тела задушенной женщины

В Тольятти задержали мужчину после обнаружения фрагментов тела в гараже

Tекст: Алексей Дегтярёв

В конце сентября полицейские получили информацию о преступлении в одном из гаражных кооперативов на Комсомольской улице в Тольятти. В ходе осмотра помещения были обнаружены фрагменты человеческого тела, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

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