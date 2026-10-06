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В гараже жителя Тольятти нашли фрагменты тела задушенной женщины
В Тольятти задержали мужчину после обнаружения фрагментов тела в гараже
В Самарской области правоохранительные органы задержали мужчину, который признался в убийстве своей знакомой и сокрытии ее расчлененного тела в гаражном кооперативе Тольятти, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
В конце сентября полицейские получили информацию о преступлении в одном из гаражных кооперативов на Комсомольской улице в Тольятти. В ходе осмотра помещения были обнаружены фрагменты человеческого тела, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
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Ранее не судимый 54-летний местный житель признался, что во время ссоры не смог совладать с эмоциями и задушил знакомую. Затем он попытался спрятать труп. В настоящее время подозреваемый доставлен в районный следственный отдел.
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