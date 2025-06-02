Монголия выразила намерение подписать с ЕАЭС временное торговое соглашение

Посол Евсиков: Монголия готов подписать с ЕАЭС временное торговое соглашение

Tекст: Ирма Каплан

«В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах ЕАЭС и в Монголии временное торговое соглашение между ними может быть подписано на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно запланировано на июнь 2025 года», – передает его слова ТАСС.

Евсиков уточнил, что кроме Монголии, еще ряд стран работает над созданием зоны свободной торговли с ЕАЭС.

Дипломат сообщил, временное торговое соглашение предусматривает преференциальный доступ Евразийского экономического союза на монгольский рынок по таким товарам, как зерновые, мясная и молочная продукция, мед, растительные масла, сахар, металлургическая продукция, моторные транспортные средства, химическая продукция и шины.

По словам Евсикова, подобные переговоры ведутся с другими странами. Соглашение с ОАЭ ожидают подписать до конца текущего года, на финальной стадии находится аналогичный документ с Индонезией, продолжаются консультации с Египтом, Тунисом и Индией. Таиланд также заявил о своей готовности к переговорам.

Напомним, в мае 2024 года лидеры стран ЕАЭС и Монголии на юбилейном саммите приняли решение начать переговоры о заключении временного торгового соглашения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в последние месяцы в Монголии заметили активную информационную кампанию, направленную на срыв заключения временного соглашения с Евразийским экономическим союзом, сообщал в мае директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.