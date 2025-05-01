Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.11 комментариев
В России обвинили Запад в кампании против сделки Монголии с ЕАЭС
В последние месяцы в Монголии ведется активная информационная кампания, направленная на срыв заключения временного соглашения с Евразийским экономическим союзом, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
Кампания в последние месяцы приобрела заметную активность и проводится явно не без влияния определенных западных кругов, заявил Агасандян РИА «Новости».
В информационном поле Монголии распространяются псевдоаналитические материалы, в которых утверждается, что временное соглашение с ЕАЭС якобы приведет Монголию к зависимости от России и объединения в целом. Также рисуются катастрофические сценарии, связанные с негативными последствиями для экономики страны.
«Запад до последнего будет склонять Улан-Батор отказаться от сделки, инициаторами которой, к слову, были именно наши монгольские партнеры», – указал собеседник.
В мае 2024 года лидеры стран ЕАЭС и Монголии на юбилейном саммите приняли решение начать переговоры о заключении временного торгового соглашения.