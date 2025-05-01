Tекст: Алексей Дегтярев

Кампания в последние месяцы приобрела заметную активность и проводится явно не без влияния определенных западных кругов, заявил Агасандян РИА «Новости».

В информационном поле Монголии распространяются псевдоаналитические материалы, в которых утверждается, что временное соглашение с ЕАЭС якобы приведет Монголию к зависимости от России и объединения в целом. Также рисуются катастрофические сценарии, связанные с негативными последствиями для экономики страны.

«Запад до последнего будет склонять Улан-Батор отказаться от сделки, инициаторами которой, к слову, были именно наши монгольские партнеры», – указал собеседник.

В мае 2024 года лидеры стран ЕАЭС и Монголии на юбилейном саммите приняли решение начать переговоры о заключении временного торгового соглашения.