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Путин осмотрел новейший супертраулер во Владивостоке
Путин осмотрел высокотехнологичный рыболовный траулер во Владивостоке
Президент России Владимир Путин посетил Морской вокзал Владивостока для осмотра одного из самых современных в мире рыболовных судов «Капитан Юнак».
Глава государства ознакомился с характеристиками большого морозильного судна проекта СТ-192 «Капитан Юнак», передает ТАСС.
Этот супертраулер превосходит все ранее построенные отечественные аналоги. Он способен ежегодно вылавливать и перерабатывать 60 тыс. тонн рыбы.
Производительность новинки превышает показатели других судов более чем в два раза. Траулер отличается увеличенными мощностями, высокой экологичностью и улучшенными условиями для экипажа. Безотходный цикл производства полностью исключает сброс отходов в океан.
Оборудование включает особые энергосберегающие инновации, позволяющие значительно снизить расход топлива. Судно способно эффективно работать в самых сложных погодных условиях. Современная фабрика на борту осуществляет глубокую переработку улова до 100%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Объединенная судостроительная корпорация передала траулер «Капитан Юнак» заказчику
В июле на Адмиралтейских верфях спустили на воду седьмое судно этой серии под названием «Капитан Ипатов».
Ранее президент России Владимир Путин отмечал важность строительства современных рыбопромысловых судов с безотходными технологиями переработки.