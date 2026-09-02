Путин осмотрел новейший супертраулер во Владивостоке

Путин осмотрел высокотехнологичный рыболовный траулер во Владивостоке

Tекст: Мария Иванова

Глава государства ознакомился с характеристиками большого морозильного судна проекта СТ-192 «Капитан Юнак», передает ТАСС.

Этот супертраулер превосходит все ранее построенные отечественные аналоги. Он способен ежегодно вылавливать и перерабатывать 60 тыс. тонн рыбы.

Производительность новинки превышает показатели других судов более чем в два раза. Траулер отличается увеличенными мощностями, высокой экологичностью и улучшенными условиями для экипажа. Безотходный цикл производства полностью исключает сброс отходов в океан.

Оборудование включает особые энергосберегающие инновации, позволяющие значительно снизить расход топлива. Судно способно эффективно работать в самых сложных погодных условиях. Современная фабрика на борту осуществляет глубокую переработку улова до 100%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Объединенная судостроительная корпорация передала траулер «Капитан Юнак» заказчику

В июле на Адмиралтейских верфях спустили на воду седьмое судно этой серии под названием «Капитан Ипатов».

Ранее президент России Владимир Путин отмечал важность строительства современных рыбопромысловых судов с безотходными технологиями переработки.