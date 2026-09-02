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Путина впечатлили размеры нового танкера «Петр Столыпин»
Владимир Путин оценил габариты танкера «Петр Столыпин» длиной 300 метров
Президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда», где осмотрел уникальный ледокольный газовоз, способный вместить три футбольных поля.
Глава государства в среду прибыл на судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень, передает ТАСС.
Во время визита российский лидер осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин» и обратил внимание на его впечатляющие габариты.
«Здоровое какое, – отметил Путин и развел руками, показывая размеры судна. – Огромное просто».
Капитан корабля Александр Гаврис подтвердил наблюдения президента, сообщив, что длина газовоза достигает 300 метров. Он пояснил, что внутри могут поместиться три футбольных поля.
«Да, три футбольных поля? Есть где поиграть», – в шутку отреагировал российский лидер.
Серия из пяти ледокольных танкеров Arc7 строится для проекта «Арктик СПГ-2» силами компании «Роснефть» по поручению главы государства.
Головное судно серии «Алексей Косыгин» уже осуществляет перевозки сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Тем временем «Петр Столыпин» готовится к передаче заказчику, а еще два аналогичных корабля проходят этап достройки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося газовоза
Глава государства высоко оценил технологичность создания судна «Петр Столыпин».
В конце прошлого года предприятие передало заказчику первый арктический танкер «Алексей Косыгин».