Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз для проекта «Арктик СПГ-2»

Президент Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин»

Tекст: Мария Иванова

Глава государства в среду посетил судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, передает РИА «Новости».

Ледокольное судно «Петр Столыпин» класса Arc7 способно самостоятельно проходить льды толщиной более двух метров. Танкер предназначен для круглогодичной навигации на Северном морском пути.

Газовоз отличается высокой экологичностью. Отпарной газ, возникающий при перевозке СПГ, применяется как топливо для судовой энергетической установки. В качестве запального и резервного горючего используется дизельное топливо.

Пять ледокольных танкеров Arc7 стали первыми газовозами отечественной постройки для проекта «Арктик СПГ-2». Головное судно «Алексей Косыгин» уже транспортирует сжиженный природный газ по Севморпути. «Петр Столыпин» готовится к передаче заказчику, еще два судна достраиваются.

Судоверфь «Звезда» – единственное в России предприятие, способное строить подобные ледокольные танкеры-газовозы СПГ. Уникальной технологией создания судов с мембранной системой хранения сжиженного природного газа обладают только Россия и Южная Корея.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на судоверфь «Звезда» для ознакомления с ходом строительства судов арктического класса.

Летом дальневосточное предприятие построило второй газовоз высокого ледового класса «Константин Посьет».

В конце прошлого года заказчик получил головной ледокольный танкер серии «Алексей Косыгин».