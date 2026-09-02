«Яндекс Маркет», Wildberries и Ozon начали принимать цифровые рубли

Tекст: Мария Иванова

Крупнейшие отечественные маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» добавили функцию оплаты товаров цифровыми рублями, передает РИА «Новости».

Новая опция уже появилась у пользователей мобильных приложений на этапе оформления заказов.

Расчет в новой валюте предлагается покупателям в качестве дополнения к привычным способам. В меню торговых площадок он доступен наряду со стандартными банковскими картами и Системой быстрых платежей.

Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты, которая внедряется в оборот вместе с наличными и безналичными деньгами. Открыть специальный кошелек для таких расчетов россияне могут с 1 сентября в 12 ведущих банках страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе онлайн-площадки Wildberries и Ozon анонсировали запуск оплаты цифровыми рублями с сентября.

Розничные сети «Магнит» и «Азбука вкуса» запланировали прием таких платежей с начала осени.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина подтвердила готовность всех системно значимых банков к работе с новой формой валюты.