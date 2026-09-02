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Путин заявил об успешном запуске производства современных танкеров-газовозов
Президент России Владимир Путин заявил об успешном запуске современного производства танкеров-газовозов в стране во время посещения судоверфи «Звезда» в Приморье.
Президент России Владимир Путин в ходе визита на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае осмотрел новый танкер-газовоз «Петр Столыпин», передает РИА «Новости».
Судно предназначено для проекта «Арктик СПГ – 2» и в настоящее время готовится к передаче заказчику.
Капитан танкера Александр Гаврис доложил главе государства о характеристиках судна и выразил благодарность за развитие отрасли на Дальнем Востоке.
«Помню, с чего началось, приехал на соседнее предприятие, там все было в тяжелом положении», – вспомнил российский лидер.
Он добавил, что ранее обещал создать современное производство, и хотя это получилось не сразу, цель была достигнута.
«Я говорил, мы сделаем здесь, сделаем другое производство, современное. Но не сразу получилось», – отметил Путин.
Судоверфь «Звезда» сегодня является единственным в стране предприятием, способным строить ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса Arc7 с мембранной системой хранения газа. Подобными технологиями в мире обладают только Россия и Южная Корея.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося танкера-газовоза «Петр Столыпин».
В ходе визита глава государства высоко оценил технологичность и организацию создания этого судна.
Летом премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью отечественного танкера для сжиженного природного газа.