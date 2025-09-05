Путин заявил о росте интереса молодежи к Дальнему Востоку

Путин сообщил о притоке молодежи со всей страны на Дальний Восток

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о заметном увеличении числа молодых людей, приезжающих на Дальний Восток, передает РИА «Новости». По его словам, на Дальний Восток «поехала молодежь, причем со всей страны».

Глава государства также отметил, что именно на Дальнем Востоке формируется будущее России. «Будущее России создается на Дальнем Востоке, молодежь это чувствует, видит и соответствующим образом реагирует», – заявил Путин. Он подчеркнул, что молодежь активно откликается на новые возможности, которые открывает этот регион.

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

В программе ВЭФ на пленарное заседание с Путиным заложено не менее двух часов.

Путин сделает главной темой своего выступления вопросы экономического развития Дальнего Востока России.