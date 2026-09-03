Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин назвал глупыми вбросами слухи о заморозке вкладов россиян
Путин опроверг сообщения о возможной заморозке сбережений граждан России
Президент России Владимир Путин категорически опроверг слухи о возможной заморозке банковских вкладов граждан, назвав подобные сообщения глупыми вбросами.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума опроверг слухи о возможной заморозке сбережений граждан, передает РИА «Новости».
Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства подчеркнул несостоятельность подобных утверждений.
«Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые», – заявил российский лидер, комментируя опасения относительно сохранности средств на банковских счетах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин исключил возможность ограничения доступа к банковским счетам граждан.
Министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о заморозке сбережений населения.
Глава ВТБ Андрей Костин указал на отсутствие экономического смысла в подобных мерах.