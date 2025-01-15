Глава ВТБ заявил об отсутствии экономического смысла в заморозке вкладов населения

Глава ВТБ Костин заявил об отсутствии экономического смысла в заморозке вкладов населения

Tекст: Валерия Городецкая

«Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно. Знаете, логика – я как-то спросил: «Понимаете, это абсурдная как бы идея?» – Мне говорят: «Вот поэтому она в России и может появиться». Если по такой логике, то конечно, можно», – цитирует Костина РБК.

Глава ВТБ подчеркнул, что заморозка вкладов является крайне непопулярной мерой и не имеет поддержки даже среди тех, кто способен разрабатывать экономические идеи. По его мнению, вся эта информация существует на уровне слухов, и он не видит оснований для ее воплощения.

Ранее Банк России назвал абсурдной идею заморозки вкладов, указывая на возможное нарушение финансовой стабильности страны.

В декабре глава ВТБ Андрей Костин также отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян и выразил надежду на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%.