Центробанк назвал заморозку вкладов абсурдной идеей

Банк России отверг идею заморозки вкладов как угрожающую банковской системе

Tекст: Мария Иванова

В своем официальном Telegram-канале Банк России выступил с заявлением против идеи заморозки вкладов.

«Рассмотрим детали этого вредного мифа и объясним, почему такой сценарий невозможен», – заметил регулятор.

В сообщении подчеркивается, что такая мера является грубейшим нарушением прав граждан и компаний на распоряжение личными активами и может подорвать основы банковской системы.

ЦБ отметил, что банки зависят от привлечения свободных средств населения и компаний, которые впоследствии используются для кредитования. А заморозка вкладов и ограничение доступа к средствам лишат банки возможности кредитовать экономику.

Центробанк России подчеркнул, что в рыночной экономике, где банковское кредитование играет ключевую роль, подобные действия неприемлемы и угрожают финансовой стабильности.

«Если «заморозить» вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», – заключили в Банке России.

В конце прошлого года глава ВТБ Андрей Костин отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян.

Между тем экономист Александр Разуваев предложил выгодно вложить 1 млн рублей, рекомендуя вклады под 21–23%.

Центробанк сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России во второй декаде декабря достигла исторического рекорда в 22,28% годовых.