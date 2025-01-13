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Центробанк назвал заморозку вкладов абсурдной идеей
Банк России отверг идею заморозки вкладов как угрожающую банковской системе
Банк России назвал абсурдной идею заморозки вкладов, предупреждая, что такой шаг может нарушить финансовую стабильность страны.
В своем официальном Telegram-канале Банк России выступил с заявлением против идеи заморозки вкладов.
«Рассмотрим детали этого вредного мифа и объясним, почему такой сценарий невозможен», – заметил регулятор.
В сообщении подчеркивается, что такая мера является грубейшим нарушением прав граждан и компаний на распоряжение личными активами и может подорвать основы банковской системы.
ЦБ отметил, что банки зависят от привлечения свободных средств населения и компаний, которые впоследствии используются для кредитования. А заморозка вкладов и ограничение доступа к средствам лишат банки возможности кредитовать экономику.
Центробанк России подчеркнул, что в рыночной экономике, где банковское кредитование играет ключевую роль, подобные действия неприемлемы и угрожают финансовой стабильности.
«Если «заморозить» вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», – заключили в Банке России.
В конце прошлого года глава ВТБ Андрей Костин отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян.
Между тем экономист Александр Разуваев предложил выгодно вложить 1 млн рублей, рекомендуя вклады под 21–23%.
Центробанк сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России во второй декаде декабря достигла исторического рекорда в 22,28% годовых.