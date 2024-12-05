Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.2 комментария
Глава ВТБ назвал «чушью» слухи о возможной заморозке вкладов
Глава ВТБ Андрей Костин отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян и выразил надежду на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%.
Помимо этого, Костин высказал мнение о возможности сохранения ключевой ставки Центрального банка России на уровне 21%. Он отметил, что, по его мнению, шанс на это сохраняется.
«Есть, конечно. Набиуллина говорит же, что необязательно [повысят]», – сказал банкир, комментируя предстоящее в декабре заседание совета директоров регулятора.
Костин также указал, что Центральный банк России старается посылать жесткие сигналы о том, что ставка не будет снижаться. Он добавил, что не исключает возможности ее повышения.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможной заморозке счетов для контроля инфляции. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также назвала слухи о заморозке вкладов «бессмыслицей».
В среду Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки в декабре, отмечая влияние валютного курса и высоких цен на инфляцию.
Кроме того, в ВТБ сообщили, что в 2024 году выплаты процентов по вкладам в России достигнут рекордных 7 трлн рублей, что в три раза больше предыдущих показателей, благодаря увеличению сумм вкладов и росту ставок.