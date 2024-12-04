ВТБ: Россияне получат рекордные 7 трлн рублей по вкладам в 2024 году

ВТБ прогнозирует рекордные выплаты россиянам по вкладам на сумму 7 трлн рублей в 2024 году

Tекст: Мария Иванова

Россияне в 2024 году получат рекордные 7 трлн рублей по вкладам и накопительным счетам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент банка, отметил, что выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам достигнут исторического максимума. В этом году ВТБ планирует выплатить своим клиентам около 1 трлн рублей, большая часть из которых пойдет владельцам депозитов.

Количество открытых депозитов в портфеле ВТБ с начала года увеличилось на 25%, достигнув более 4,3 млн. Общий объем срочных депозитов в рублях вырос более чем в 1,5 раза, или на 2,2 трлн рублей. Количество накопительных счетов также возросло на 20%, при этом их объем составил 1,6 трлн рублей.

Одновременно доля наличных средств у россиян достигла минимума за последние шесть лет и составляет 15% от сбережений, заявил зампрезидента ВТБ Георгий Горшков. По его словам, это связано с высокими ставками по вкладам, которые стимулируют граждан переводить деньги на банковские счета. Также россияне стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты, объем которой снизится примерно на 3,2-3,5 млрд долларов в этом году.

В 2025 году рынок розничных сбережений в России вырастет на 21% и достигнет 68,4 трлн рублей, прогнозирует ВТБ. При этом ожидается замедление темпов роста по сравнению с 2024 годом, когда рынок увеличится на 26%. Георгий Горшков подчеркнул, что изменение денежно-кредитной политики ЦБ может повлиять на ставки, но сейчас – лучшее время для фиксирования высоких ставок на длительный срок.

Иранее Банк России сообщил о высокой вероятности повышения ключевой ставки на ближайшем декабрьском заседании, подчеркнув необходимость ужесточения денежно-кредитных условий для достижения инфляционной цели

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что криптовалюту считать надежным средством для сбережений невозможно из-за ее непредсказуемости и волатильности. А налоговый консультант Екатерина Пирогова объяснила, как уменьшить налог на вклады, используя различные налоговые вычеты, включая социальные, имущественные и другие.