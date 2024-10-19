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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре
    Эксперт рассказал о последствиях приглашения Украины в НАТО по требованию Франции
    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»
    Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за информацию о проекте «Рыбарь»
    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области
    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову
    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
    Россия экспортировала тонны мухоморов в США и Азию
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    15 комментариев
    19 октября 2024, 16:55 • Новости дня

    Россиянам рассказали, как снизить налог на вклады

    Эксперт Пирогова рассказала, как снизить налог на вклады

    Tекст: Вера Басилая

    Налоговый консультант Екатерина Пирогова объяснила, как уменьшить налог на вклады, используя различные налоговые вычеты, включая социальные, имущественные и другие вычеты.

    Налоговое уведомление включает информацию о налогах на имущество, такие как недвижимость, транспорт и земельные участки, а также о доходах, подлежащих налогообложению. Налоговый консультант Екатерина Пирогова пояснила, что граждане могут воспользоваться различными вычетами, включая социальные, имущественные и стандартные, применительно к доходам по вкладам в российских банках. Это особенно актуально для пенсионеров, студентов и людей с небольшими доходами, передает РБК.

    Особое внимание стоит обратить на проценты по вкладам, которые с 2024 года будут включены в налоговые уведомления, если они превышают установленный лимит. В 2023 году налог облагался с доходов свыше 150 тыс. рублей. Банки предоставляют информацию о процентах налоговым органам, которые затем вычисляют общий результат.

    Налоговый консультант Екатерина Пирогова пояснила, что перенести на последующие периоды неиспользованную часть налоговых вычетов ИИС, стандартного и социального нельзя. Исключение составляет имущественный налоговый вычет. Она подчеркнула важность подачи налоговой декларации своевременно, так как после камеральной проверки задолженность по налоговому уведомлению будет скорректирована налоговым органом. Срок камеральной проверки составляет три месяца, а уплатить налоги необходимо до 2 декабря 2024 года.

    Особое внимание стоит уделить тем, кто подавал налоговые декларации за 2023 год с использованием данных налоговых агентов. Если налоговые агенты уменьшили доходы на размер налоговых вычетов, и эти данные не были учтены, то сумма НДФЛ может быть рассчитана неправильно. Сейчас еще есть время разобраться с этим вопросом, чтобы избежать неприятностей в будущем.

    Напомним, россияне начали  платить налог на доходы, полученные по банковским вкладам, с 2024 года, и это касается тех, кто размещал свои сбережения в 2023 году.

    ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доход по вкладам.

    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат. Мы готовы к продолжению этой борьбы, и победа будет за нами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    В ходе встречи Путину задали вопрос о сроках завершения специальной военной операции. «Если говорить про какие-то сроки – это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная», – ответил российский президент.

    «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А Российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. В этом огромная разница. И особенно за последнее время, я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», – заявил президент. Его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский лидер подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    18 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин высказался против временного перемирия на Украине

    Путин заявил о необходимости создания условий для долгосрочного мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Краткие перемирия на Украине лишь способствуют перевооружению противника, и только долгосрочный мир гарантирует безопасность всех участников конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

    Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    18 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы

    Историк Скачко: После сноса памятников в честь победы над шведами в Полтаве Зеленский войдет в число «иудушек украинской истории»

    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы
    @ Владимир Марченко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иван Мазепа и Симон Петлюра, которых киевский режим чтит как героев, были предателями и плохо закончили свою жизнь. Владимира Зеленского и его сподручных ждет такая же участь, коль они возвели Мазепу и Петлюру в ранг героев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что в Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года.

    «На поле под Полтавой в 1709 году взошло Московское царство, а из него вышла Российская империя. Предавая историю, Зеленский и вся нынешняя украинская власть ведет себя как Мазепа. Но ведь и закончат они точно так же», – напомнил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «При этом Мазепа был одним из фаворитов Петра I – император называл его своим учителем в европейской политике. Мазепа – это выдающийся интриган и достаточно опытный политик своего времени, который на Украине правил как монарх. Поползновения конкурентов к власти он пресекал с невероятной жестокостью», – продолжил историк.

    «Но главное: Мазепа никакой не борец за независимую Украину. Ее он расценивал как личный майорат. У него была договоренность о том, что в обмен на передачу Украины Карлу XII он получает огромный кусок земли на территории нынешней Белоруссии. Кстати, 95% казачества не нарушили присягу – с Мазепой ушли только его приближенные и так называемый полк сердюков – личная охрана Мазепы. Вот такие образцы для подражания у нынешних элит Украины», – посетовал собеседник.

    «Вообще, в их пантеоне героев сплошные неудачники – Мазепа, Петлюра, Скоропадский, Бандера. Когда-то я их назвал «иудушки украинской истории». Петлюра, например, в 1920 году пришел на польских штыках в Киев в обмен на пять областей в Галиции и Волыни. А в 1926 году его застрелили. В общем, предатели заканчивают жизнь одинаково плохо. Снос памятников – это такое же «мазепинство» со стороны режима Зеленского. И их ждет та же участь», – резюмировал спикер.

    Ранее стало известно, что в Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году. Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.

    Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.

    Напомним, монумент Славы сооружен в 1806–1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы. Памятник Келину (полное название Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы) открыт в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II. А памятник на месте отдыха императора Петра I был сооружен в 1849 году, в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.

    Коментарии (13)
    18 октября 2024, 23:56 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»

    Госдеп предложил до 10 млн долларов за данные о проекте «Рыбарь»

    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»
    @ Рыбарь/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп объявил о вознаграждении за информацию о проекте «Рыбарь» в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»), которая предлагает награду на сумму до 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы в США.

    На сайте Rewards for Justice сообщается, что награда до 10 млн долларов предлагается за информацию об иностранных лицах и организациях, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.

    Утверждается, что «российская медиаорганизация Rybar LLC (также известная как Rybar, Rybar OOO и Project Rybar)» ведет «пропагандистские каналы» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    В частности, речь идет о «TEXASvsUSA», который, по версии Госдепа, нацелен на создание социального и политического напряжения в США, особенно в контексте предстоящих президентских выборов, используя для этого «проблему нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса».

    «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

    Также указан ряд лиц, которые, как утверждает американская сторона, «осуществляли операции по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в США». В частности, в список включены основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук и Валерия Звинчук, которая названа креативным директором «Рыбаря».

    В ответ Звинчук опубликовал на Rutube видео «Минюст, Госдеп, где миллионы?». Он заявил: «Мы молодцы. Нас обвиняют в том, к чему мы не причастны. Считают угрозой национальной безопасности США». Комментируя обещание награды за информацию, он продемонстрировал свой паспорт и назвал адрес прописки. «Ищите, удачи», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении Звинчука были введены западные санкции.

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    19 октября 2024, 11:38 • Новости дня
    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану на долгие годы заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами на «Северных потоках», адресовав вопрос западным следователям.

    В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова капитана порта Кристиансе Йона Анкера Нильсена, который заявил, что видел американские военные корабли в экономической зоне Дании за неделю до взрыва на «Северных потоках».

    По его словам, флоты действовали с выключенными транспондерами, а ему запретили об этом говорить.

    «Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – указала Захарова.

    Также дипломат выразила сомнения по поводу того, были ли слова капитана учтены в ходе расследования. Она задалась вопросом о том, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи и попала ли эта информация в архивы расследования, или же следователи сосредоточились на версии о польско-украинском водолазе.

    Кроме того, Захарова отметила, что после заявления капитана, Кремль был обвинен в дезинформации датскими СМИ. Она напомнила об угрозах американского президента Джо Байдена уничтожить «Северный поток 2» и обещаниях Виктории Нуланд прекратить его работу, ставя под сомнение объективность расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обвинила США и Британию в причастности к подрыву «Северных потоков» на основе доказательств, представленных ООН в рамках расследования из-за отсутствия результата от Швеции, Дании и Германии.

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    19 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову

    Патологоанатом подтвердил смерть Синвара от огнестрельного ранения в голову

    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие тела лидера движения после его ликвидации израильскими военными.

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие, сообщил, что смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, при этом у Синвара была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

    Также Кугель отметил наличие других ранений на теле Синвара, среди которых повреждения от танкового снаряда или ракеты.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Синвар, как главный организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа 16 октября.

    Ранее военные Израиля сообщили, что Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, после того как началась перестрелка. В разведывательной операции по отслеживанию лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка, о чем заявил президент США Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис добавила, что помощь оказывал и американский спецназ.

    Накануне палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.

    Между тем президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Эксперт отметил что операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем и произошла случайно, хотя и принесла тактическую выгоду для ЦАХАЛа.


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    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

    Украинское руководство еще до начала спецоперации заявляло о том, что страна должна иметь ядерное оружие, напомнил Путин, передает ТАСС.

    «Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации», – сказал Путин. «Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил российский лидер.

    Президент отметил, что утаить попытки получить ядерное оружие невозможно. «Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит [ядерное оружие Украине]. Это сложно скрыть», – сказал Путин. «Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», – добавил он.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса.

    В офисе Зеленского сообщили, что это сообщение не соответствует действительности.

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    19 октября 2024, 10:48 • Новости дня
    Украинка устроила скандал в кафе Киева из-за русского языка
    Украинка устроила скандал в кафе Киева из-за русского языка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из киевских кафе украинка устроила скандал из-за того, что посетители за соседним столиком общались на русском языке, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщило, что украинке не понравилось, что за соседним столиком молодые люди общались на русском языке. Девушка заявила, что на Украине «все плохо» из-за людей, которые продолжают говорить по-русски, передает RT.

    Несмотря на напряженную атмосферу, молодые люди в ответ лишь посмеялись над украинкой.

    Ранее жительницы Киева устроили скандал из-за отказа таксиста говорить на украинском языке.

    Кроме того, в Одессе на бизнес-мероприятии произошел конфликт из-за языка, участницы требовали от спикера перейти на украинский.

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что местные жители не перестают говорить между собой на русском языке.

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    19 октября 2024, 12:08 • Новости дня
    Россия экспортировала тонны мухоморов в США и Азию

    Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов в Америку и Азию

    Россия экспортировала тонны мухоморов в США и Азию
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов, отправив 565 кг сушеных грибов в Киргизию, Филиппины и США, сообщила «Комсомольская правда».

    В прошлом году Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов. Согласно данным Россельхознадзора, было отправлено 565 кг сушеных грибов в Киргизию, Филиппины и США. Пермский предприниматель Александр Закиров первым официально вывез мухоморы за границу, продав 140 кг в США. Несмотря на неурожай, его компания продолжает сушить и экспортировать грибы, пишет «Комсомольская правда».

    Закиров отметил, что мухоморы теряют до 15 раз в весе после сушки, и продаются конечным потребителям по цене до 100 тыс. рублей за килограмм через интернет-магазины. Компания использует современные дегидраторы местного производства для сушки грибов, которые позволяют сохранять их качество.

    Изначально Закиров занимался закупкой традиционных съедобных грибов для переработки и продажи, но в пандемию 2020 года неожиданно вырос спрос на мухоморы. С тех пор бизнес был переориентирован на экспорт мухоморов, хотя производство сталкивается с бюрократическими сложностями из-за трудностей в классификации продукта.

    Врачи и микологи предупреждают об опасности употребления мухоморов даже в микродозах, указывая на отсутствие научных исследований, доказывающих их положительное воздействие на здоровье. Так, доктор медицинских наук Наталья Корягина подчеркивает, что накопление токсинов может негативно сказаться на здоровье человека.

    Миколог Лидия Переведенцева отмечает, что мухоморы используются в народной медицине, но остаются ядовитыми и малоизученными грибами.

    Ранее микологи рассказали о полезных свойствах мухоморов, отметив наличие съедобных видов и тех, которые демонстрируют положительные результаты в медицинских исследованиях.

    В Госдуме считают, что мухоморы необходимо приравнять к наркотикам, поскольку число отравившихся грибами ежегодно растет на 40%.

    Коментарии (16)
    19 октября 2024, 06:54 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Позднее воздушную тревогу в городе отменили, передает ТАСС.

    Взрывы также раздались в Черкасской области Украины, передает РИА «Новости».

    Сирены продолжают действовать в Киевской области и нескольких других регионах страны.

    Напомним, сообщалось о взрыве в Шостке Сумской области Украины.

    Коментарии (4)
    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    18 октября 2024, 19:38 • Новости дня
    Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21

    Глава «Яковлева» Богинский доложил Мантурову об подготовке авиазавода в Иркутске для выпуска МС-21

    Иркутский авиационный завод (ИАЗ) модернизируется для серийного выпуска самолетов МС-21 с целью достижения мощности до 36 машин в год в рамках масштабного проекта стоимостью свыше 80 млрд рублей. Об этом генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский сообщил вице-премьеру Денису Мантурову.

    Мантуров отметил важность взаимодействия завода с региональными властями для успешного развития проекта. «Наращивание мощностей должно поддерживаться развитием социальной и транспортной инфраструктуры», – подчеркнул он.

    Губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил сотрудничество с Объединенной авиастроительной корпорацией в обновлении инфраструктуры Иркутска. Он подчеркнул значимость завода для авиационной отрасли России и указал на необходимость создания условий для развития Приангарья, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Богинский уточнил, что в рамках модернизации завода запланирована закупка свыше четырехсот единиц оборудования, значительная часть которого уже введена в эксплуатацию. Уже построены новый ангар, корпус для инженерных служб и цех окончательной сборки военной техники, что позволило высвободить площади для проекта МС-21. В планах – строительство второго этапа логистического комплекса.

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    19 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области

    Украинский снайпер Юрий Маслюков заснул на позиции в Курской области и попал в плен

    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции в Курской области, когда его товарищ ушел за провиантом, сообщил пленный украинский военный.

    По его словам, батальон, в составе которого он находился, несколько раз был разгромлен и полностью переукомплектовывался. Многие его сослуживцы предпочли сбежать или сдаться в плен, не видя смысла в продолжении участия в операции, передает «Царьград».

    Маслюков рассказал, что заснул, пока его товарищ по позиции ушел за провиантом. Вернувшись, товарищ обнаружил группу российских солдат и сдался. Маслюкова российские военные разбудили со словами: «Сдавайся, и будешь жить».

    Пленный снайпер также рассказал, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за пьяное вождение. Контракт ему пришлось подписать под угрозой увеличения срока заключения. В батальоне его специальность называлась «пехотный снайпер».

    Ранее пленный рассказал, что украинское командование предупредило своих военных в Курской области, что эвакуации не будет.

    Также украинские солдаты рассказали, что командирам ВСУ разрешено отступать, оставляя на позициях своих подчиненных.

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    19 октября 2024, 00:40 • Новости дня
    Певица Монеточка объявлена в розыск
    Певица Монеточка объявлена в розыск
    @ Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Признанная иноагентом певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) объявлена в розыск по уголовной статье, следует из данных базы розыска МВД.

    В сообщении МВД говорится, что Гырдымова* разыскивается «по статье УК», передает ТАСС.

    В мае 2022 года Гырдымова* сообщила об отъезде из России в Литву, передает РБК.

    Напомним, в отношении Монеточки* в сентябре было открыто уголовное дело по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

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