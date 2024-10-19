Россиянам рассказали, как снизить налог на вклады

Эксперт Пирогова рассказала, как снизить налог на вклады

Tекст: Вера Басилая

Налоговое уведомление включает информацию о налогах на имущество, такие как недвижимость, транспорт и земельные участки, а также о доходах, подлежащих налогообложению. Налоговый консультант Екатерина Пирогова пояснила, что граждане могут воспользоваться различными вычетами, включая социальные, имущественные и стандартные, применительно к доходам по вкладам в российских банках. Это особенно актуально для пенсионеров, студентов и людей с небольшими доходами, передает РБК.

Особое внимание стоит обратить на проценты по вкладам, которые с 2024 года будут включены в налоговые уведомления, если они превышают установленный лимит. В 2023 году налог облагался с доходов свыше 150 тыс. рублей. Банки предоставляют информацию о процентах налоговым органам, которые затем вычисляют общий результат.

Налоговый консультант Екатерина Пирогова пояснила, что перенести на последующие периоды неиспользованную часть налоговых вычетов ИИС, стандартного и социального нельзя. Исключение составляет имущественный налоговый вычет. Она подчеркнула важность подачи налоговой декларации своевременно, так как после камеральной проверки задолженность по налоговому уведомлению будет скорректирована налоговым органом. Срок камеральной проверки составляет три месяца, а уплатить налоги необходимо до 2 декабря 2024 года.

Особое внимание стоит уделить тем, кто подавал налоговые декларации за 2023 год с использованием данных налоговых агентов. Если налоговые агенты уменьшили доходы на размер налоговых вычетов, и эти данные не были учтены, то сумма НДФЛ может быть рассчитана неправильно. Сейчас еще есть время разобраться с этим вопросом, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Напомним, россияне начали платить налог на доходы, полученные по банковским вкладам, с 2024 года, и это касается тех, кто размещал свои сбережения в 2023 году.

ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доход по вкладам.

