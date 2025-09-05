Путин объявил о росте мощностей БАМа и Транссиба к 2032

Путин заявил о полуторакратном увеличении мощностей БАМа и Транссиба к 2032

Tекст: Елизавета Шишкова

Провозные мощности БАМа и Транссиба к 2032 году должны стать в полтора раза выше, чем в начале 2025 года, передает РИА «Новости».

Владимир Путин выступил с этим заявлением в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, модернизация Восточного полигона железных дорог будет продолжена.

«Мы продолжим модернизацию Восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года», – подчеркнул президент.

Ранее Путину представили проект первой частной железной дороги через дальневосточную тайгу.

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

В программе форума на пленарное заседание с участием Путина заложили не менее двух часов. Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.