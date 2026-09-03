Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Президент Индонезии пригласил Путина посетить Джакарту
Президент Индонезии Субианто пригласил Путина посетить Джакарту
Лидер Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума пригласил президента России Владимира Путина посетить Джакарту с ответным визитом.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Прабово Субианто поблагодарил Путина, правительство и фонд «Росконгресс» за приглашение на мероприятие, передает РИА «Новости».
«Очень надеюсь, что я смогу отплатить тем же гостеприимством Российской Федерации и приветствовать президента Путина и многих из вас, коллеги, в Индонезии», – сказал Субианто.
Индонезийский лидер назвал Владивосток близким ему городом и отметил, что Тихий океан не разделяет, а соединяет две страны. Он выразил мнение, что океан должен стать магистралью для экономик России и Индонезии.
Прабово Субианто также выразил надежду, что форум поможет создать систему прямого морского сообщения между Индонезией и Владивостоком.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал президента Индонезии главным гостем Восточного экономического форума.
Владимир Путин провел с Прабово Субианто переговоры в формате рабочего завтрака во Владивостоке.