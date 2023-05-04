Антонов анонсировал ответ России на атаку Киева на Кремль

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4 мая, четверг | Последнее обновление — 07:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В завод нефтепродуктов в Ростовской области врезался беспилотник
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Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
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Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.
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Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей.
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Антонов анонсировал ответ России на атаку Киева на Кремль
Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
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Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников, Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.
Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».
Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано неслучайно.
Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.
Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.
Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его мнению, у ВСУ на данный момент люди и снаряды «в безлимите», передает ТАСС.
В то же время, по информации Пригожина, российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовске и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. ВСУ все еще контролируют чуть более 2,5 кв. км территории города.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны.
В США рассказали о потерях Украины перед контрнаступлением
Портал Military Watch Magazine: Ракетные удары России резко снизили шансы Украины на успех контрудара
Ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, считают авторы американского портала Military Watch Magazine.
В статье утверждается, что истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу России, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что потери ощутимы не только в вопросе техники, но также они отмечаются среди личного состава киевских силовиков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ «захватить» Крым одним маневром.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины.
Российские войска перешли под Кременной в контрнаступление
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко: Подразделения ВС России продвинулись под Кременной на 1,5 км
Подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что Краснолиманское направление – очень сложный участок, на котором противник из-за неблагоприятных погодных условий сконцентрировал свое внимание, но даже несмотря на это подразделения ВС России имеют довольно существенный успех в продвижении. Он сообщил, что российские военные пошли в контрнаступление, продвинулись на 1,5 км под Кременной и сейчас находятся на территории мелового производства в Белогоровке, передает ТАСС.
Марочко отметил, что сейчас там идет очень активная фаза боевых действий, даже из официальных сводок Минобороны России видно, что за последнее время на этом участке потери украинских боевиков увеличились на порядок. По его словам, потери ВСУ под Кременной в некоторой степени уже можно сопоставлять с Артемовским направлением.
Напомним, в конце апреля под Кременной был уничтожен несостоявшийся пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды вооруженных сил Украины.
Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей
Стало известно о планах Зеленского не возвращаться сразу на Украину из Финляндии
Президент Украины пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» после попытки атаки беспилотников на Кремль.
По его словам, в Финляндии будут обсуждаться конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в НАТО. Никифоров подчеркнул, что из Финляндии делегация не едет сразу на Украину, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский прибыл с визитом в Финляндию на саммит стран Северной Европы и Украины, ранее о поездке не сообщалось.
Напомним, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал в ответ на попытку атаки беспилотников на Кремль нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского.
Медведев заявил о необходимости физического устранения Зеленского
Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после атаки на Кремль
Нападение на президента России Владимира Путина не оставляет для президента Украины Владимира Зеленского «никаких вариантов», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Остается лишь «физическое устранение Зеленского и его клики», написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, Зеленский не пригодится даже для подписания акта безоговорочной капитуляции, и напомнил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер тоже его не подписывал.
«Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала [Карла] Деница», – заключил Медведев.
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
Напомним, на Кремль напали украинские беспилотники, их уничтожили. Кремль назвал нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещал ответ. Позже появился ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Российские военные впервые перехватили в зоне СВО американскую управляемую бомбу JDAM
Российские средства противовоздушной обороны впервые перехватили управляемую авиационную бомбу производства Соединенных Штатов JDAM, сообщили в Минобороны России.
ПВО перехватили за сутки четыре реактивных снаряда HIMARS и одну JDAM, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также за этот период уничтожены 16 украинских беспилотников у поселков Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка (ДНР), Таволжанка (Харьковская область) и Ромашково (Сумская область).
С начала спецоперации уничтожены 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотников, 421 ЗРК, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1096 машин РСЗО, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов.
Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы и позволяет превращать их в корректируемые.
Эксперты предположили технические параметры атаковавших Кремль БПЛА
Эксперты Рогозин и Федутинов оценили технические аспекты атаки БПЛА на Кремль
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Запуск БПЛА самолетного типа мог осуществляться как с территории Украины, так и из Подмосковья. Вместе с тем подобные БПЛА – новый тип угроз, меры противодействиям им нам еще предстоит совершенствовать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали эксперты в области беспилотной авиации Алексей Рогозин и Денис Федутинов. Ранее Украина попыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА.
«По имеющимся видеокадрам пока невозможно определить характеристики беспилотника, однако понятно, что это был аппарат самолетного типа со взлетной массой свыше 20–30 кг и размахом крыла три-пять метров», – сказал руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.
«Пока неизвестно, стартовал ли беспилотник с территории Украины или, например, из Подмосковья. Оба варианта технически реализуемы, но отличаются по конструкции и себестоимости», – отметил он.
Собеседник предположил, что беспилотный самолет до определенного момента был устойчив к радиоэлектронным помехам. «Это может быть решено несколькими способами. Например, он мог быть оборудован специальной помехозащищенной навигационной антенной военного назначения, стоимость которой начинается с 10 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.
«Менее вероятно, но также возможно, что беспилотник управлялся с расстояния в несколько километров по принципу FPV-дронов. В этом случае навигация и наведение обеспечиваются оператором вручную с помощью видеопотока, получаемого с камер беспилотника», – добавил собеседник.
«Надо понимать, что подобные барражирующие боеприпасы самолетного типа – это новый вид угроз, методы противодействия которым сейчас только вырабатываются. Российские инженеры работают над этим, но потребуется еще несколько месяцев, прежде чем мы научимся им эффективно противодействовать», – полагает Рогозин.
«Судя по опубликованным кадрам, это действительно не мультикоптер, а аппарат самолетного типа. Возможности подобных аппаратов, как мы уже неоднократно видели, вполне позволяют достигать Подмосковья, будучи запущенными с территории Украины, а иногда даже и пролетать дальше Москвы», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
«Вместе с тем нельзя исключать и возможности того, что аппарат мог быть запущен диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России. Это, к примеру, могло бы быть сделано в пределах Московской области, что значительно повысило бы его шансы достичь центра столицы», – отметил он.
«Судя по видео, полет БПЛА велся на малой высоте для снижения возможности обнаружения и поражения. Также на видео не замечены следы внешнего кинетического воздействия на летательный аппарат», – добавил эксперт.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина. Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы государства не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками. По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Он также добавил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил Песков.
Украинские власти заявили, что не имеют отношения к атаке. При этом сам украинский президент после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей. Он пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину.
Между тем власти Москвы запретили полеты всех беспилотных летательных аппаратов над городом, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Об этом сообщили в мэрии столицы.
На актера Панина завели дело за оправдание терроризма
На актера Панина завели дело за оправдание терроризма после высказываний о Крымском мосте
На актера Алексея Панина возбуждено уголовное дело за высказывания, оправдывающие подрыв Крымского моста, сообщил источник в правоохранительных органах.
Столичное ГСУ СК возбудило дело в отношении артиста по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что речь идет о высказываниях Панина, оправдывающих теракт на Крымском мосту. По этой статье подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В 2021 году Панин получил вид на жительство в Испании. До этого артист называл россиян «скудоумными» и обещал покинуть ее, но возвращаться «за деньгами».
В результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. ФСБ сообщала, что теракт организовал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Аксенов пообещал наказать киевских заказчиков покушения на главу Крыма
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил силы ФСБ за предотвращение покушения на него, выразив уверенность в том, что заказчики преступления находятся в Киеве и они будут наказаны.
Аксенов в своем Telegram выразил сотрудникам ФСБ благодарность за предотвращение покушения на руководство республики, а также нападение на объекты инфраструктуры, которое готовили украинские спецслужбы. Глава Крыма добавил, что подозреваемые задержаны, уточнив, что они также причастны к подрыву железнодорожных путей в Бахчисарайском районе.
При этом глава республики выразил уверенность, что заказчики преступления находятся в Киеве, и назвал Украину террористическим государством. Аксенов подчеркнул, что российские спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. «Заказчиков обязательно найдем и накажем», – добавил он.
В среду сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Республики Крым Сергей Аксенов. Один из задержанных за подготовку терактов заявил, что его вербовал в 2022 году в Кракове замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов: Попытка атаки на Ореховском направлении в Запорожской области отражена
Атака украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, попытка разведки боем ВСУ в районе Орехова отражена, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области.
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Президенту Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО
Президенту Финляндии Саули Ниинисте не включили перевод ответа Владимира Зеленского на вопрос о гарантиях безопасности от НАТО для Украины.
По словам Ниинисте, он не услышал перевод, так как его забыли дать, передает РИА «Новости».
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского об ожидания гарантий безопасности Киева от НАТО.
Ранее сообщалось, что в среду президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию. Там позже состоится саммит стран Северной Европы и Украины.
Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ
Активная фаза наступления ВСУ может начаться в ближайшие дни, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он также указал, что, по его мнению, наступление ВСУ фактически началось. Пригожин отметил, что видна высочайшая активность вражеской авиации, а также активность по периметру и внутри нашего фронта, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению.
Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации.
ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области
Рогов: На Ореховском направлении в Запорожской области идет бой с начавшими атаку ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в среду атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, у ВСУ в атаке задействованы бронетранспортеры и танки. Он заявил, что уже подбит один вражеский танк и один БТР. Сейчас идет бой, пока не ясно, можно ли назвать это полномасштабным наступлением, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что на фронте в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли, а ВСУ закончили переброску войск.
Самолет с Зеленским из Хельсинки вместо Киева отправился в Нидерланды
NOS: Президент Украины Зеленский покинул Финляндию и отправился с визитом в Нидерланды
Украинский президент Владимир Зеленский покинул Финляндию, где участвовал в саммите Украины и стран Северной Европы, и отправился с визитом в Нидерланды, сообщила нидерландская телекомпания NOS.
По сообщениям финских СМИ, около 20.30 вторника кортеж Зеленского покинул Президентский дворец и направился в сторону аэропорта Хельсинки. Ориентировочно в 20.50 кортеж прибыл к терминалу для частных самолетов столичного аэропорта. После этого, по данным сервиса Flightradar24, в аэропорту Хельсинки появился самолет без опознавательных сигналов, вылетевший около 21.00 в неизвестном направлении, передает РИА «Новости».
По данным NOS, в настоящее время голландский правительственный самолет с президентом Украины на борту находится на пути в Нидерланды.
Согласно сведениям телевизионной программы «Час новостей» (Nieuwsuur), в ходе своего визита президент Украины выступит в Гааге с речью, посвященной правосудию. Как отметила NOS, это будет первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы государства, передает ТАСС.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
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Минобороны: Российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска
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В западной части Артемовска продолжаются бои, подразделения ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в Министерстве обороны России.
Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ у населенных пунктов Григоровка и Богдановка в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
За сутки в этом районе произведено девять самолетовылетов, артиллерия выполнила 63 огневые задачи. Потери украинской стороны на этом Донецком направлении составили за сутки свыше 385 бойцов, включая наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у Стельмаховки (ЛНР) и Каменки (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 40 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.
На Красно-Лиманском направлении группировка «Центр» поразила подразделения ВСУ у поселков Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Там уничтожено более 50 украинских военных, боевая бронированная машина, три пикапа, и две гаубицы «Мста-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены украинские подразделения у города Угледар (ДНР), поселков Темировка и Гуляйполе (Запорожская область). Там ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Гиацинт-Б».
На Херсонском направлении ликвидировано до 40 украинских военных, три машины, гаубица «Гиацинт-Б» и САУ «Акация».
У поселка Прогресс в Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Ранее канадский телеканал CTV сообщил, что в ходе боев за Артемовск погибли воевавшие в составе ВСУ два канадских гражданина.
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