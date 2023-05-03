Володин: Зеленский встал в один ряд с международными террористами

Володин заявил о переходе Зеленского в один ряд с международными террористами

Украинский президент Владимир Зеленский, отдавший приказ о совершении терактов, встал в один ряд с международными террористами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Попытка покушения на российского лидера – это нападение на саму Россию, «киевский нацистский режим» нужно признать террористической организацией, заявил Володин в своем Telegram-канале.

Президент этой страны, отдавая приказ о совершении терактов, встал в один ряд с международными террористами, украинское руководство не менее опасно, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ* (террористические организации, запрещенные в России).

Володин перечислил то, к чему киевский режим прибегал в последнее время, а именно – «ядерный шантаж», убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. К этим преступлениям добавилось и покушение на главу другого государства.

Украинское руководство угрожает безопасности не только России, но и Европы и всего мира, добавил спикер.

Запад, продолжая накачивать киевский режим оружием, должен понимать, что стал спонсором и соучастником террористической деятельности. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может, подчеркнул политик.

На Кремль была произведена атака украинских дронов, беспилотники ликвидировали. Кремль назвал нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещал ответ. Позже появилась видеозапись, на которой, предположительно, снят момент атаки беспилотников.

