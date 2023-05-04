В США заявили о непричастности к атаке беспилотников на Кремль

Кирби: США непричастны к атаке беспилотников на Кремль

Американская сторона не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Вашингтон не в курсе, что произошло, потому не дает оценок, в Белом доме видели сообщения Кремля о том, что США причастны к этому, сказал Кирби в эфире MSNBC, передает ТАСС.

Он заверил, что в ходе нападения не было «никакого участия Соединенных Штатов».

США «такого не делают» и не имеют отношения, повторил представитель американской администрации.

Ранее Москва пообещала ответить на атаки украинских беспилотников по Кремлю в соответствии с оценками угрозы, которая была создана российскому руководству.