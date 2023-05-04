В МИД пообещали ответить на атаки Киева на Кремль в соответствии с угрозами руководству страны

Россия ответит на атаки украинских беспилотников на Кремль в соответствии с оценками угрозы, которая была создана российскому руководству, сказано в заявлении МИД.

«Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны», – говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Москва обещает наказать всех виновных в попытке атаке на Кремль. В МИД напомнили, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту атаки. Причастных ждет «неотвратимое наказание», подчеркнули в ведомстве.

При этом, отмечается в сообщении, нет сомнений, что не возникает сомнений в том, что за преступлениями стоит киевский режим.

«Преступные действия киевского режима еще раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем. Очевидна необходимость достижения всех целей и задач нашей специальной военной операции. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», – сказано в комментарии.

В МИД напомнили о подрыве Крымского моста в 2022 году, а также об ударах по объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

Тяжесть преступления также усугубляется тем, что Кремль является резиденцией главы государства, и тем, что атака произошла накануне Дня Победы и Парада 9 Мая.

Москва призывает мировое сообщество и международные организации, осудить новую преступную выходку Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева и Вашингтона о непричастности к атаке беспилотников на Кремль абсолютно смехотворны.

