Песков возложил на США ответственность за атаку украинских беспилотников на Кремль

Заявления Киева и Вашингтона о непричастности к атаке беспилотников на Кремль абсолютно смехотворны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Москве знают, что средства и цели для ударов украинские власти выбирают под диктовку Вашингтона. «А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

При этом, отметил Песков, не каждый раз Киеву дают право в выборе средств.

Также пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос об ответных мерах Кремля. Он не привел конкретных деталей, но отметил, что речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах, передает РИА «Новости».

В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.