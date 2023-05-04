Краткая информация об атаке украинских дронов на Кремль в ночь на 3 мая

Что известно об атаке украинских дронов на Кремль в ночь на 3 мая

Киевским режимом в среду ночью была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. За этим последовала жесткая реакция со стороны Кремля. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.

В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников.

В связи с нападением в пресс-службе президента России сообщили, что в среду ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. В пресс-службе президента подчеркнули, что два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Однако в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

В Кремле подчеркнули, что Москва расценивает эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

В пресс-службе президента заверили, что в результате этого террористического акта глава государства не пострадал, график его работы изменений не претерпел.

В Кремле также заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Главным следственным управлением СК России по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции российского президента.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не имеет отношения к атаке на Кремль. В ООН на фоне данных об атаке дронов Украины на Кремль призвали воздерживаться от эскалации.

В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.