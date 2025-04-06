Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.5 комментариев
Матвиенко: Европа снова подводит мир к краю пропасти
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что политика европейских стран, вызвавших две мировые войны, вновь создает угрозу глобальной катастрофы и осложняет положение развивающихся стран из-за санкций и разрывов цепочек поставок.
Матвиенко выступила на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза с резкой критикой в адрес европейских стран. Она заявила, что Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит мир к краю пропасти, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что заложниками такой политики становятся развивающиеся страны. Санкции и нарушение цепочек поставок, по ее словам, негативно сказываются на мировой экономике и усугубляют проблему продовольствия.
Кроме того, спикер Совфеда выразила обеспокоенность угрозой терроризма, особенно трансграничного. Она отметила, что некоторые государства пытаются использовать террористические организации в своих геополитических целях, предупреждая, что любые игры с террористами приведут к трагедиям и крови среди мирного населения.
В пятницу глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что администрация Дональда Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что текущий рост военных расходов в Европе сопоставим с временами холодной войны, подчеркивая значительное увеличение бюджетов на оборону.