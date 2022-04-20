Запад готовил против русских оружие, которым истребил индейцев

Американский биолог Джаред Даймонд, автор бестселлера «Ружья, микробы и сталь», пишет: школьникам в США рассказывают, что во время колонизации индейское население Северной Америки составляло всего около миллиона человек. Создается впечатление, что речь идет не о жестокой войне с коренными американцами, а об освоении иммигрантами из Европы полупустых и необжитых территорий. И это почти так.

Если не знать о том, что незадолго до массового переселения в Америку англичан, немцев и прочих численность индейцев Северной Америки была не менее двадцати миллионов. А массовая гибель индейцев случилась из-за эпидемии заразных болезней, которые европейцы занесли в Америку при самых первых контактах. Вирусы оспы, кори, гриппа, свинки шли перед конкистадорами и колонизаторами и производили «артподготовку».

Завоевателям оставалось только добить и зачистить остатки местных обществ, полувымерших и ослабленных от чумных поветрий из-за океана. Не порох, не ружья, не лошади, не «техническое совершенство» и не «организационное превосходство» и прочие расовые преимущества помогли европейцам победить коренных американцев, что в Северной, что в Южной Америке. Это всё выдумки и фантазии. Ружья и лошадей индейцы переняли довольно скоро, и уже через век были и лучшими стрелками, и лучшими наездниками. Но даже без огнестрельного оружия многомиллионные империи ацтеков и майя, прочие племена, вполне могли бы справиться с горсткой захватчиков, вооруженных весьма несовершенными на тот момент ружьями и пушками. Если бы не болезни, принесенные врагами. Главным оружием европейцев были не мушкеты и аркебузы, а вирусы. Биологическое оружие. Причем иногда европейцы пользовались этим оружием вполне сознательно (есть история о том, как колонизаторы «подарили» индейцам зараженные оспой одеяла).

Биологическое оружие заразных болезней, привезенных из Старого Света, было идеальным, потому что сами европейцы, обладая либо врожденным, либо приобретенным иммунитетом, почти не заражались или болели в легкой форме, а для индейцев, у которых не было иммунитета от европейских вирусов, заболевание означало верную смерть. Так случилось потому, что в Европе эти вирусы жили давно, несколько эпидемий Европа и Азия уже перенесли, более или менее, но сформировался коллективный иммунитет. В Новый Свет возбудители болезней попали впервые и стали массово собирать свою смертельную жатву. Если бы, например, во времена, когда чума сокращала население Европы наполовину, а то и больше, нашлось бы племя, обладающее иммунитетом к чуме, которое напало бы на Европу, то оно легко завоевало бы ее и без «технологического и организационного превосходства». Просто заходишь в полувымершие города, добиваешь полумертвых жителей, хотя бы и каменным топором, и забираешь все их богатства.

Но в истории Европы такой ситуации не случилось, потому что население и городов, и лесов, и степей Евразии было едино в отношении вирусов и иммунитета. Во время войны готов и римлян, когда началась эпидемия, умирали одинаково и готы, и римляне. А вот с индейцами получилось не так. Кстати, обратного заражения европейцев американскими болезнями почти не произошло. За исключением, может быть, только сифилиса. Есть гипотеза, что сифилис был привезен в Евразию из Нового Света. И поначалу здесь люди от сифилиса умирали мучительно и быстро, тогда как для самих индейцев, в среде которых сифилис существовал уже давно, эта болезнь была легкой, сродни насморку. Но это не точно.

Таким образом, европейцы при завоевании Америки случайно открыли и на полную катушку использовали страшное биологическое оружие – вирусы смертельных эпидемий, имевшие избирательное действие на иные расы и этносы. Это изобретение запомнили и, конечно же, всегда хотели использовать еще. Как бы найти или создать такой вирус, чтобы нас (англичан, например) он не трогал совсем, или проходил как насморк, а других (китайцев, например, а еще лучше – русских) чтобы гарантированно массово убивал? Вот какая задача стоит уже много десятилетий перед западной военно-биологической наукой.

У меня нет никаких сомнений в том, что исследования в этом направлении не прекращаются несколько последних десятилетий. И что этим занимаются сотни американских, британских и иных западных лабораторий по всему миру. У меня (и не только у меня) есть подозрение, что вирус КОВИД-19 был запущен именно в результате таких разработок, как удачная (или неудачная) экспериментальная версия. Его целью, например, могло быть сокращение популяции китайцев, причем не только в Китае, но и во всем мире. Однако что-то пошло не так, и вместе с китайцами стали умирать и итальянцы, и французы, и даже сами американцы. Ну ничего. Первый блин комом. Эксперименты продолжаются.

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С развитием генетики у военных биологов прибавилось оптимизма, что они смогут-таки создать «генетический паспорт» каждой нации и подобрать под этот паспорт смертельный вирус, который будет особенно опасен именно для людей этой национальности и менее опасен, либо совсем безвреден, для всех остальных. Чтобы убивать биологическим оружием выборочно, только тех, на кого оно нацелено. Недавно американские ученые завершили «расшифровку генома человека». Не думаю, что столь масштабное исследование обошлось без военного участия и военного финансирования.

Не хочу говорить, что все (или большинство) европейцев и американцев по природе расисты. Само по себе такое утверждение было бы расизмом. Но парадигма, лежащая в фундаменте западной культуры и западной цивилизации, безусловно, расистская. Они и сами это признают. И лицемерно стараются «отменить» расизм, продвигая фальшивые лозунги вроде BLM («жизни черных важны»). Но на самом деле западный расизм можно отменить только вместе с самим Западом. И поскольку теперь им «запрещено» расистски относиться к неграм, то сразу разрешили «законно» относиться с расистской ненавистью к русским и китайцам. Потому что Европа и США не могут существовать без расизма. Расизм есть основа их мировоззрения и миропорядка.

Ну так вот. Сама по себе идея о том, что каждая раса и каждый этнос имеют свой набор врожденных генетических особенностей (способностей, склонностей, недостатков и так далее), является расистской. На самом деле это не обязательно так. Есть, конечно, некоторые медицинские этнические особенности в подверженности тем или иным врожденным заболеваниям, но преувеличивать их значение не стоит. А коллективный иммунитет обретался исторически не этносами, а разноэтничными сообществами, которые имели друг с другом регулярные контакты (и обменивались микробами). Так что эта посылка не вполне научная. Но европейцам не привыкать к тому, что даже их наука основывается на расизме и на предрассудках. В общем, они верят, что можно генетически определить принадлежность не только к расе, но и к этносу, и подготовить избирательное биологическое оружие.

А для масштабных генетических исследований нужно собрать как можно больше генетического материала у людей из различных стран и этносов. И вот появляется модная услуга «ДНК-тест». Якобы для определения предрасположенности к заболеваниям. Но не только. А и для установления «генетического родства», происхождения от далекого предка, с помощью «маркеров», например, по мужской линии – Y-хромосомы. По всему миру собирают материал от людей, которые еще и свои деньги за это платят. В Россию из США приезжает химик-шарлатан, который провозглашает «новую науку», печатает скандальные и невразумительные книги и, опять же, продвигает на рынке услуги своей лаборатории, которая собирает генетический материал и выдает клиентам «расшифровку» по маркерам. И появляются еще и другие квазимедицинские коммерческие организации, которые за скромное вознаграждение посылают к вам на дом курьера, чтобы он отобрал у вас слюну, например, а через месяц-другой присылают вам «ДНК-профиль» и «генетический паспорт». Это, конечно, в первую очередь «для здоровья», и бонусом определяется ваше «этническое происхождение», по ДНК, опять же.

Вот только где исследуются отобранные генетические материалы? Когда начинаешь интересоваться, то оказывается, что практически всегда тут каким-то боком США. Или сами материалы направляются на анализ в американские лаборатории, или сведения об исследованиях передаются в США, или инвестиции в «медицинскую компанию» сделал американский фонд, или всё это вместе. Если я скажу, что за всеми этими «ДНК-тестами» стоят военные биологи Пентагона, которые собирают максимальное количество материалов и исследований генетики по разным этносам, народам, странам, чтобы составить генерализованный «генетический портрет» того или иного народа, населения той или иной страны, и использовать этот «генетический портрет» для разработки биологического оружия массового, но целевого действия, направленного на поражение всех жителей страны-мишени или всех представителей народа-мишени, то вы, наверное, скажете, что это паранойя и дикая конспирология. Ну, ладно.

Мы же знаем, что европейцы и американцы не способны на такую жестокость. Им и в голову не придет вынашивать настолько бесчеловечные планы и пытаться создать такое опасное оружие. Конечно. Они ведь никогда ничего подобного не делали.

Но вот, например, около 30 биологических лабораторий на Украине, созданных американцами. Лабораторий, где создавалось и изучалось биологическое оружие. Я, конечно, параноик, пусть, но я убежден, что в этих лабораториях исследовались в том числе и возможности «этнически избирательных» вирусов. И что нацисты Украины с готовностью участвовали в этом эксперименте, потому что хотели создать и распылить такие возбудители, которые будут убивать избирательно русских и русскоязычных, «вату», коренных жителей востока и юга Украины. Им ведь нужны эти земли, но без населения, они неоднократно об этом говорили. И это полностью согласуется с их дебильной верой в то, что жители Донбасса «генетически» иные, чем истинно-арийские укры. Другая раса! А значит, и вирусы можно подобрать такие, чтобы косили только русских, а укронацистов не трогали.

Вы теперь понимаете глубину мракобесия этих людей? Остались еще вопросы почему и за что мы там воюем?