Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

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Каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы

ЦБ РФ хочет через суд вернуть стране замороженные 300 млрд долларов CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Россия будет доказывать в суде неправомерность заморозки Западом почти половины накопленных золотовалютных резервов – около 300 млрд долларов. Именно это беспрецедентное в мировом масштабе решение привело к драконовским мерам по движению капитала в стране, заявил ЦБ РФ. О чем говорит опыт Венесуэлы и Ирана в подобных делах? Подробности...
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Пленные британцы могут сбить русофобскую волну Лондона

Английские боевики Шон Пиннер (слева) и Эйден Эслин решили помочь Украине на поле боя кадр из видео
Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента. Как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне? Подробности...
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Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины Михаил Терещенко/ТАСС
Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины? Подробности...
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Россия случайно отомстила Чехии

«Мне всегда было стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими мигрантами», рассказал Вацлав Клаус Michal Krumphanzl/CTK/ТАСС
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что своей показательной «любовью к Украине» Европа прикрывает ненависть к России. Клаус знает, о чем говорит: Прага намеренно испортила отношения с Москвой еще в 2021-м, а теперь вынуждена расплачивается – пусть не за это, но за то, что весь ЕС остается заложником внешней политики США. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...

Трагедия Иловайска повторяется в виде Мариупольской катастрофы

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Современная Украина уникальна. За краткую историю своего существования она обзавелась немалым количеством символов, все до единого из которых оказались символом жестокого поражения. Подробности...
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Запад готовил против русских оружие, которым истребил индейцев

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Европейцы при завоевании Америки случайно открыли и на полную катушку использовали страшное биологическое оружие – вирусы смертельных эпидемий, имевшие избирательное действие на иные расы и этносы. Подробности...
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Сенатор США за войну с Россией

Вторая фаза спецоперации началась

Британия познала цену русофобии

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Тимофей Бордачёв

    Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		20 апреля 2022, 15:55

    Военно-политический конфликт России и Запада вокруг Украины – это продукт общего кризиса мировой экономики и связанной с ним перенастройки традиционных политических систем. Поэтому рассчитывать на его скорое разрешение не стоит.

    Тактическая победа России и новый «железный занавес» не снимут даже часть накопившихся в мировой экономике и его лидирующей части – США и Европе – проблем. Поэтому в интересах Запада всяческое затягивание конфликта.

    Для европейских держав и США потеря Украины будет означать только необходимость бросать в топку войны новые силы и создавать еще более рискованные ситуации. Последнее может оказаться неизбежным еще и потому, что уже скоро европейские государства и их правящие элиты столкнутся с проблемой усталости населения от украинского конфликта. Он хоть и разворачивается на ближайшей европейской периферии, но не является следствием исходящей извне экзистенциальной угрозы. Современная Россия не преследует цели изменения европейских политических и экономических систем, как это было свойственно Советскому Союзу в тот исторический период, когда холодная война балансировала на грани перехода в горячую стадию.

    Непосредственной угрозы со стороны России европейский избиратель не чувствует. Охвативший сейчас простых людей в Европе милитаристский азарт и всколыхнувшаяся глубинная русофобия связаны с необходимостью дать выход колоссальному количеству негативных эмоций. Эти эмоции были накоплены за полтора десятилетия экономических трудностей и два изнуряющих душу и тело года коронавирусных ограничений и нервотрепки. В этом смысле у европейских и американских политиков не было резона вести с Россией серьезные переговоры – гораздо проще создать условия, при которых будет обоснованным продолжение жизни в чрезвычайных обстоятельствах, а раздражение населения будет направлено против внешнего адресата.

    Сами европейские политики понимают, что Москва права в своих претензиях по поводу несправедливости европейского международного порядка. Об этом же говорил и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих последних личных переговоров с главой российского государства. Но все это говорилось до того, как начали грохотать пушки, – возникновение чрезвычайной ситуации позволило «обнулить» все прежние здравые рассуждения или хотя бы отложить их на неопределенный срок. Сейчас картина мира стала существенно проще, и это не может не радовать стандартного политического деятеля в Европе или США.

    Фото: Maciej Luczniewski/Global Look Press

    Мы, однако, не знаем, на сколько в реальности хватит ресурса у наблюдаемого сейчас военно-патриотического запала европейцев. И дело здесь не только в экономике, хотя прогнозируемые в Европе сложности также могут сыграть свою роль.

    Гораздо важнее то, что поддерживать граждан в состоянии военной мобилизации, не вступая самим в бой, достаточно сложно. И уже через несколько месяцев европейские обыватели могут начать задавать вопросы на предмет того, что борьба с Россией вообще-то не отменяет необходимости решать их базовые проблемы. А вот они не имеют никакого отношения к военным событиям на Украине, и скрывать это с каждым днем станет все сложнее.

    Кроме того, весьма вероятным представляется возникновение эмоциональной усталости. Это не будет удивительным, если учитывать тотальное воздействие европейских СМИ на мысли и чувства людей в режиме 24/7. И вот тогда у нас всех могут начаться действительно серьезные проблемы, и надо уже сейчас понимать, как на них отвечать. Дело не в том, что Россия решила военно-техническим способом урегулировать несколько конкретных практических задач геостратегического и гуманитарного характера. В Европе прекрасно понимают ограниченный характер российских целей и задач. Настоящая проблема европейской безопасности связана с тем, что сами ведущие государства Европы не смогли и не захотели предотвратить такой сценарий. И было бы довольно легкомысленно списывать все только на их тотальную зависимость от США либо смену поколений в европейской политике.

    Спору нет, за три десятилетия после холодной войны Европа провалилась со всеми своими попытками добиться стратегической автономии. Полная интеграция в международный порядок во главе с США на правах главных партнеров не оставляет возможности для самостоятельных действий, а альтернатива настолько ужасна, что в европейских столицах об этом не хотят даже думать. Представители элит, которые сейчас занимают властные позиции, совершенно не представляют себе, что такое война, и поэтому им свойственно крайне легкомысленное отношение к вопросам жизни и смерти. Для них судьба жителей Украины или балансирование на грани прямого конфликта с Россией – это глубоко вторично по сравнению с решением своей главной задачи – удержаться у власти и в лучах внимания средств массовой информации. Но это – факторы, усугубляющие проблему, а не формирующие ее основу. Равно как и обида на то, что перспектива ресурсного освоения не только самой России, но даже Украины становится все более призрачной.  

    В первую очередь, современное поведение европейских государств в отношении России связано с их неспособностью решить колоссальное количество собственных внутренних проблем. Но для того, чтобы хотя бы подступиться к перенастройке всей экономической и политической системы, у европейских политиков нет ни идей, ни средств для их реализации. Поэтому последние полтора десятилетия стали в Европе временем тушения многочисленных «пожаров» – урегулирования частных кризисов в политике и экономике без обращения к их первопричинам.

    Особенно в этом деле отличилась бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Все ее колоссальные усилия по спасению европейской интеграции от кризиса зоны Евро в 2009 – 2013 годах, миграционного кризиса 2014 – 2015 годов и рецессии, которая была вызвана пандемией коронавируса в 2020 – 2021 годах, не создали никакой основы для поступательного развития Евросоюза или хотя бы самой Германии в будущем. В других случаях дело обстоит еще хуже: Франция не меняет в 2022 году президента просто потому, что Макрону вообще нет альтернативы, Великобритании ее выход из Евросоюза не помог добиться быстрого решения проблем, которые привели к Брекзиту. Не говоря уже о менее значимых странах типа Испании и Италии, стагнация которых имеет глубоко хронический характер.   

    Нельзя при этом сказать, что ближайшие соседи Европы чувствовали себя намного лучше: Россия тоже не демонстрирует убедительного роста после 2008 года, а США, хотя и обладают гораздо более гибкой экономикой, не могут выпутаться из массы проблем уже при третьем президенте. Но европейцы сравнивают свое положение не с ними, а с собственными «золотыми временами», когда каждое новое поколение жило лучше, а не хуже, как это происходит сейчас. Тем более что Китай все более активно наступает на европейские позиции во всем, до чего способен дотянуться. А растущее там потребление вообще не оставляет шансов на возвращение Европы к сытой беспечности 1990-х годов.    

    Поэтому сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем, наиболее важные из которых имеют настолько фундаментальный и системный характер, что подступаться к ним можно действительно раз в столетие и при полной исчерпанности любых возможных альтернатив.

    Насколько далеко наши европейские соседи будут готовы пойти в поиске таких квазирешений, нам предстоит узнать в ближайшие месяцы или даже годы.

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