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Пленные британцы могут сбить русофобскую волну Лондона

Английские боевики Шон Пиннер (слева) и Эйден Эслин решили помочь Украине на поле боя кадр из видео
Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента. Как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне? Подробности...
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    Пленные британцы могут сбить русофобскую волну Лондона

    Английские боевики Шон Пиннер (слева) и Эйден Эслин решили помочь Украине на поле боя
    		   20 апреля 2022, 13:40
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Дарья Волкова,
    Алена Задорожная

    Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента. Как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне?

    Во вторник в Telegram-канале «Неофициальный Безсонов» появилась запись разговора, который провел с одним из продюсеров Би-би-си британский морпех Эйден Эслин, сдавшийся на прошлой неделе в Мариуполе российским войскам. Своего собеседника в Лондоне Эслин просит организовать интервью и предупреждает, что намерен публично попросить премьера Бориса Джонсона помочь ему вернуться домой. Аналогичная просьба касается и другого пленного англичанина – Шона Пиннера. 

    В конце разговора Эслин просит дать ему эфир, но собеседник отказывается что-либо обещать. Судя по всему, руководство Би-би-си не решилось давать Эслину слово – во всяком случае, никаких анонсов такого разговора в эфире вещательной корпорации так и не появилось.

    Официальную точку зрения Лондона по поводу пленников выразил один из членов правительства Брэндон Льюис. «Всегда ужасно видеть, как кого-то берут в заложники, в особенности британских военных. Правительство всегда уделяет повышенное внимание подобным вопросам, и премьер-министр поддерживает постоянный контакт с коллегами и партнерами по всему миру – как по линии НАТО, так и напрямую с президентом Зеленским. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь любому гражданину Великобритании», – сказал Льюис телеканалу Sky News («Скай ньюс»).

    При этом министр ушел от ответа на вопрос о том, ведет ли Лондон переговоры об обмене. «Им не следовало быть там. Находиться там – нарушение закона, – цитирует Льюиса ТАСС. – Конечно, каждый будет сочувствовать людям, оказавшимся в заложниках, однако необходимо следовать корректным процедурам, правильно работать со сложившейся ситуацией и правильным образом оказывать помощь украинским вооруженным силам, правительству и народу. Так, чтобы это действительно было для них полезно».

    «Скандал заключается в том, что рядовые подданные Соединенного Королевства теперь поймут, что Пиннер и Эслин поехали в зону украинского конфликта не по своей инициативе. В первую очередь пошли на такой шаг под влиянием агитации британского правительства», – считает депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев.

     

    «При этом давить с помощью этих двух пленных на британские элиты бесполезно – они уже 500 лет проводят антироссийскую политику и менять ее не собираются. Единственное, что мы можем: показать другим странам, как англосаксонский мир – в данном случае Британия – поступает со своими рядовыми гражданами. Вот здесь можно достичь большего медийного эффекта», – полагает эксперт. Если же обмен не состоится, военнопленным может грозить суд, причем не в России, а в ДНР, где разрешена смертная казнь. «В ДНР уже сказали, что могут подвергнуть этих британцев военному суду», – напомнил эксперт.

    Для Лондона это по-настоящему сложная проблема, признает бывший дипломат, член Палаты лордов парламента Питер Рикеттс (в 2010-2012 годах советник премьер-министра по национальной безопасности).

    «Уверен, что эти двое мужчин отправились туда с наилучшими намерениями и хотели помочь Украине, но я помню, что британские власти настоятельно не рекомендовали гражданам королевства ехать на Украину с целью участия в боевых действиях и предупреждали, что британское правительство ничем не сможет им помочь, если они окажутся в беде, что в итоге и случилось», – сказал Рикеттс. Он посетовал, что Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод».

    С Рикеттсом отчасти согласен и член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич. Он считает, что в информационном плане власти России и ДНР должны использовать фигуры Пиннера и Эслина «на полную катушку».

    «Допросы пленных британцев можно проводить публично и даже стримить их. Затем надо бы созвать большую пресс-конференцию с привлечением иностранных СМИ. И пусть конференцию модерируют известные люди, свободно говорящие на английском языке», – предлагает собеседник.

    «Аудитория и в России, и в англоговорящем мире должна услышать лично от британцев, кто их и как вербовал в ВСУ, на каких условиях, сколько обещали денег за службу, а также другие подробности. Это наш козырь в информационной войне и не надо этого стесняться. Это наше «контроружие» в ситуации, когда рейтинги Бориса Джонсона в Великобритании стремятся к нулю, у него плохая ситуация внутри правящей партии, а впереди – местные выборы. Показания Пиннера и Эслина – как раз то, что Джонсону не хватает для полного несчастья», – заявил Малькевич газете ВЗГЛЯД.

    Второй козырь России, по мнению Малькевича, это тот факт, что от Пиннера и Эслина на их родине фактически отказались, что следует из заявлений Льюиса. «Теперь к Пиннеру и Эслину должно прийти понимание того, что их бросили и в Лондоне, и в Киеве», – добавил он.

    Британское правительство попыталось сплотить нацию страшилками о «российской угрозе», но теперь такие инструменты могут оказаться бесполезными – ведь Британию ждет беспрецедентный энергетический кризис, отмечает ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

    «Страна и так с прошлого года находится в рецессии из-за Brexit и пандемии, доходы населения неуклонно падают. Но теперь экономический кризис усиливается дополнительно из-за антироссийских санкций. В частности, они рикошетом привели к росту цен на топливо», – указала эксперт. В итоге последние соцопросы показывают, что в обществе «холодильник начал побеждать телевизор» – то есть реальные финансовые сложности, вызванные антироссийской кампанией, оказываются для людей важнее абстрактной солидарности с украинцами.

    В британском общественном мнении действительно растет скепсис как по поводу любых форм военной и иной помощи Украине, так и по поводу экономической войны с Россией. Как сообщает The Sunday Telegraph, сейчас лишь 36% британцев готовы смириться с повышением цен на топливо как с результатом жестких антироссийских санкций. Для сравнения: в марте такого мнения придерживались 50% жителей королевства.

    Между тем британская пресса пристально следит за злоключениями двух пленных английских морпехов. В частности, ситуацию вокруг них активно отслеживают и Би-би-си, и телеканал Sky News, и газета The Guardian.

    В понедельник родственники Пиннера, кстати, уроженца английского графства Бедфордшир, выразили надежду на его скорое возвращение на родину. Их заявление опубликовало агентство Пи-эй. По данным агентства, семья работает с МИД Великобритании вместе с родственниками Эслина, уроженца графства Ноттингемшир. Ранее, напомним, в эфире российского телеканала «Россия 1» Пиннер и Эслин попросили Бориса Джонсона посодействовать их обмену на украинского парламентария Виктора Медведчука, арестованного в Киеве.

    Мать Эслина Анджела Вуд заявила Sky News, что «с ее сыном следует обращаться как с законным военнопленным – ведь российские СМИ предположили, что он был наемником». «Он был там четыре года и является «законным» украинским морским пехотинцем», – уверяет женщина. Родственники Пиннера, который – по совпадению или нет – также прибыл на Украину четыре года назад, тоже настаивают, что

    «Шону нравился украинский образ жизни, и последние четыре года он считал Украину своей приемной страной».

    Особый акцент делается на том, что оба британца женились на украинках. Но главное – они «на законных основаниях» служили в ВСУ.

    Впрочем, в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный предложил обменять британских наемников «на ублюдков, которые издевались над российскими военнопленными». Ранее Поддубный также приводил данные о том, что Пиннер и Эслин ранее были замечены в Сирии в составе курдского отряда народной самообороны YPG. «Также, по некоторым данным, Пиннер успел отметится в Боснии в 1994 году. Думаю, что в истории с этими персонажами могут вылезти уши британской разведки», – отмечал военкор.

    Тем временем, судя по данным Telegram-канала «Рыбарь», на Украину продолжают прибывать другие соотечественники Пиннера и Эслина – их новая группа появилась в Николаеве. «Не так давно там был замечен бывший военнослужащий бундесвера и глава ЧВОК (частной военной и охранной компании) 22ND Range Feat Филипп Дерр. А вчера известный украинский блогер Виталий Богомолов выложил в своем Instagram* фото и видео неизвестных англоязычных наемников», – сообщает «Рыбарь».

    «Данные разведки позволяют говорить о тысячах наемников, стекшихся на Украину со всех уголков земного шара», – заявил во вторник вечером зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых», – отметил Медведев, добавив, что наемники – это убийцы со сломанной психикой.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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