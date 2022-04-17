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17 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Россия нашла замену Европе для поставок угля

На российский уголь всегда есть покупатели Сергей Бобылев/ТАСС
Пока Запад воротит нос от российских энергоресурсов себе в убыток, Индия, наоборот, налаживает новые торговые связи с Россией. Оказалось, что индусы скупают не только российскую нефть, но и российский уголь, на который Европа наложила эмбарго. Эксперты уверены, что Дели легко сможет поглотить европейские объемы угля из России. Но придется проявить индийский характер перед США. Подробности...
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У украинских националистов нет будущего в Харькове

Вандалы из «Азова» действовали максимально грубо кадр из видео
В Харькове неонацисты из «Азова» снесли памятник Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Сразу после Майдана «украинские патриоты» начали непримиримую борьбу с Жуковым. Бюст военачальнику уже сносили, а проспект его имени был переименован. Однако жители Харькова находили силы восстановить память о том, кто почти 80 лет назад освободил город и добыл победу над нацизмом. Сохранят ли харьковчане верность своей общей с Россией истории? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Новой угрозой Зеленскому становится женщина

Оксана Марченко надеется не на лидера своей страны, а на лидеров других стран Алексей Голенищев/ТАСС
Серию обращений к мировым лидерам выпустила Оксана Марченко, жена захваченного киевскими властями украинского олигарха Виктора Медведчука. Она требует повлиять на президента Украины Зеленского – с тем, чтобы ее муж был в итоге отпущен. Сам факт появления этой женщины в публичном поле может означать гораздо больше, чем просто заступничество за близкого человека. В том числе с точки зрения судьбы всей Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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России отведена роль вершителя справедливости

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Против нас выступают силы зла, чье главное орудие – отвратительная и подлая ложь. Это превращает войну на Украине в очередную битву с драконом, которую мы исторически выиграем. Подробности...
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Захват воображения – главная цель современной войны

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сетевая война разворачивается в сфере смыслов, ее основная задача – перекодировать общество, то есть поменять основные критерии его оценок, основные ценностные ориентиры. Иными словами, захватить общество с помощью подмены ценностей. Подробности...
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Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Подробности...
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    У украинских националистов нет будущего в Харькове

    Вандалы из «Азова» действовали максимально грубо
    		   17 апреля 2022, 21:24
    Фото: кадр из видео
    Текст: Михаил Мошкин

    В Харькове неонацисты из «Азова» снесли памятник Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Сразу после Майдана «украинские патриоты» начали непримиримую борьбу с Жуковым. Бюст военачальнику уже сносили, а проспект его имени был переименован. Однако жители Харькова находили силы восстановить память о том, кто почти 80 лет назад освободил город и добыл победу над нацизмом. Сохранят ли харьковчане верность своей общей с Россией истории?

    В воскресенье Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту уничтожения украинскими националистами памятника маршалу Жукову в Харькове. Начато производство по статье «Реабилитация нацизма» (статья 354.1 УК), проинформировал сайт СК. Наказание по пункту 4 этой статьи в том числе предусматривает тюремный срок до пяти лет.

    Судя по распространенному в Сети видео, снос бюста маршала Жукова был проведен максимально варварским способом – скульптурное изображение советского полководца сорвали с постамента при помощи грузовика, скололи мемориальную табличку, после чего изуродованный постамент исписали националистическими лозунгами, и водрузили на него украинский флаг. «Как сообщил лидер харьковского «Нацкорпуса» Константин Немичев, это сделало спецподразделение «Кракен». «Кракен» – это подразделение полка «Азов». Немичев является его командиром», – пояснили источники украинского издания «Страна.ua». Добавим, что неонацистский полк «Азов» – регулярное формирование, которое входит в структуру Национальной гвардии МВД  Украины.

    «Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», – констатировали в Следственном комитете. Напомним, что после Курской битвы маршал Георгий Жуков координировал действие нескольких фронтов – в том числе Воронежского и Степного, которые (под командованием, соответственно Николая Ватутина и Ивана Конева) провели операцию по освобождению Харькова от фашистских захватчиков в августе 1943 года.  

    «Ах какая доблесть – с памятниками воевать! – прокомментировала «Российской газете» новость об уничтожении изображения Жукова младшая дочь маршала Победы – Мария Жукова. – Я знаю, как много лет на Украине ведется «война» с моим отцом. Лет 15 назад мне рассказывали ветераны из Харькова, как они пытались воевать с клеветой на него, но нигде им не давали слова. Националистам на Украине надо выкорчевать любое упоминание о том, кто разгромил фашистов».

    Действительно, уже несколько лет подряд в Харькове предпринимались попытки уничтожить память о Великой Отечественной войне и в том числе о маршале Жукове, отметил политолог, бывший главный редактор издания «Киевский телеграф» Владимир Скачко. «И снос памятника происходит не в первый раз, – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД. – В июне 2019 года активисты «Национального корпуса» – партии, которая обозначала себя как политическое крыло так называемого «азовского движения» и батальона «Азов» – снесли этот же бюст Жукову, и также установили на его месте украинский флаг. Но между двумя актами вандализма есть серьезная разница. Тогда это было дело рук активистов-радикалов, теперь это сделали представители легальной силовой структуры».

    Скачко напомнил, что в 2019 году, менее чем через месяц, бюст вернули на законное место – по решению тогдашнего городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Мэр тогда заявил, что памятник уничтожили «неуклюже, с нахрапом и не по закону».

    В целом, в послемайданные годы общественность и даже власти города сопротивлялась так называемой «декоммунизации» – а по сути уничтожению памяти об освобождении от фашизма. «В том же 2019 году городской совет постановил вернуть имя Жукова проспекту, который был переименован в честь генерала-диссидента Петра Григоренко, – указал Скачко. – Суд отменил это решение». Таким образом, было отменено решение, которое ранее принял ставленник майданного Киева – соратник Петра Порошенко, бизнесмен Игорь Райнин, который в 2015-16 годах был харьковским губернатором.

    Попытки саботировать кампании Киева по декоммунизации принято было связывать с фигурой мэра Кернеса, который руководил городом с 2010 и до смерти в 2020-м. «Но уже позже – совсем недавно, в феврале прошлого года, депутаты уже в третий раз постановили вернуть имя Жукова проспекту», – подчеркнул Скачко. Преемник Кернеса – глава горсовета, а ныне мэр Игорь Терехов сказал, что Жуков «добыл победу над нацизмом», а у того, кто не помнит прошлого, нет будущего.

    Заметим, что сейчас неонацисты из «Азова» действовали без оглядки на местную харьковскую власть. Как отмечает «Страна.ua», уничтожение бюста Жукова стало неожиданностью для чиновников. «Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то», – заявила порталу «Суспiльне» Татьяна Топчий, глава администрации Немышлянского района, где находилось изображение маршала. В горсовете Харькова инцидент пока не комментируют, констатирует «Страна.ua», напоминая, что до начала специальной военной операции городской голова Терехов выступал против уничтожения памятника.

    В этом разительное отличие ситуации 2019 года от нынешнего положения вещей, полагает Скачко. По его мнению, распространение неонацизма на Украине уже зашло слишком далеко, и денацификация возможна лишь усилиями «нынешних наследников маршала Жукова в России – военнослужащих ВС РФ». Несколько иного мнения придерживается политэмигрант из Харькова, руководитель общественного движения «Русь триединая» Сергей Моисеев. Он подчеркнул:

    «У неонацистов из «Азова» в нашем городе нет никаких перспектив. Люди воспринимают их как оккупантов».

    Неудивительно, что сейчас «азовцы» стараются переправить свои семьи на Западную Украину, во Львов, в частности». По словам собеседника, харьковчане считают свой город в первую очередь – русским, или во всяком случае, помнят, что его расцвет приходился на времена Российской империи. «Помнят и о том, что во время Гражданской войны Красная армия входила на Украину именно через Харьков. А после того, как большевики решили присоединить Донецко-Криворожскую республику (в состав которой входил и Харьков) к Украине, именно Харьков стал столицей Украинской ССР».

    В 2014 году в городе существовало мощное пророссийское движение, оно было подавлено националистами, но не уничтожено, а «нынешнее положение дел у нас воспринимают, повторю, как оккупационный режим», подчеркнул Моисеев.

    Напомним, что с начала 2014 года в городе проходили многочисленные акции «Антимайдана», которые до определенного момента одобряли тогдашний губернатор Михаил Добкин и мэр Кернес, не говоря уже о коммунистах и об активистах Партии регионов. После киевского госпереворота в Харькове имело место противостояние между сторонниками новой власти и более многочисленными «сторонниками федерализации Украины» (среди которых несколько позже появился лозунг Харьковской народной республики). 1 марта антимайдановцы взяли штурмом областную администрацию, установили над ней российский флаг и некоторое время удерживали здание. Действовали народные дружины, организованные движением «Оплот», многие активисты которого позже проявят себя в ополчении ДНР.

    Но к концу апреля 2014-го сопротивление было подавлено. Бойцы винницкого полка спецназа МВД «Ягуар» взяли здание областной госадминистрации. Силовики при поддержке боевиков «Правого сектора*» жестко разгоняли уже объявленные вне закона пророссийские и «сепаратистские» акции. В течение последующих лет преследованию со стороны силовиков и националистов подвергались представители независимых политических сил и даже умеренные оппоненты власти из «Оппозиционного блока», включая того же Добкина.

    По мнению Моисеева, «если «проект «Украина» прекратит свое существование», то харьковчане поддержат решение о союзе с Россией, считает собеседник. «Уверен, что в итоге все снесенные памятники будут восстановлены, а навязанные нам неонацистские символы уберут», – добавил Моисеев. Добавим, что схожее мнение высказала и Мария Жукова, дочь маршала. «Последнее событие меня даже не удивило, – сказала она. – Сносили уже памятники отцу и другим нашим прославленным полководцам. Ну ничего, наши придут, все восстановят».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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