Эксперт объяснил, почему Кернес решил вернуть проспекту в Харькове имя Жукова

«Это дело надо воспринимать в контексте избирательной кампании. Есть подозрения, что снос памятника Жукову и переименование проспекта произошли не без заинтересованности Кернеса», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что слишком удивительное совпадение: снос происходит близко к съезду партии «Доверяй делам», одним из руководителей которой является Кернес. «Причем полиция управляется Кернесом, при желании, он мог не допустить сноса. «Он хочет показать, что он защитник интересов харьковчан, голосуйте за ту партию, которую я веду в парламент. Поэтому он всю эту историю и затеял. Сначала при его попустительстве сносят памятник, а потом подконтрольный ему горсовет отменяет решение о переименовании», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В пятницу мэр Харькова Геннадий Кернес утвердил решение горсовета о возвращении одному из городских проспектов имени маршала Георгия Жукова. С 2016 года проспект носил имя советского офицера, впоследствии диссидента, основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко. В комментарии порталу «Медиапорт» Кернес подтвердил, что под решением, которое в среду принял горсовет, стоит его подпись.

Погребинский добавил, что Кернес является очень популярным и эффективным мэром, возможно, лучшим на Украине. «Однако шансов у этой партии дойти до парламента практически нет. Всего месяц до выборов, у него рейтинг 33%», – сказал политолог.

Он также считает, что решение переименовать проспект не повлечет особых последствий. «Реакция уже есть, заявление борца за права украинской повстанческой армии*, есть кто-то, кто подал в суд на Кернеса. Но я думаю, что ему ничего не будет, и решение о возврате названия улицы останется в силе. Когда власть чуть-чуть слабеет, и таких прав и свобод, которые были у Порошенко, Парубия и Яценюка, нет, автоматически происходит послабление. Поскольку послабление основано на мнении харьковчан, то оно удержится», – считает Погребинский.

Он также не исключает, что будет реакция националистов, но поведение их будет скромнее, нежели при прошлой власти. «Я по-прежнему надеюсь, что такого репрессивного режима с беспределом националистов не будет. Когда у Зеленского будет подконтрольное ему правительство и силовики, он может поменяться в сторону вегетарианской антироссийской линии», – считает политолог.

Сейчас же, по словам Погребинского, есть пример того, что радикалы и националисты по-прежнему позволяют себе беспредельничать, просто нет прямой поддержки власти. «При Порошенко власть крышевала этих ребят, отчасти это осталось, потому что не поменяли людей в силовых структурах», – пояснил политолог.

Решение харьковских депутатов действительно уже вызвало бурную реакцию в Украинском институте национальной памяти (УИНП) – государственном учреждении, активно проявлявшем себя при Петре Порошенко. В УИНП заявили, что присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова противоречит принятому в 2015 году закону о декоммунизации, сообщает УНИАН.

В ведомстве также пригрозили харьковским властям, напомнив: согласно части 2 статьи 436-1 УК Украины, распространение «коммунистической тоталитарной символики» лицом, находящимся у власти, карается сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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