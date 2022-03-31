Печально, что еврей может поддерживать неонацистов

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31 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
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В чем секрет чудесного укрепления рубля

Рубль может вернуться к 75-80 за доллар Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль за последний месяц с небольшим пережил небывалые колебания. Сначала он достиг 120 рублей за доллар, а потом вернулся почти к изначальной позиции в 83 рубля. За этим экономическим чудом стоит тонкое и четкое управление финансовой системой, по которой Запад нанес беспрецедентный удар. Но что будет с рублем дальше? Подробности...
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Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной

Крупные подразделения ВСУ в Донбассе будут разрезаны на части, а потом уничтожены Ukraine MOD/EYEPRESS/Reuters
Российские войска, а также подразделения ДНР и ЛНР, двигаясь навстречу друг другу с севера, востока и юга, вскоре должны замкнуть огромный котел, в котором окажется 50-тысячная донбасская группировка ВСУ. Это наиболее подготовленные части украинской армии – они в зоне боевых действий с 2014 года, хорошо обучены и укреплены. Но только разгром ВСУ в Донбассе позволит решать другие военные и политические задачи на Украине. Как будет развиваться наступление? Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Запрет православия на Украине поможет спецоперации

Власть, объявившая церкви войну на уничтожение, есть власть бесовская Артем Геодакян/ТАСС
Украинская власть готова покуситься на святое – на каноническую Украинскую церковь Московского патриархата, главный оплот православных верующих страны. Речь идет о том, чтобы ее деятельность – запретить, а имущество – отнять, включая храмы и монастыри с тысячелетней историей. Однако последствия этого украинской власти вряд ли понравятся. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Печально, что еврей может поддерживать неонацистов

Александр Дюков
Александр Дюков, директор фонда «Историческая память»
Тезис «еврей – значит точно не нацист», сомнителен даже для событий времен Второй мировой. Сегодня же он просто неверен. Как ни печально, сегодня еврей может поддерживать неонацистов, тем более если, как в украинском случае, экзистенциальным врагом этих неонацистов являются не евреи. Подробности...

Запад боится к счастью для себя и всего человечества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мы привыкли к тому, что страх – это какое-то негативное чувство. К тому, что он «убивает разум». Но в международных отношениях все совсем по-другому. Десятилетиями страх помогал миру выжить – и помогает сейчас. Подробности...

Какая культурка, такая и эмиграция

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы обойдемся без отмен и запретов. Просто они начнут перед нами плясать, как раньше. А мы отвернемся. Потому что повзрослели и нам больше неинтересно. Подробности...
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Личная просьба Трампа к Путину

Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

Почему дорожает рубль

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Печально, что еврей может поддерживать неонацистов

    Александр Дюков
    директор фонда «Историческая память»
    		31 марта 2022, 13:30

    Примитивнейшая украинская манипуляция «президент Украины – еврей, а значит точно не нацист» дошла уже до Совбеза ООН. На что хочу обратить внимание:

    1. Даже во время Второй мировой войны, когда евреи были для нацистов экзистенциальным врагом, когда происходил Холокост, – среди евреев находились предатели своего народа, служившие в вооруженных силах Третьего рейха (как фельдмаршал Мильх, генерал Вильберг и прочие «мишлинги»), работавшие на гестапо (как члены организации Zagiew), участвовавшие в издевательствах над своими соплеменниками в концлагерях (как руководители еврейской «службой безопасности» в лагере Вестерборк). Еще раз: даже во время Холокоста находились евреи, служившие нацистам.

    2. Для современного украинского неонацизма, в отличие от гитлеровского нацизма, евреи не являются главным экзистенциальным врагом. Да, антисемитизм у украинских неонацистов в наличии, но главный враг для них все-таки «орды с Востока», то есть мы. Это дает возможность украинским неонацистам маскировать свою сущность: раз наш главный враг – не евреи, значит, мы – не нацисты. Свастики и расовая ненависть, однако, никуда не исчезают.

    3. В 2014–2015 гг. украинский олигарх Коломойский, еврей по происхождению, потратил десятки миллионов долларов на формирование и обеспечение таких откровенно неонацистских отрядов, как «Азов» и «Айдар». Когда неонацисты осенью 2014 г. оказались депутатами Верховной рады Украины, они вошли в контролировавшуюся Коломойским межфракционную группу. Одним из членом этой группы был глава «Азова» неонацист Билецкий. Как видим, еврей-олигарх поддерживал взаимовыгодные связи с неонацистами. Кстати, именно Коломойский был одним из тех, кто привел к власти Зеленского.

    4. Придя к власти, Зеленский не распустил неонацистский полк «Азов». Напротив, совсем недавно он присвоил командиру «Азова» неонацисту Прокопенко звание Героя Украины. Не похоже на антинацистскую позицию, правда?

    Фото: president.gov.ua

    Подытожу. Тезис «еврей – значит точно не нацист», сомнителен даже для событий времен Второй мировой. Сегодня же он просто неверен.

    Как ни печально, сегодня еврей может поддерживать неонацистов, тем более если, как в украинском случае, экзистенциальным врагом этих неонацистов являются не евреи.

    Все выше сказанное, разумеется, не отменяет ни трагедии Холокоста, ни того факта, что для подавляющего большинства евреев любые проявления нацизма неприемлемы. Для большинства, но не для Зеленского и Коломойского.

    Источник: Телеграм-канал Александра Дюкова


     
     
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