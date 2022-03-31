Печально, что еврей может поддерживать неонацистов

Примитивнейшая украинская манипуляция «президент Украины – еврей, а значит точно не нацист» дошла уже до Совбеза ООН. На что хочу обратить внимание:

1. Даже во время Второй мировой войны, когда евреи были для нацистов экзистенциальным врагом, когда происходил Холокост, – среди евреев находились предатели своего народа, служившие в вооруженных силах Третьего рейха (как фельдмаршал Мильх, генерал Вильберг и прочие «мишлинги»), работавшие на гестапо (как члены организации Zagiew), участвовавшие в издевательствах над своими соплеменниками в концлагерях (как руководители еврейской «службой безопасности» в лагере Вестерборк). Еще раз: даже во время Холокоста находились евреи, служившие нацистам.

2. Для современного украинского неонацизма, в отличие от гитлеровского нацизма, евреи не являются главным экзистенциальным врагом. Да, антисемитизм у украинских неонацистов в наличии, но главный враг для них все-таки «орды с Востока», то есть мы. Это дает возможность украинским неонацистам маскировать свою сущность: раз наш главный враг – не евреи, значит, мы – не нацисты. Свастики и расовая ненависть, однако, никуда не исчезают.

3. В 2014–2015 гг. украинский олигарх Коломойский, еврей по происхождению, потратил десятки миллионов долларов на формирование и обеспечение таких откровенно неонацистских отрядов, как «Азов» и «Айдар». Когда неонацисты осенью 2014 г. оказались депутатами Верховной рады Украины, они вошли в контролировавшуюся Коломойским межфракционную группу. Одним из членом этой группы был глава «Азова» неонацист Билецкий. Как видим, еврей-олигарх поддерживал взаимовыгодные связи с неонацистами. Кстати, именно Коломойский был одним из тех, кто привел к власти Зеленского.

4. Придя к власти, Зеленский не распустил неонацистский полк «Азов». Напротив, совсем недавно он присвоил командиру «Азова» неонацисту Прокопенко звание Героя Украины. Не похоже на антинацистскую позицию, правда?

Подытожу. Тезис «еврей – значит точно не нацист», сомнителен даже для событий времен Второй мировой. Сегодня же он просто неверен.

Как ни печально, сегодня еврей может поддерживать неонацистов, тем более если, как в украинском случае, экзистенциальным врагом этих неонацистов являются не евреи.

Все выше сказанное, разумеется, не отменяет ни трагедии Холокоста, ни того факта, что для подавляющего большинства евреев любые проявления нацизма неприемлемы. Для большинства, но не для Зеленского и Коломойского.

Источник: Телеграм-канал Александра Дюкова