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Переименование ВОВ является технологичным и в перспективе эффективным шагом по изменению украинского менталитета Халдей Евгений/ТАСС
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«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки instagram.com/yuliak89
Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

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В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
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    Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки
    		   22 октября 2021, 11:20
    Фото: instagram.com/yuliak89
    Текст: Николай Стороженко

    Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого.

    Очередная история из серии «украинская жизнь» началась с публикации в Instagram-аккаунте Юлии Приваловой – владелицы торговой марки Yaro и супруги сына Геннадия Кернеса (бывшего мэра Харькова). А именно: фотография пары на Красной площади. В комментарии тут же подтянулись профессионалы по патриотическому воспитанию и эксперты по сепаратизму. Им Юлия ответила известным анекдотом о хитром бандеровце на всё той же Красной площади.

    После этого всё и завертелось. И непросто сказать однозначно, что же стало главным триггером: фото, анекдот или семейные связи девушки. 

    Ручной фашист СБУ

    «Это Юля Привалова. Невестка Кернеса, сестра нардепа из «Слуги народа» Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским «анекдотом»...», – обратился к своим подписчикам одесский активист Сергей Стерненко, призывая устроить травлю Приваловой в СМИ и социальных сетях.

    Отдельное обращение – к торговым сетям, где была представлена продукция торговой марки Yaro. Оно содержало завуалированную угрозу: «откажитесь... если цените свою репутацию». 

    Как видно по скрину, публикация была сделана 17 октября. Уже 18-го Стерненко пишет, что Yaro исчезла из выдачи в маркетплейсе Rozetka (это что-то вроде украинского Wildberries). 

    На следующий день, как отчитался Стерненко в Facebook, продукцию торговой марки убрали с полок в торговых сетях «Сільпо», Winestore, маркетплейсе «Алло», сети кофеен «Идеалист», а сервисы Rocket и Glovo отказались доставлять товары из магазинов Yaro.

    Одесский активист Сергей Стерненко (фото: instagram.com/s_sternenko/)

    Одесский активист Сергей Стерненко (фото: instagram.com/s_sternenko/)

    Наконец, 21 октября активист опубликовал скрин переписки с руководителем пресс-службы Fozzy Group (ТМ Сільпо). Тот извиняется за неоперативную реакцию, обещает, что поставок больше не будет, и просит сообщать, если вдруг где-то на полках заваляется коробочка провинившейся торговой марки. Мол, тут же исправимся. 

    Человек, перед которым оправдывается глава пресс-службы, не его начальник, не депутат, не прокурор или что-то в этом роде. Это политический активист с очень мутной биографией, причем судимый: признан виновным в незаконном хранении оружия и похищении человека, обвинялся в умышленном убийстве.

    Любой другой на его месте уже бы сидел, а не травлю в соцсетях курировал. Этот не сидит по двум взаимосвязанным причинам.

    Во-первых, «славное прошлое»: во время государственного переворота 2014 года Стерненко возглавлял одесскую ячейку «Правого сектора*».

    Во-вторых, он взаимовыгодно сотрудничает с СБУ – и эсбэушники помогают ему выходить на свободу даже после приговоров суда то по истечению срока давности, то на условный срок. 

    Но вернемся к скандалу. Сама Юлия Привалова пыталась его погасить и даже записала видео с изложением своей позиции: мол, я – украинка, родилась на Украине, тут же училась, вышла замуж, строила бизнес, платила налоги и вообще патриотка, а за анекдот прошу прощения.

    Как мы видим по реакции торговых сетей, это не помогло.

     

    Бойкот за анекдот

    Похожие истории в украинском бизнесе уже случались. Особенно часто – после вступления в силу новых норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», более известного как «закон об украинизации». С января, когда украинский язык стал для бизнеса обязательным, скандалы «меня отказались обслужить на украинском» повалили косяком.

    Та же Fozzy Group этим летом сама оправдывалась перед Стерненко за любовь своего директора по маркетингу к творчеству рэпера Басты. 

    И все-таки случай с Yaro в чем-то особенный. Торговые сети буквально за пару дней вычеркнули из ассортимента прежде во всем их устраивающую марку – без уведомления, веских причин и прочих процедур, предусмотренных в данном случае контрактами.

    С украинским языком еще понятно: есть закон, он может быть хоть трижды несправедливым, но это закон, его бизнес старается соблюдать или хотя бы делать вид, что соблюдает. Но нет закона, запрещающего украинцам фотографироваться в Москве.

    Можно сослаться на то, что беззаконие для Украины давно уже норма. Во времена Петра Порошенко провайдеры дружно заблокировали российские соцсети и ряд интернет-сайтов – после того, как против них были введены санкции СНБО. Санкции – это не решение суда и еще не закон. По сути, это было проверкой «на слабо». Провайдеры предпочли не ссориться.

    Позднее, уже при Владимире Зеленском, начали давить и украинские ресурсы: кабельные операторы выбрасывали из пакетов «сепаратистские» телеканалы, провайдеры блокировали доступ к сайту «Страна.ua». Это тоже было реакцией на толстый намек государства. 

    Но тут нет никакого государства, нет ни СНБО, ни СБУ. Есть только активист с уголовным прошлым и 350 тысячами подписчиков на YouТube.

    Завтра они укажут на кого-то еще, напишут ему на витринах «Jude» или «Москаль». А гордящиеся своим свободолюбием украинцы будут стыдливо отворачиваться и «прекращать сотрудничество». Рефлекс уже отработан. 

    Переэсэсэсэрили СССР

    В принципе, на этом можно было бы и закончить, если бы история с Yaro не пересекла еще одну важную черту.

    Украина и до 2014 года активно занималась так называемой декоммунизацией, а после госпереворота ею не занимается только ленивый. И в процессе этой самой декоммунизации украинское общество неожиданно для себя стало даже более тоталитарным, чем советское. 

    Были ли в СССР нелояльные граждане? Да. Многим эта нелояльность обходилась дорого. Но были и лазейки, как у Высоцкого: «Мой друг уехал в Магадан... Уехал сам, уехал сам...». В Союзе была масса медвежьих углов, где никому не было дела до твоих сложных отношений с властью.

    Бизнес на Украине долгое время был таким углом. Пеки тортики и живи как сверчок за печкой. Строем можешь не ходить. 

    Теперь эти времена в прошлом. Кто хочет работать без бойкотов со стороны активистов, должен «фильтровать базар» и фотографии. А еще лучше – нанять на smm кого-нибудь с глубоко украинским бэкграундом. Чтобы уж наверняка не отвечать потом на вопросы: «Почему ваша компания не принимала участие в онлайн-факельцуге в честь дня рождения Бандеры?». 

    А всем, для кого это неприемлемо, стоит подумать об эмиграции. Лучше прямо сегодня или даже вчера.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ


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