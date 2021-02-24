Власти Харькова вернули проспекту имя маршала Жукова

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24 февраля, среда | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о желании Запада ослабить Россию
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Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне.
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Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной.
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Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Власти Харькова вернули проспекту имя маршала Жукова
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Депутаты Харьковского городского совета в третий раз большинством голосов приняли решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
Секретарь горсовета, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов перед голосованием заявил, что Жуков «добыл победу над нацизмом», а у того, кто не помнит прошлого, нет будущего.
«За» проголосовали 33 члена фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков», 15 депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь», семь депутатов от «Партии Шария» и двое из президентской «Слуги народа». Против выступили шесть депутатов «Блока Светличной «Разом», девять из «Европейской солидарности» Петра Порошенко и один депутат от «Слуги народа», передает ТАСС со ссылкой на местное издание mykharkov.info.
Причем во время заседания произошли столкновения между праворадикалами из организации «Национальный корпус», которые выступают против возвращения проспекту имени Жукова, и сторонниками партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
В мае 2016 года бывший тогда губернатором Харьковской области Игорь Райнин в рамках декоммунизации подписал распоряжение переименовании станции метро «Маршала Жукова» в «Дворец спорта», а одноименного проспекта – в проспект Петра Григоренко (советского генерала, выступавшего в защиту депортированных народов). Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Неизвестные даже заменили указатели с названием улицы на «проспект маршала Жукова».
Позднее суд в Харькове признал незаконным решение мэрии переименовать проспект Григоренко в честь советского маршала.
Ранее сообщалось, что в Одессе вернули имя маршала Жукова «декоммунизированному» проспекту.
Савченко предрекла Украине раскол
Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов».
«У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш».
Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу.
В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания.
Украина анонсировала отсоединение от электросетей России и Белоруссии
Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
«С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС.
После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр.
Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения.
Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера»
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Решение Киева ввести санкции против сети «Спортмастер» может обернуться негативными последствиями для Украины, считает политолог и экономист Тарас Загородний.
«Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера», – отметил Загородний в комментарии изданию «Главред».
По его словам, несмотря на то, что руководят компанией россияне, оформлена она в Сингапуре. «При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», – указал экономист.
«Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны. Это будет выглядеть как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка», – уверен эксперт.
Ранее частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны. Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.
Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров опроверг заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о ситуации в Крыму.
Кислица утверждал, что Москва якобы хочет уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты. Умеров в ответ заявил, что Киев в ООН «подыгрывает агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев». «За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом», – приводит его слова РИА «Новости».
Умеров заверил, что «украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», которая вмешиваются во внутренние дела России. Умеров посоветовал Кислице «рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам». «Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН», – сказал он.
Напомним, постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский указывал, что выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев пытается «задушить» Крым посредством водной блокады. Европейский суд по правам человека посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом.
Полянский раскритиковал в ООН «сказку о российской агрессии» на Украине
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ООН оказывается оторванной от реальности из-за «сказки о российской агрессии» на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Он выступил на пленарной встрече Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. Как заявил Полянский, «если и бывают правы те, кто утверждает, что ООН часто отрывается от реальности – сегодня как раз самый наглядный пример подобного «отрыва». Он винит в этом Киев, который «оседлал и нещадно эксплуатирует вот уже около семи лет роль жертвы так называемой российской агрессии», передает ТАСС.
Полянский подчеркнул, что у Украины и ее западных союзников есть очевидный взаимный интерес в том, чтобы «в сказку о российской агрессии продолжали верить». Иначе им придется признать ответственность за события на евромайдане, пожар в одесском Доме профсоюзов и конфликт в Донбассе. Полянский заявил, что «отвечать на эти и другие вопросы рано или поздно придется», в том числе «перед гражданами Украины», хотя «гораздо проще продолжать вводить всех в заблуждение».
Он заявил, что приверженность Киева Минским соглашениям – «красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности», об этом свидетельствуют заявления самого Киева. «На международном же уровне все они, не моргнув глазом, при поддержке наших западных коллег заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, а не выполняет же их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова», – сказал Полянский.
Его немецкий коллега Кристоф Хойсген сказал: «Россия заявляет, что мир прекрасен в Крыму. Но я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму». Полянский напомнил, что представители Бундестага «регулярно бывают в Крыму». «Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», – заявил Полянский, добавив, что «распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму» проще, чем «узнать правду». По его словам, ежегодно около миллиона украинцев по-прежнему отдыхают в Крыму и оставляют позитивные отклики в соцсетях, передает РИА «Новости».
Полянский заявил, что следует говорить «об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами», но «майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию».
Полянский заявил, что Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не прекратит геополитические авантюры и не начнет исполнять Минские соглашения. Он процитировал «красноречивые слова президента Зеленского», который заявил: «Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России». Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений – это возврат Донбасса в состав Украины. Но для этого требуется прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России, однако Киев такой диалог «отвергает с самого начала».
Представитель России также указал на то, что со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада Донбасса. Он спросил: «А какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?». Полянский отметил, что украинские вооруженные силы активизировали обстрелы пригородов Донецка накануне заседания ГА ООН по теме Украины.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя уже объяснял Хойсгену, что «Украина оккупировала Украину» и «ведет войну на своей собственной территории».
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У офиса Зеленского в Киеве произошли столкновения националистов с силовиками
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Возле офиса президента Украины в Киеве происходят столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора*» Сергею Стерненко, сообщают СМИ.
Националисты «пытаются прорваться к зданию офиса президента», силовики предпринимают попытки их оттеснить. Правоохранители используют слезоточивый газ. Радикалы «бросают дымовые шашки и петарды». «Полицию откровенно провоцируют. С бойцов пытаются срывать шлемы, перед их лицами зажигают файеры и держат, чтобы ослепить правоохранителей, стоящих в передних рядах. Другие «активисты» бросают файеры в тыл полицейским», – пишет «Страна.ua».
Позднее издание сообщило, что происходит «вялая борьба «нанайских мальчиков», когда «одни делают вид, что пытаются прорвать кордон», а «другие – что пытаются его удержать». Сообщается, что «есть задержанные».
У офиса президента Украины собралось около 3 тыс. сторонников «Движения сопротивления капитуляции». Они скандируют «Стерненко – волю!», «Киев, вставай!», «Импичмент, отставка, суд!», «Свободу политзаключенным». Они требуют пересмотра приговора, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, давила на суд, передает ТАСС.
Командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста Украины Тарас Логинов сообщил, что пострадали около 10 сторонников Стерненко. По его словам, «у одного травма головы, у другого проблемы с сердцем, отравления газом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал.
«Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файерами. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции. Следователи полиции Киева завели уголовное дело по статье 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа)», – сообщила пресс-служба нацполиции города.
«Страна.ua» заявила, что участников на митинг в Киеве собирали за деньги: «Объявления о найме людей на митинг появились в Telegram-группе «Работа Киев». В объявлении сказано, что на митинг сегодня в 20.00 (19.00 по мск) по адресу улица Банковая, 11 «нужны молодые люди с 16 лет». За два часа обещали 250 гривен (около девяти долларов), а также «бонусы» для тех, кто «приведет друзей».
Во вторник Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.
До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим.
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В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 силовиков
В результате столкновений националистов и силовиков у здания офиса президента Украины задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей, сообщила полиция Киева.
Все задержанные после предоставления пояснений были отпущены. В акции протеста приняли участие около 2 тыс. человек. Они использовали «газовые баллончики и файеры», а «на замечание полицейских не совершать правонарушений не реагировали», в результате «словесные перебранки перерастали в столкновения», сообщили в полиции. Пострадавшие полицейские получили ожоги глаз, передает ТАСС.
«Как заметил наш подписчик, человек, кинувший фаер в полицию очень похож на экс-нардепа Парасюка, который снял и унес шлем полицейского в ходе столкновений. Надеемся кто-то из правоохранителей увидит этот пост, после чего последует юридическая оценка действий этого «политика», – сообщило украинское издание «Вести» в Telegram.
Издание сообщает, что большая часть митингующих покинула площадь у офиса президента. Радикалы заявили о намерении вновь собраться у администрации главы государства в субботу. Протест обещают сделать бессрочным и всеукраинским. Акции прошли и в ряде других городов Украины, в том числе в Одессе, Львове, Харькове, передает РИА «Новости».
Напомним, возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора*» Сергею Стерненко. Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека – депутат Лиманского поселкового совета Одесской области Сергей Щербич заявил, что националисты во главе со Стерненко похитили его и пытали.
На Украине раскрыли подоплеку нового конфликта националистов с Зеленским
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«Дело Стерненко не указывает на оздоровление судебной системы Украины. Это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал протесты националистов возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в поддержку экс-лидера «Правого сектора*» Сергея Стерненко, ранее обвиненного в похищении человека.
«Этот приговор – заслуга юриста Андрея Портнова и его команды. Если бы не они, дело могло быстро заглохнуть. Не будем забывать, что Стерненко является фигурантом и по ряду других дел, в том числе о торговле наркотиками и убийстве. Похищение человека и пытки – лишь одно из преступлений, доказанное найденным орудием и свидетельскими показаниями», – рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Помимо уголовного аспекта дела Сергея Стерненко, приговор имеет и очевидный политический подтекст, считает Бортник. «Стерненко – один из лидеров «Правого сектора*», некий Сашко Билый (националист Александр Музычко, убитый в 2014 году – прим. ВЗГЛЯД) сегодняшнего дня. Поэтому для одних Стерненко – это символ всего патриотичного, а для других, наоборот, всего самого плохого. Соответственно, для одних борющихся групп приговор Стерненко – это знак, что за всеми праворадикальными преступниками могут прийти, а для других – угроза и признак того, что даже принадлежность к патриотической франшизе не может быть иммунитетом от уголовных преследований», – объяснил политолог.
Кроме того, приговор Стерненко позволяет власти балансировать между правым и левым политическим сегментом. «Закрытие трех телеканалов, обвинения в адрес Шария и Медведчука смещают Зеленского в правую сторону в глазах общественности. А дело Стерненко как раз показывает: власть наказывает всех – и левых, и правых», – считает собеседник.
В то же время эта ситуация стала полем для пиара всех политических сил. «С одной стороны, партия «Голос», которую поддерживает олигарх Виктор Пинчук и праволиберальное крыло американского истеблишмента, надеется благодаря Стерненко сформировать образ наиболее патриотической партии Украины и получить себе нового политического лидера в его лице. «Голос» явно конкурирует за эту нишу с Петром Порошенко, который, в свою очередь, видит в Стерненко одновременно и угрозу, и возможность лишний раз прорекламировать себя. Кроме того, выступлениями в поддержку Стерненко Порошенко проверяет команду Зеленского на устойчивость. Наконец, для самого Зеленского это отличная возможность показать, что именно он эффективно борется с правым радикализмом, и получить себе новый электорат», – объяснил Бортник.
«При этом приговор Стерненко никак не указывает на возможное оздоровление судебной системы Украины. Приморский суд Одессы – суд первой инстанции, будет апелляция, и в итоге с этим делом может случиться то же, что стало с делами об убийствах Олеся Бузины или Павла Шеремета – оно просто заглохнет на каком-то этапе. Пока это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заключил политолог.
Ранее возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. В результате столкновений задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей.
Напомним, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.
До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим.
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Украина решила выйти из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве
Украина выходит из двух соглашений Содружества Независимых государств (СНГ) об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
«Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте», – цитирует указ РИА «Новости».
Кроме того, в указе поручается главе МИД страны уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.
Вынужденно прекратившие вещание украинские каналы организовали холдинг «Новости»
Подвергшиеся строгим ограничениям украинские каналы «112 Украина», News One и ZIK создали ООО «Медиахолдинг «Новости», учредителями которого стали 100 человек, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
«Запрещенная «Тройка Медведчука» (так Киев именует каналы, оказавшиеся под санкциями. ассоциируя их с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» – прим. ВЗГЛЯД), что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием», – заявил Ткаченко, передает ТАСС.
Регистрация, по словам министра прошла 18 февраля.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Украина выразила протест России после нападения на охранника генконсульства
Украинский МИД выразил протест России по нападению на охранника генконсульства страны в Петербурге, сообщил представитель МИД страны Олег Николенко.
«МИД Украины выразил протест в связи с покушением на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге». – цитирует Николенко ТАСС.
Украинская сторона полагает, что российские власти не предприняли должных действий во время инцидента, российские правоохранители не отреагировали на нападение эффективно, считает Киев.
Напомним, после нападения на охранника генконсульства Украины в Петербурге было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В объединенной пресс-службе судов города сообщали, что россиянин Назар Смоленский дождавшись открытия генерального консульства, вошел в здание и напал с ножом на охранника. Последний получил не менее двух ударов ножом. Позднее подозреваемого задержали.
В ЛНР предсказали новое наступление Киева в Донбассе
Новые наступательные операции на юго-востоке Украины готовят инструкторы, которые прошли Ирак, Афганистан, Сирию и Африку, заявил ветеран народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Активная ситуация с каждым днем обостряется, маховик раскручивается – украинская сторона уже не скрывает, что ведет огонь по населенным пунктам Донбасса», – сказал Марочко «Московскому комсомольцу».
По его предположению, наступление украинских военных может начаться весной, после того, как сойдет снег, но это может случиться и чуть раньше. «Все зависит от воли западных кураторов, которые, не особо скрываясь, напрямую руководят Украиной», – пояснил он.
Также Марочко отметил, что новое наступление не будет похоже на то, что Донбасс испытывал ранее.
«Это будет другая война. Война, которая ничего из того, что было в 2014-2015 годах, мы уже не увидим. Один из сценариев – по лекалам Карабахского конфликта. Тогда Баку застал врасплох армию республики Нагорного Карабаха и армянских добровольцев. Особенно беспилотниками. И украинская армия сейчас активно изучает этот опыт. Плюс те же иностранные инструкторы делают упор именно на дроны», – сказал эксперт.
Ранее в феврале в народной милиции ЛНР сообщили, что в Донбасс прибыла тяжелая военная техника украинских военных. В числе техники также заметили буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б».
До этого представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские силовики открыли минометный огонь по южной окраине Донецка, было выпущено 30 боеприпасов, в том числе 21 мина.
На Украине националисты на акции против политика ОПЗЖ избили полицейских
Во Львове произошли столкновения националистов и полиции, травмы получили четверо сотрудников правоохранительных органов, сообщили в нацполиции Украины.
Националисты проводили акцию против бизнеса депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Активисты обклеили предприятия Козака листовками, подожгли шины и дымовые шашки. В пресс-службе нацполиции пояснили, что в акции участвовали порядка 60 человек, они вели себя агрессивно и «не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка».
«Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновений травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события», – указали в ведомстве.
По факту происшествие возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе СНБО Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против Козака и 19 юридических лиц.
Напомним, 1 января 2021 года в центре Киева прошло факельное шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
На Украине предложили наказывать детей за нелюбовь к родному языку
На Украине следует усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних, заявил львовский журналист Остап Дроздов.
Дроздов заявил, что «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно». «Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить, и ничего не будет», – добавил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «4 канал».
По словам журналиста, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка.
Ранее 15-летняя киевская школьница опубликовала в TikTok видео, где в нецензурной форме высказалась об украинском языке. Данные подростка оперативно были внесены в базу «Миротворец», ее обвинили в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины». Позднее девочка принесла извинения за свои слова.
С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
В Крыму отреагировали на девятый иск Украины к России
Украинская сторона, подавшая иск в ЕСПЧ против России, в своих обвинениях спутала Киев и Москву, предположил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.
«Украина, наверное, себя с Россией перепутала – это у них безнаказанные убийства мирных граждан в Донбассе, препятствия в расследовании трагедии в Доме профсоюзов Одессы, причем, именно государственные препятствия. Преследования оппозиционных журналистов, закрытие нелояльных к власти СМИ. И эти люди пытаются нам рассказывать о свободе слова? Так что, видимо, когда писали жалобы в ЕСПЧ, по ошибке Россию набрали, потому что сегодня тренд такой – во всем Россию обвинять», – заявил Бальбек РИА «Новости».
Он добавил, что Киев старается поддерживать этот тренд, а отсутствие доказательств у украинской стороны, по его мнению, является «классическим постмайданным стилем».
Напомним, во вторник Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов».
В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций.
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