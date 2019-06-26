На переименованном проспекте в Харькове вернули указатели с именем маршала Жукова

В Харькове на проспекте имени Петра Григоренко неизвестные заменили указатели с названием улицы на «проспект маршала Жукова».

«На проспекте Жукова сегодня (во вторник) вечером начали менять таблички – с проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова», – сообщил корреспондент издания «UA:Харьков». Новые указатели он нашел на домах вдоль проспекта № 17, 19, 21, 23, 31.

По данным портала, на место вызывали полицию. Люди, которые меняли таблички, не представились и сообщили, что действуют на основании соглашения. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до среды.

Харьковский горсовет ранее проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение горсовета.

В рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.