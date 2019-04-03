На Украине «декоммунизировали» хлеб

Власти Николаевской области Украины заставили местный хлебозавод переименовать один из сортов их хлеба под названием «Стахановский» в связи с законом о декоммунизации.

Заместитель главы Николаевской области Вячеслав Бонь написал на хлебозавод письмо, в котором сослался на закон и заявил, что у хлеба не может быть название «Стахановский», передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

«Они нам целое письмо прислали по этому поводу. В частности расписали, кто такой был Алексей Стаханов», – рассказали представители хлебозавода журналистам.

Теперь этот сорт хлеба называется «Галицкий». Отмечается, что такое название придумали сами сотрудники завода.

Забойщик шахты «Центральная-Ирмино» в Луганской области Украины Алексей Стаханов получил известность по всему СССР после того, как в 1927 году вместе с двумя помощниками за одну смену смог добыть 102 тонны угля, хотя дневная норма на одного забойщика составляла 7 тонн. После этого в Союзе зародилось Стахановское движение, когда работники разных отраслей народного хозяйства старались многократно превысить установленные планом нормы производства.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная рада приняла закон, запрещающий публичное использование и пропаганду коммунистической и национал-социалистической символики в стране, а также признающий эти режимы преступными.

В феврале 2018 года на Украине заявили, что декоммунизация страны почти завершена. В рамках нового закона по всей Украине прокатилась волна переименований областей, городов, улиц и различных объектов инфраструктуры. Публиковались различные списки.

За последние годы на Украине демонтировали почти 2,5 тыс. памятников, из них свыше 1,3 тыс. монументов Владимиру Ленину.