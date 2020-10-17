В Одессе вернули имя маршала Жукова «декоммунизированному» проспекту

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17 октября, суббота  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
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Тиньков нашел в себе силы поступить с «Яндексом» нестандартно

Почему Олег Тиньков отказался от 5,5 млрд долларов Нина Зотина/РИА Новости
«Мы, а не они, купим этот говно-Яндекс!». Так эмоционально объяснил срыв сделки о покупке IT-гигантом банка «Тинькофф» его основатель Олег Тиньков. Еще пару недель назад казалось, что бизнесмен совершит очередную, невероятно выгодную для себя сделку. «Яндекс» давал за банк большие деньги, которые вряд ли кто-то еще может предложить. Что же пошло не так и почему Центробанк собирается проверить эту историю? Подробности...
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Российская политика получит собственный генштаб

Госсовет давно стал штабом действий во главе с президентом. Сейчас роль этого органа станет еще серьезнее Михаил Метцель/ТАСС
В среду Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете. Этот документ не только определяет его статус, механизм формирования и полномочия, но и раскрывает понятие единой системы публичной власти. И хотя сам Госсовет не будет обладать законодательной инициативой, на его заседаниях будут обсуждаться самые важные и стратегические государственные вопросы. Подробности...
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Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

Солдаты словацкой «Быстрой дивизии» форсируют Днепр общественное достояние
Принято считать, что переход частей вермахта и его союзников на сторону СССР начался только под самый конец войны, в 1945 году. Однако опубликованы документы, которые рассказывают о действительно уникальном случае: союзники Гитлера, словацкая так называемая Быстрая дивизия пыталась сдаться Красной армии еще в 1943-м. Почему эта попытка в итоге была сорвана? Подробности...
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Турция может ввести войска на Кавказ по договору с Лениным

По версии Баку, поразившая Ордубад ракета прилетела через две границы – из Карабаха Валерий Мельников/РИА Новости
В противостояние между Арменией и Азербайджаном может вмешаться Турция, причем на вполне законных основаниях. Баку сообщил, что армянская армия якобы обстреляла азербайджанский анклав Нахичевань. Удивительно, но по договору между Лениным и Ататюрком, Анкара может ввести свои войска в Нахичевань в случае агрессии против этого анклава. Договор еще действует, но у Турции остается все меньше времени. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Пять вопросов Владимира Зеленского поставили в тупик его самого

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Очевидно ведь, что легализация медицинского каннабиса интересует людей в значительно меньшей степени, чем, например, открытие рынка земли. Рынок земли, однако, предметом референдума или хотя бы официального опроса не стал. Подробности...

Две башни Алексея Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется. Подробности...
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Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    В Одессе вернули имя маршала Жукова «декоммунизированному» проспекту

    17 октября 2020, 11:19

    Текст: Евгения Шестак

    В Одессе переименованному в рамках декоммунизации проспекту «Небесной Сотни» вернут прежнее название в честь советского маршала Георгия Жукова, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Соответствующее решение приняла Одесская городская историко-топонимическая комиссия. По словам Труханова, изменения затронут и улицу Инглези – бывшую улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

    «Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: <...> комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», – написал Труханов в Facebook.

    Мэр отметил, что ранее эти улицы переименовывались по решению экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    Вернуть им прежние названия получилось «на законных основаниях». По словам Труханова, Жуков и Чапаевская дивизия не подпадают под понятие декоммунизации, так как боролись с фашизмом и защищали в том числе Одессу.

    Глава Одессы добавил, что впереди предстоит еще много работы, но главные шаги уже сделаны. «И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость», – заключил мэр города.

    В сентябре Труханов инициировал проведение в городе общественных слушаний по возврату проспекту Героев Небесной Сотни имени советского маршала Георгия Жукова.

    Георгий Жуков – один из самых известных полководцев Великой Отечественной войны. Он также был одним из трех человек, кто дважды удостаивался ордена «Победа». При этом первый из них получил непосредственно за освобождение Правобережной Украины.


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