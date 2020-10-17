В Одессе вернули имя маршала Жукова «декоммунизированному» проспекту

В Одессе переименованному в рамках декоммунизации проспекту «Небесной Сотни» вернут прежнее название в честь советского маршала Георгия Жукова, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Соответствующее решение приняла Одесская городская историко-топонимическая комиссия. По словам Труханова, изменения затронут и улицу Инглези – бывшую улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: <...> комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», – написал Труханов в Facebook.

Мэр отметил, что ранее эти улицы переименовывались по решению экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Вернуть им прежние названия получилось «на законных основаниях». По словам Труханова, Жуков и Чапаевская дивизия не подпадают под понятие декоммунизации, так как боролись с фашизмом и защищали в том числе Одессу.

Глава Одессы добавил, что впереди предстоит еще много работы, но главные шаги уже сделаны. «И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость», – заключил мэр города.

В сентябре Труханов инициировал проведение в городе общественных слушаний по возврату проспекту Героев Небесной Сотни имени советского маршала Георгия Жукова.

Георгий Жуков – один из самых известных полководцев Великой Отечественной войны. Он также был одним из трех человек, кто дважды удостаивался ордена «Победа». При этом первый из них получил непосредственно за освобождение Правобережной Украины.