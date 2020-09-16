Мэр Одессы решил вернуть проспект маршала Жукова

Мэр Одессы Геннадий Труханов инициировал проведение в городе общественных слушаний по возврату проспекту Героев Небесной Сотни имени советского маршала Георгия Жукова.

«Я подписал распоряжение о созыве общественных слушаний по вопросам о возвращении некоторым объектам топонимики в городе прежних названий», – сообщил мэр в начале 45-й сессии Одесского горсовета, сообщает «Таймер».

После этого в зале раздались возмущенные голоса. «Никто не лишал голоса города-герой Одессу», – заявил мэр.

Также Труханов решил вернуть в Одессу улицу 25-й Чапаевской Дивизии. Сейчас она носит имя городского головы Одессы в 1818-1821 годах Дмитрия Инглези.

Ранее одесские националисты демонтировали последний барельеф советскому маршалу Георгию Жукову. До этого неизвестные разбили мемориальную доску маршалу в Одессе.

Георгий Жуков – один из самых известных полководцев Великой Отечественной войны. Он также был одним из трех человек, кто дважды удостаивался ордена «Победа». При этом первый из них получил непосредственно за освобождение Правобережной Украины.