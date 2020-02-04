В Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову

Одесские националисты демонтировали последний барельеф советскому маршалу Георгию Жукову, сообщают СМИ.

По информации издания «Думская», активисты демонтировали памятную доску, которая висела на стене дома № 62 по улице Новосельского (студенческое общежитие Одесского национального университета им. Мечникова).

Отмечается, что несогласные с демонтажем пытались помешать, однако барельеф все же сняли и увезли.

Памятная доска на здании была установлена в честь того, что там работал маршал Жуков в 1946-1948 года. В те годы он возглавлял Одесский военный округ.

По информации СМИ, демонтажа барельефа добивались пять лет, но городская власть «саботировала процесс». Согласие на демонтаж барельефа дал ректор Одесского национального университета Игорь Коваль.

Барельеф маршала неоднократно страдал от действий вандалов. Так, 2 июня в Харькове протестующие снесли памятник Жукову неподалеку от Дворца спорта. До этого неизвестные разбили мемориальную доску маршалу в Одессе.

Георгий Жуков – один из самых известных полководцев Великой Отечественной войны. Он также был одним из трех человек, кто дважды удостаивался ордена «Победа». При этом первый из них получил непосредственно за освобождение Правобережной Украины.

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