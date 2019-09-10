Суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта в честь Жукова

Суд в Харькове признал незаконным решение мэрии переименовать проспект Григоренко в честь советского маршала Жукова, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Победа! Суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова», – написал Вятрович в Facebook.

Харьковский горсовет ранее проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение горсовета. Неизвестные даже заменили указатели с названием улицы на «проспект маршала Жукова».

В рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.

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