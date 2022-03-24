Украинским нацбатам начали готовить трибунал

В России открылся «Трибунал» над украинскими неонацистами. Пока это лишь общественный проект по сбору улик о преступлениях украинских нацбатов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты «Трибунала» надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса.

В последние недели сразу несколько групп общественных активистов, журналистов и экспертов создали проекты, которые призваны собрать свидетельства преступлений украинских неонацистов как на территориях республик Донбасса, так и на самой Украине.

По совпадению или нет, на этой неделе Минобороны России запустило на своем сайте проект «Архивы помнят все... Преступления украинских националистов забвению не подлежат» – посвященный зверствам бандеровцев и других идейных предшественников «Азова», «Айдара» и «Правого сектора*». «Рассекречены документы о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны: издевательства, грабежи и массовые убийства (зачастую – с особой жестокостью) ни в чем не повинных граждан, в том числе стариков, женщин и детей», – рассказали в Минобороны.

Сегодня настало время найти фамилию, имя и отчество каждого современного последователя Бандеры и эсесовца Шухевича, чтобы привлечь преступников к ответственности, говорит журналист Олеся Орленко, совсем недавно вернувшаяся из фронтовой командировки в Донбасс. Она – одна из организаторов общественного проекта «Трибунал». «Основа проекта – одноименный Telegram-канал, который мы открыли с коллегами и телеграм-бот @ua_tribunal_bot для обратной связи. Это результат нашей восьмилетней работы, точнее, не только нас одних, а очень большого количества людей», – рассказала Орленко газете ВЗГЛЯД. С помощью бота активисты собирают свижетельства о преступлениях неонацистов на Украине, а в телеграм-канале публикуют подтвержденные факты.

В качестве одного из примеров опроса свидетелей Орленко приводит видеозапись беседы с жителями донецких и луганских сел (упоминаются Розовка в Донецкой и Бахмутовка в Луганской области), которые еще не так давно находились под украинской оккупацией. «Зачем человеку голову отрезали? Убили бы просто...», – говорит одна из собеседниц Олеси Орленко, рассказывая о том, что творили украинские формирования. «Самые страшные – из «Айдара», «Правого сектора». Очень жестокие люди. Всех неугодных отводили к коровникам и расстреливали», – говорит на видеокамеру свидетельница. Она рассказывает, что причиной расправы над неугодным могло стать, например, участие в майском референдуме 2014 года о независимости ДНР и ЛНР. В селах, куда заходили украинские неонацистские отряды, люди пропадали. Позже их тела находили «в ставке» (в пруду). «В лесу нашли яму с телами убитых. Соседи до последнего момента об этом не рассказывали», – говорит одна из женщин.

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Авторы проекта «Трибунал» уверены – зверства нацбатов в Донбассе должны быть изучены на будущем «Нюрнбергском процессе» над неонацистскими преступниками, как и другие наиболее известные злодеяния киевского режима, подобные трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Орленко и ее коллеги подчеркивают – нельзя забывать о том, что за с 2014 года политика геноцида унесла жизни около 15 тысяч человек, в том числе 149 детей.

«На протяжении последних восьми лет сменяющие друг друга послемайданные власти Украины доказывали, что «нацизма в стране нет». Они словно не заметили ни «Правый сектор», без боевиков которого был бы невозможен переворот 2014 года, ни открыто неофашистский – вплоть до символики – батальон «Азов», на чье мародерство и бессудные расправы в Донбассе обратили внимание европейские правозащитники, но не киевские власти. В самых вопиющих случаях – вроде истории «прославившегося» пытками и изнасилованиями карательного батальона «Торнадо» – открывались уголовные дела, но это скорее было исключение из правил. На творившиеся в зоне «антитеррористической операции» зверства не реагировали ни в Киеве, ни в европейских столицах», – отмечают авторы проекта «Трибунал».



По словам Орленко, сейчас главная задача – объединить усилия многих людей для того, чтобы донести до общественности правду о происходящем после 2014 года в Донбассе и на Украине. В последние годы она регулярно выступала с коллегами на международных площадках и обращалась во всевозможные правовые инстанции с призывом вмешаться в происходящее в Донбассе и дать людям надежду на то, что их ситуация может улучшиться. Однако отклика так и не последовало.

«Международно-правовые институты фактически закрыли глаза на то, что происходит в Донбассе

и другого способа донести информацию, кроме как запустить проект «Трибунал» в виде Telegram-канала, у нас уже не осталось», – пояснила Орленко.



Но, как замечает собеседница, после начала российской спецоперации по денацификации Украины, доносить информацию до международного сообщества стало еще сложнее: от публикаций начали отказываться даже те издания, которые ранее шли на подобное сотрудничество. «Это тоже стало одним из факторов поскорее запустить новый проект и собирать в одном источнике любую информацию о преступлениях украинских националистов. «Мы собрали огромный массив данных и надеемся, что настанет время, когда эта информация станет востребованной с практической точки зрения», – надеется активистка.

По ее словам, итогом работы проекта должен стать реальный трибунал над всеми теми, кто в течение последних восьми лет совершал преступления в отношении жителей Донбасса. В нем со стороны обвинения обязательно должны участвовать граждане ДНР и ЛНР. Но провести подобный процесс с участием международного правосудия, по крайней мере пока, невозможно, уверена Орленко.

«Проект «Трибунал» очень востребован, потому что важно найти тех свидетелей, которые в последствии могут выступить на стороне обвинения», – подчеркнула депутат Госдумы, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. По мнению депутата, по итогам расследования совершенных украинскими неонацистами злодеяний должен состояться трибунал, однако как именно он будет организован с юридической точки зрения, пока говорить преждевременно, но в любом случае эта процедура должна соответствовать международной юридической практике.

Цунаева провела параллель с тем проектом, которым занимается она сама и ее коллеги по Поисковому движению – речь идет о программе «Без срока давности». Историки и волонтеры-поисковики расследуют преступления фашистских захватчиков против мирного населения – напомним, что из 13,7 млн погибших мирных граждан, 7,4 млн были убиты нацистскими айнзац-командами в ходе карательных экспедиций. Только на украинской территории было создано до двухсот концлагерей и еврейских гетто. Свидетельства очевидцев и документы позволили установить – значительную долю ответственности за преступления нацистов (в том числе, за расстрелы в Бабьем Яре) несут украинские националисты из «вспомогательной полиции» и батальона СС «Нахтигаль». В этом батальоне, в офицерском чине служил будущий главком УПА* Роман Шухевич – нынешний герой Украины, в честь которого переименованы улицы не только в Галичине, но и в Киеве и Одессе.

Не следует забывать, что история Третьего рейха завершилась на Нюрнбергском трибунале, где были признаны преступными СС и другие нацистские организации, подчеркивает Цунаева. «Если проводить исторические параллели, то я, как историк и как человек, погруженный в эту тему, считаю, что и над неонацистскими карателями должен пройти трибунал по аналогии с Нюрнбергским. Но юристы будут работать в рамках современной правовой архитектуры», – подчеркнула собеседник. Стороной обвинения на будущем процессе должен быть прокурор, а свидетелями и потерпевшими – жители Донбасса, полагает Цунаева.

«То, что проект «Трибунал» начинает собирать в общественном поле информацию о свершенных преступлениях, это очень важно. В данной ситуации нужно учесть каждый конкретный случай и беду каждого человека, пострадавшего от преступлений украинских неонацистов на территории Донбасса и Украины, где сейчас идут боевые действия. Есть преступления, которые творились в течение восьми лет на территории ДНР и ЛНР, прежде всего многочисленные обстрелы с территории Украины. А есть преступления, которые нацисты творят в отношении гражданского населения уже после начала российской спецоперации. Это тоже состав преступления», – подчеркнула Цунаева. Важно, что исследованием преступлений неофашистов одновременно и независимо друг от друга занялись сразу несколько групп общественников, добавила собеседница.

В частности, с 1 марта на базе Общественной палаты начал работу Международный общественный трибунал по преступлениям украинских националистов. Это открытое сообщество экспертов, журналистов и общественных активистов как из республик Донбасса, России, но, что немаловажно, и из стран Запада – США, Канады, Франции, Бельгии, Испании.

«На протяжении последних восьми лет Общественная палата вела мониторинг ситуации, протоколировала, фиксировала нарушения Минского соглашения, международного гуманитарного права, украинские военные преступления, в том числе выезжая на территорию Донбасса и беседуя с людьми, которые были непосредственными жертвами», – рассказал РИА Новости член Общественной палаты Максим Григорьев, эксперт в области межнациональных отношений, противодействия терроризму и экстремизму. Члены ОП в сотрудничестве с зарубежными правозащитниками и журналистами будут рассматривать собранные факты, добавил он. «Естественно будем рассматривать вопрос ответственности», – говорит Григорьев.

Григорьев сам выезжал в ДНР для сбора свидетельства о военных преступлениях украинских нацбатов за последнее время. Часть этих данных была опубликованы в Telegram-канале ОП. Речь идет, в том числе, об обстрелах и грабежах мирных граждан, которые выходят по гуманитарным коридорам. Кроме того, группа Григорьева зафиксировала свидетельства использования украиснкими силовиками мирных жителей в качестве живых щитов, а их квартир – в качестве прикрытия. На бывшей линии соприкосновения в районе Донецка продолжаются целенаправленные артиллерийские и ракетные удары ВСУ по жилым кварталам. Есть у ОП данные и о спланированных нацистами массовых расстрелах мирных граждан, используемых для информационных провокаций против российских военных.

Для сбора информации для Общественного трибунала на сайте ОП создан специальный раздел, здесь же есть форма обратной связи – таким образом свидетели преступлений могут передать информацию. Все собранные факты будут представлены на суд общественности, а в дальнейшем их изучат для принятия соответствующих решений правоохранительные органы, поясняет Григорьев.

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