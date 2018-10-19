Украинские каратели пожаловались на унижения в тюрьме

Бывшие члены карательного батальона «Торнадо», обвиняемые в тяжких преступлениях, пожаловались на тяжелые условия содержания в украинской тюрьме.

Экс-командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко на видео рассказал, что он с его соратниками находятся в тюрьме «в ужасных условиях». Он пожаловался, что «торнадовцев» часто раздевают догола и снимают на камеру в присутствии нескольких человек. Также он заявил, что камеры, где их содержат, маленькие и грязные, там плохо работает сантехника и «ужасные туалеты».

Видео опубликовал YouTube-канал Politofua.

О невыносимых условиях содержания бывших карателей во время заседания Верховной рады также заявил депутат Юрий Тимошенко. Он зачитал открытое письмо президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко.

«Ваши подопечные поместили данных героев войны, некоторые из которых имеют по пять полученных на войне ранений, вместо СИЗО в тюрьмы. Это длится уже несколько месяцев. В этих тюрьмах их разместили не в камерах, а в карцерах три на один метра. В этих бетонных мешках с ними обращаются нечеловечески, морят холодом, мучают звуковыми сиренами, поднимают каждый день в пять часов утра», – утверждает Тимошенко.

По его словам, «торнадовцев» «обокрали до нитки», а также «изъяли и уничтожили более 40 футболок с логотипом «Торнадо» и надписями «Слава Украине – Героям Слава». Аналогичную футболку, в которую был одет Онищенко, порвали прямо на нем, уверяет депутат.

Трансляцию заседания вел телеканал RadaTV.

В августе во время проведения обысков в камерах Лукьяновского СИЗО в Киеве, где бывшие боевики из расформированного карательного батальона ВСУ «Торнадо» устроили бунт, было найдено холодное оружие, дорогой алкоголь и флаг со свастикой.

Отметим, что в батальон «Торнадо» набирали ранее судимых украинцев. Летом 2016 года батальон был расформирован, но боевики отказались подчиниться приказу, укрылись на базе и организовали ее оборону. Семь «торнадовцев» вместе с командиром роты были задержаны.