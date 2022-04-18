Британия возглавила стаю европейских гиен

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18 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия

Российский уголь больше не нужен Евросоюзу Сергей Бобылев/ТАСС
Польша стала первой страной, полностью отказавшейся от импорта угля из России. В ближайшие месяцы так же планируют поступить и другие страны Евросоюза. Однако где они найдут сколько-нибудь равноценную замену, сколько она будет стоить – и чем все это обернется не только для Европы, но и для других регионов мира? Подробности...
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У украинских националистов нет будущего в Харькове

Вандалы из «Азова» действовали максимально грубо кадр из видео
В Харькове неонацисты из «Азова» снесли памятник Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Сразу после Майдана «украинские патриоты» начали непримиримую борьбу с Жуковым. Бюст военачальника уже сносили, а проспект его имени был переименован. Однако жители Харькова находили силы восстановить память о том, кто почти 80 лет назад освободил город и добыл победу над нацизмом. Сохранят ли харьковчане верность своей общей с Россией истории? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Новой угрозой Зеленскому становится женщина

Оксана Марченко надеется не на лидера своей страны, а на лидеров других стран Алексей Голенищев/ТАСС
Серию обращений к мировым лидерам выпустила Оксана Марченко, жена захваченного киевскими властями украинского олигарха Виктора Медведчука. Она требует повлиять на президента Украины Зеленского – с тем, чтобы ее муж был в итоге отпущен. Сам факт появления этой женщины в публичном поле может означать гораздо больше, чем просто заступничество за близкого человека. В том числе с точки зрения судьбы всей Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Британия возглавила стаю европейских гиен

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Благодаря своей системной русофобии и опираясь на восточноевропейских сателлитов США, Лондон стал одним из главных игроков против России. Да, впрочем, всегда и был. Подробности...

России отведена роль вершителя справедливости

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Против нас выступают силы зла, чье главное орудие – отвратительная и подлая ложь. Это превращает войну на Украине в очередную битву с драконом, которую мы исторически выиграем. Подробности...
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Захват воображения – главная цель современной войны

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сетевая война разворачивается в сфере смыслов, ее основная задача – перекодировать общество, то есть поменять основные критерии его оценок, основные ценностные ориентиры. Иными словами, захватить общество с помощью подмены ценностей. Подробности...
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Сбежавшая оппозиция против российского флага

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Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геворг Мирзаян

    Британия возглавила стаю европейских гиен

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		18 апреля 2022, 08:58

    «Гиена Европы». Именно так в свое время премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал Польшу. С ним не поспоришь – Польша действительно вела и ведет себя в Европе как самая настоящая гиена, рвущаяся за объедками и гадящая на всё, что не может сожрать. Вот только сама Великобритания в этом случае – вожак стаи европейских гиен (куда, помимо Польши, входит Прибалтика и ряд восточноевропейских стран). Ведь Лондон точно так же рвется за американскими объедками, а также гадит на всё, до чего дотянется. На российско-европейские отношения, на европейскую субъектность, на систему безопасности в Европе и, наконец, на жизни тысяч людей, которые отправляются в топку британских имперских фантазий.

    Составной частью этого процесса, в частности, стал экстренный визит британского премьер-министра Бориса Джонсона на Украину – в «удивительном поезде», как отметил сам премьер, к удивительному киевскому режиму, который много лет находится на внешнем управлении со стороны Запада. Но вот незадача – по слухам, успешная спецоперация российских войск вкупе с наступающим пониманием неотвратимости победы Москвы и ее отказа от какого-либо «Хасавюрта» или даже «Минска», начала прочищать отдельные киевские головы. И вот уже поползли разговоры о том, что кое-кто в киевской элите начал колебаться в сторону возможного принятия российских условий.

    И задачей Джонсона было объяснить им, что принимать ничего не нужно. Что великие и могучие Соединенные Штаты и вся их королевская европейская рать усилят помощь Киеву – оружием, деньгами, антироссийскими санкциями. Ну а заодно, вероятно, увеличат размеры бочек варенья и корзин печенья – этаких «золотых парашютов», которые выдадут украинским деятелям в случае (а точнее, после) российской победы.

    Судя по всему, Борис Джонсон украинскую элиту убедил. Сразу после визита член киевской делегации на переговорах Михаил Подоляк заявил, что Украине эти переговоры сейчас не нужны. «Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе – в Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три», – пояснил чиновник. А затем Владимир Путин констатировал, что переговоры зашли в тупик, поскольку Украина нарушила стамбульские договоренности. Так что Борис Джонсон вернулся в Лондон победителем.

    Конечно, можно сказать, что англичанин таким образом гадит России по причине того, что «такую сильную неприязнь испытывает». И это будет отчасти правда – за исключением небольших периодов истории (когда неприязнь к России перебивалась более сильной неприязнью к другим державам – наполеоновской Франции, а также кайзеровской или гитлеровской Германии), Британия всегда вела враждебную России политику. Однако на сегодняшний день, помимо личной неприязни, антироссийская политика Британии в украинском вопросе диктуется стратегическими интересами Соединенного Королевства.

    Фото: EYEPRESS/Reuters

    Прежде всего курсом на системный раскол европейского пространства. Да, казалось бы, сейчас, наоборот, происходит консолидация – почти вся Европа, за исключением Венгрии и Сербии, ставящих национальные интересы выше глобалистских, объединилась против России. Однако проблема в том, что, во-первых, Европа не ограничивается территорией к западу от белорусских границ – и Россия, и Белоруссия являются частью большого европейского пространства. С точки зрения экономики, безопасности и даже в какой-то степени ценностей. Поэтому российско-евросоюзовский конфликт – это внутриевропейский, по сути, конфликт. То есть тот самый раскол европейского пространства, столь нужный Британии для дипломатического маневра. Ведь если Европа будет едина или как минимум консолидирована, то Британия окажется в изоляции.

    Собственно, к моменту начала украинского обострения она в этой изоляции и находилась. Отношения между Москвой и Лондоном были заморожены (да и сейчас они, по словам посла России в Великобритании Андрея Келина, «в основном имеют технический характер), а с Европой шла постоянная грызня вокруг последствий Брекзита и продолжающегося экономического развода. Сейчас же Евросоюзу не до Великобритании – более того, благодаря своей системной русофобии и опираясь на пресловутую стаю восточноевропейских гиен, Лондон пытается возглавить антироссийский фронт на Западе. Становится если не его мотором, то как минимум мозгом.

    А мотором Англия хочет сделать другие страны – прежде всего ту же самую Германию. В расчете не только на долгосрочное охлаждение отношений между Москвой и Берлином, но и на износ экономики ФРГ от антироссийских санкций. Ведь представители немецкого бизнеса уже заявили: отказ от российского газа или даже сокращение его поставок вызовет дефицит на рынке энергоносителей и станет серьезнейшим ударом по экспортоориентированной немецкой промышленности (успешно конкурирующей с американскими производителями, в чьих интересах сейчас работает Великобритания). Что, в свою очередь, также приведет к ослаблению Германии как экономического и политического центра Евросоюза.

    Наконец, Британия участвует в украинском кризисе как своего рода европейский представитель Соединенных Штатов. Дело в том, что после Брекзита Лондон осознал: сил на самостоятельное возвращение себе международной субъектности (хотя бы до уровня великой региональной державы) у Британии нет, поэтому для достижения этого статуса ей нужно идти в фарватере американской политики. Как на европейском, так и на азиатском направлении. Именно поэтому Лондон беспрекословно реализует американские задачи, в том числе по сдерживанию Российской Федерации и максимальному затягиванию военной операции на Украине в надежде на то, что Москву удастся измотать. Задача эта наиважнейшая – ведь добровольное отступление России есть единственный, по сути, шанс для США на позитивный для них исход украинской авантюры и спасение американского курса на доминирование в мире. И если Британии удастся этот шанс реализовать, то ее ждут вкусные объедки с американского стола.

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