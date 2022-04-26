История будет такой, какой мы ее сделаем

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26 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Что китайцы сделают с АвтоВАЗом

Решается вопрос, кому достанется контроль над «АвтоВАЗом» Илья Питалев/РИА Новости
Доля французского Renault в АвтоВАЗе может быть продана, по неофициальной информации, китайскому автопроизводителю. Двадцать лет назад такое даже представить было невозможно. Тогда российские власти дали зеленый свет западным концернам, оставив китайский автопром за бортом российского рынка. Однако теперь ситуация кардинально изменилась. Подробности...
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Россия начала военную операцию против железных дорог Украины

Электроснабжение стратегически важных железных дорог было нарушено t.me/kozytskyy_maksym_official
Российское высокоточное оружие поразило несколько стратегически важных узлов украинских железных дорог к западу от Киева. Поток натовской летальной помощи, который шел эшелонами из Польши, если не встал, то серьезно нарушен. О том, что оружие и боеприпасы для группировки ВСУ в Донбассе идут в том числе и по железной дороге, было известно давно. Почему решение нанести удары по железнодорожному сообщению было принято только сейчас? Подробности...
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К отключению GPS Россия давно подготовилась

Отключение GPS над Россией не лишит жителей страны навигации Oriental Image/Reuters
Новым этапом антироссийских санкций может оказаться отключение жителей нашей страны от американской системы спутниковой навигации GPS. А ведь к ней подключен едва ли не каждый мобильный телефон, и все мы по сути пользуемся ее услугами. Насколько реальна эта угроза – и почему в таком случае США навредят гораздо больше себе самим? Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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История будет такой, какой мы ее сделаем

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы. Подробности...

Выбрать путь любви, а не ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого. Подробности...
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Нам надо выйти из информационного пузыря

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг. Подробности...
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Антироссийская цензура от киргизов

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Как Макрон уничтожил Ле Пен

Спецоперация на Украине расколола Хорватию

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Караулов

    История будет такой, какой мы ее сделаем

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		26 апреля 2022, 12:04

    Пока российская армия убеждает засевших на «Азовстали» нацистов сдаться по-хорошему, писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) опубликовал встречное обращение под названием «Совет неуважаемым людям», адресованное представителям «второго и третьего эшелона» российской власти. Прозаик дает четкие инструкции: крейсер власти в России тонет, капитан обречен, но вы, относительно мелкие сошки, еще можете спастись. А потому предлагается: чиновникам – саботировать решения начальства, депутатам – сдать мандат, силовикам и журналистам – увольняться, финансистам – уезжать из страны. Настоящая листовка в духе «рус, сдавайсь, в плену тебя ждет теплая еда». 

    Проблема Акунина в том, что он, пытаясь говорить, как власть имеющий, представляет собой полное ничто. Ноль дивизий. Никакого аусвайса от мировой рейхсканцелярии, которая при всей ненависти к «этим русским» еще сама толком не знает, что с ними делать. Кто он такой? Сочинитель книг уровня «чуть выше бульварного», а, по слухам, давно уже просто менеджер своих литературных рабов, проживающий в Англии, Франции, Испании, – где угодно, только не в стране, где сбывают его макулатуру. Автор завиральной «Истории государства российского» и негодный прогнозист, пророчащий Владимиру Путину судьбу Каддафи с мохнатого 2011 года. Словом, не Лев Толстой с его «Не могу молчать». Как раз помолчать ему было бы уместнее.

    Однако идея, выраженная в его обращении, симптоматична для того слоя (анти)российской интеллигенции, глашатаем которого он является. И дает повод поговорить о том, на какой стороне истории нужно быть в переломные моменты жизни страны. Как это на какой? Очевидно же, что на правильной. Об этом нам и американский Госдеп не устает напоминать. Но вот как выбрать правильную сторону? Легко ли это сделать? Каковы подводные камни? Здесь история предлагает нам свои уроки, которые не всегда выглядят утешительно.

    Скажем, акунинские призывы заставляют вспомнить ситуацию первых лет после большевистской революции 1917 года. Тогда тоже многие образованные люди были убеждены в том, что новая власть пришла ненадолго. А как иначе? Ведь она сломала основы экономического оборота, политической жизни и восстановила против себя весь мир, да еще во время мировой войны, да прибавим к этому гражданскую войну и интервенцию, разруху, недостаток квалифицированных кадров. Поэтому эмигранты поначалу сидели на чемоданах, а «бывшие» внутри страны готовились раскопать припрятанные активы и вернуться к прежней жизни. Однако прошло десять лет, и над этими упованиями уже можно было смеяться, что и сделали Ильф и Петров, описав «Союз меча и орала»; заметим, что Киса Воробьянинов в роли «особы, приближенной к императору» смахивает на сегодняшнего Акунина.

    Получается, что на правильной стороне истории тогда оказались, например, писатели Бабель и Пильняк, принявшие сторону новой власти? Увы, прошло еще десять лет, и оказалось, что их выбор был исторически правилен, но лично для них гибелен, тогда как их коллеги Бунин и Набоков, очутившись в стане проигравших, лично выиграли.

    Фото: Владимир Песня/РИА Новости

    С началом Великой Отечественной войны люди тоже встали перед нелегким выбором – нельзя сказать, что все сразу и единым хором провозгласили «все для фронта, все для победы». И многие, как сейчас Акунин, были убеждены и убеждали других, что страна проиграет. В самом деле, куда же нам против немца?

    За немцем – промышленная мощь всей Европы, передовая техника, дисциплина, опыт, выучка. Немцы сразу же оккупировали значительную часть страны. Как и нынешние нацисты, тогдашние нацисты тоже захватили всю Украину. И одни люди стали с ними сотрудничать, пошли в бургомистры и в полицаи, рассчитывая, что уж эта-то власть пришла навсегда, а другие, как «Молодая гвардия», сражались, не раздумывая и не взвешивая шансы сторон, и погибли, так и не узнав, будет ли победа на нашей стороне. И Зоя Космодемьянская умирала, не зная, на правильной ли стороне истории она находится. Но если бы таких людей не было, разве случилась бы тогда наша победа? Именно такие люди уверили весь народ в правоте своего дела.

    Здесь мы сталкиваемся с ключевой чертой и Акунина, и тех людей, к которым он обращается. А он ведь говорит не в пустоту, он хорошо знает нашу управленческую, информационную и особенно культурную элиту. В его представлении – думаю, недалеком от истины – значительная, если не бóльшая часть нашей элиты – люди конъюнктурные, лишенные убеждений, высчитывающие свои материальные перспективы при том или ином исходе событий, готовые примкнуть к наиболее вероятному победителю, делать и говорить то, что ему будет угодно. Поэтому люди, которые сегодня хотят работать на власть, для Акунина всего лишь «глупые и жадные», недальновидные, не умеющие играть вдолгую. Никаких иных мотивов он не видит и в такие мотивы не верит. Например, он не верит, что человек может искренне, на уровне инстинкта, ненавидеть украинских националистов с их неодолимой тягой к свастике, с их животным садизмом, с их потоками лжи. Или что человек может искренне, а не отдавая дань государственной пропаганде, не принимать ценности современного Запада, не видеть в нем свет миру и не связывать с ним перспективы развития человечества. 

    Еще одна черта, вменяемая Акуниным тем людям, к которым он обращается, – это отсутствие субъектности. Человек в системе власти и общества – это пассивный винтик, который можно вывинтить из одного механизма и ввинтить в другой. От его мнения, от его вклада ход истории не зависит, он может лишь выбрать того или другого хозяина – примерно как литературные рабы могут выбирать, стать ли им рабами Акунина или, скажем, Донцовой. Но ведь это совершенно не так. Человек может изменить историю. Люди сообща могут изменить историю. Разве не этому учит нас треклятый Голливуд? Но мы с нашим опытом народных войн и с нашим пантеоном народных героев сами хорошо это знаем, без всякого Голливуда. История будет такой, какой мы ее сделаем. 

    Не нужно думать, что административная дисциплина окажется сильнее информационного давления и что акунинские и иные призывы «перейти на сторону света» никак не повлияют на нашу внутреннюю ситуацию. Уже влияют. И некоторые начальники уже стремятся на всякий случай прикрутить фитилек патриотизма, уже стараются задвинуть тех, кто поддерживает Россию, и, напротив, взять под крыло оппозиционеров – мало ли что, придет новая власть, и им будет чем прикрыться. Мне кажется, властям не стоит довольствоваться внешней лояльностью исполнителей и пассивно наблюдать, как вскрывается то один, то другой из них, обнаруживая неверие, цинизм или банальную продажность. Пора менять конъюнктурщиков на убежденных людей. Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы. Добиться того, чтобы наша сторона истории стала правильной.

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