Экс-постпред США раскритиковал отстранение спортсменов России из-за украинского кризиса

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21 марта, понедельник | Последнее обновление — 13:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль предостерег другие страны от попыток вмешаться в спецоперацию на Украине
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Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос.
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США торопятся, им надо успеть провернуть свой ультраглобалистский проект. Но в самый неудобный момент на сцене появляется Россия и говорит: мы тут подумали и решили, что тоже поучаствуем в переменах.
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Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны».
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Экс-постпред США раскритиковал отстранение спортсменов России из-за украинского кризиса
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Отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине – неправильный шаг, за который вместе с тем никто не понесет ответственности, заявил бывший постпред США при ООН Эндрю Янг.
«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность», – передает РИА «Новости» слова Янга.
Он добавил, что Россию и западные страны, включая США, связывают много общих интересов, и то, что происходит сейчас в их отношениях, неразумно. «Это нехорошо для России, это ослабляет Россию... Давайте мы остановимся и начнем все сначала, а также постараемся достичь мира», – призвал Янг.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.
Кроме того, Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине. В ответ Россия решила провести свои паралимпийские игры.
Президент России Владимир Путин заявил, что отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине является верхом цинизма.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Зеленский обратился к израильскому Кнессету в футболке с символом УПА
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Президент Украины выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, во время выступления на нем была футболка с символом УПА*.
«Мы хотим жить, но наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не дает нам много места для компромисса», – приводит его слова MIGnews.com.
При этом на видео, которое опубликовало израильское издание Kann News, видно, что Зеленский одет в футболку с символом УПА.
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Ранее историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде Зеленского. По его словам, символика на футболке Зеленского является «значком УПА* – Украинской повстанческой армии*».
Эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов
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Военнослужащие спецназа и СОБР Росгвардии в ходе операции по освобождению города Изюма в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии в темное время суток внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюма, захваченного националистическими формированиями, и стремительно овладели плацдармом, передает ТАСС.
«В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями Вооруженных сил Минобороны России. Росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя, умелыми маневрами блокировали бандгруппы, нанесли серьезный урон живой силе и технике противника. Кроме того, в ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», – уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины, в том числе баллистическую ракету «Точка-У», украинский вертолет Ми-8 и шесть беспилотников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Живущий в Донецке американский видеоблогер сделал репортаж из Мариуполя
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Патрик Ланкастер, назвавший себя «первым западным журналистом на территории Мариуполя, подконтрольной России и ДНР», опубликовал в воскресенье репортаж из освобожденных от украинских националистов частей города.
Независимый репортер, американский видеоблогер Патрик Ланкастер после 2014 года поселился в Донецке и за это время сделал несколько сотен любительских видеорепортажей о событиях в ДНР. 12 марта Ланкастер показал, как выглядит освобожденная Волноваха.
В начале нового видео показана длинная очередь автомобилей с беженцами, покидающими Мариуполь. Затем репортер продвигается вглубь города, демонстрируя разрушенные кварталы многоэтажек. Местные жители рассказывают Ланкастеру, как обстановка: «Пытаемся выжить ради детей и внуков». На кадрах видно задержанного военными ДНР человека в гражданском, у которого был отобран автомат.
Напомним, 24 февраля на территории Украины началась специальная военная операция Вооруженных сил России совместно с народными милициями ДНР и ЛНР по демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь в первые дни спецоперации был окружен, но укрепившиеся в городе значительные силы ВСУ и украинских националистов из полка «Азов», прикрываясь мирным населением, уже четвертую неделю удерживают город. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как проходит освобождение Мариуполя.
В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом
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Замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе проведения спецоперации на Украине в боях за Мариуполь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. В 1993-м он отказался принимать присягу Украине, остался верен России, уехав на Северный флот. Я дружил с Андреем Николаевичем, <...> он был очень открытым и порядочным человеком», – написал Развожаев в Telegram-канале.
Развозжаев добавил, что Палий пользовался большим авторитетом на флоте, умел найти подход к любому человеку. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале также написала, что лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.
«Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру», – написала сенатор.
Как сообщает издание ForPost, под Мариуполем Палий обеспечивал функционирование мирного коридора для выхода из города гражданских лиц.
По одной из версий, Палий погиб от пули снайпера, по другой – от осколочного ранения. Обе версии официально пока не подтверждаются и проверяются. Известно, что на Черноморском флоте готовились документы для присвоения Андрею Палию звания контр-адмирала.
В 1992 году Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993 году отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В августе-сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро
Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.
«Мы заморозили активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», – цитирует его ТАСС.
По словам министра, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Спрогнозирован массовый отказ от гособлигаций США и доллара
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Многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США, объяснил экономист Егор Клопенко.
Экономист напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 млрд долларов. «Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
Клопенко высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США, что, в свою очередь, запустит волну нового финансового кризиса и сдувание «пузыря». В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
В прошлую среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
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Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс»
Российские военные завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, в течение дня ВС продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и совместно с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.
Конашенков заявил, что удалось уничтожить «до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов». Он добавил, что сейчас идет бой за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Си Цзиньпина заподозрили в дальнейшем сближении с Россией после беседы с Байденом
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Прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине, следует из материалов издания Politico.
В Politico считают, что Байден не смог убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательство использовать влияние Китая для прекращения спецоперации, передает РИА «Новости».
Напротив, разговор двух лидеров спровоцировал председателя КНР на неявную критику роли США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня.
«Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», – пишет Politico.
Вместо этого КНР, вероятно, укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации.
При этом отсутствие каких-либо существенных результатов разговора ставит под сомнение то, что личные отношения двух лидеров, сложившиеся еще в то время, когда Байден был вице-президентом США, действительно могут помочь преодолеть глубокие разногласия между ними.
Это, как указывается, скорее лишь укрепит политику американской администрации в отношении Китая, которая основана на сплочении союзников Вашингтона для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. До этого Китай выступил против антироссийских санкций.
Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. По ее словам, США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе и в регионах Индийского и Тихого океанов.
В Китае назвали собственную позицию по Украине справедливой.
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Стало известно о намерении стран ЕС запретить поставки нефти из России
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Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщили источники Reuters.
«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», – приводит РИА «Новости» слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
Как утверждается в публикации, несмотря на четыре этапа санкций Евросоюза, Россия «не изменила курс в отношении Украины», в связи с этим страны Европы должны решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Неназванные дипломаты сообщили Reutersу, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.
По словам неназванных европейских дипломатов, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.
Накануне в Германии выступили против отказа от российских энергоресурсов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В свою очередь президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и ЕС.
Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупреждал, что если ЕС решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для сообщества катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. При этом он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают с партнерами в Евросоюзе и за его пределами над обсуждением возможных альтернатив российским энергоресурсам.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Сирийские военные заблокировали проезд конвою армии США
Контрольно-пропускной пункт Сирийской армии заблокировал проезд колонны армии США в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
«Контрольно-пропускной пункт Сирийской армии, расположенный вблизи деревень Кабр аль-Сагир и Гараджене в районе Таль-Тамер в Эль-Хасаке, перехватил шесть американских бронетранспортеров, когда они пытались въехать в деревни, заставив их отступить и покинуть этот район», – сообщает агентство SANA.
В январе Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии, на котором потребовала немедленного вывода американских войск из республики.
Кроме того, постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), а также попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов», чтобы выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске.
Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу», «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».
Зеленский пригрозил немцам: Русские уже пишут «На Берлин»
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к жителям Германии: он заявил, что «до войны Киев называли «новым Берлином», который теперь собираются «захватить русские», а потом «прийти и к вам».
Обращение Зеленского транслировалось на музыкальном митинге солидарности с Украиной «Звуки мира» (Sound of Peace, Klang des Friedens), проходившем у Бранденбургских ворот в Берлине в воскресенье, передает Deutsche Welle.
До войны Киев называли «новым Берлином», обратился к митингующим Зеленский. «Сейчас мы не можем собраться так, как вы собрались сегодня. Мы не можем жить так, как живете вы» – на украинцев летят ракеты, бомбы, против них работают артиллерия, самолеты и вертолеты, на которых российские солдаты уже сейчас пишут «На Берлин», заметил украинский президент. «Потому что они хотят пойти дальше, намного дальше Украины. Они хотят прийти и к вам», – подчеркнул Зеленский.
Он призвал немцев содействовать тому, чтобы Украина «в конце концов стала частью Европейского союза», а также вновь потребовал прекратить торговые отношения с Россией. «Без торговли с вами, без ваших предприятий и банков у России больше не будет денег на эту войну, – сказал Зеленский. – Пожалуйста, не поддерживайте российскую военную машину. Ни одного евро оккупантам, закройте для них все свои порты, не поставляйте товары, откажитесь от российских энергоресурсов, оказывайте давление, чтобы Россия вывела свои войска из Украины». Немцы должны действовать во имя достижения мира, заявил украинский лидер.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста».
Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста»
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Депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».
Ротман написал в Twitter, что не понимает украинский язык и ориентируется на перевод, и если он верен, то «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад».
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«Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью Zoom, стоило бы устроить ему зум-тур в Яд ва-Шем (музей памяти о преступлениях Холокоста – прим. ВЗГЛЯД), прежде чем он выступит в Кнессете. Возможно, это избавило бы нас от сравнений, которые находятся на грани отрицания Холокоста», – добавил депутат.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
Напомним, УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Стало известно о гибели воевавших в рядах «Азова» троих грузин
На Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии, сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи».
По данным телеканала, погибли Бахва Чикобава, Гия Бериашвили и Давид Ратиани, сообщает РИА «Новости».
«Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие Вооруженных сил страны за последние годы зачислены в украинский батальон «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело)», – сообщает телекомпания.
По данным ТВ, Чикобава погиб в Мариуполе, а другие в городе Ирпень.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Германия и Катар договорились о долгосрочном партнерстве в энергетике
Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Доху.
Он отметил, что это – шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне российского вторжения на Украину, передает DW.
Хабек заявил в Дохе, что на переговорах с эмиром Катара была достигнута договоренность о «долгосрочном энергетическом партнерстве». Он добавил, и о «сильной динамике», отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.
По словам Роберта Хабека, главы немецких компаний, сопровождающие его в ходе визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной обстоятельные переговоры о заключении контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.
Как отметил Хабек, согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности. В этих сферах немецкие фирмы могут предложить многое, добавили в агентстве DPA.
12 марта в Германии сообщили, что отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления.
Ранее стало известно, что Германия планирует к осени 2022 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
Российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ
Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны.
«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На кадрах показан ангар с трофейными танками – не менее пяти машин Т-64БВ и Т-72Б. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и ПЗРК «Игла-1».
Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.
Всю технику и вооружения десантники передадут подразделениям народной милиции ДНР и ЛНР.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал, что во время операции по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле не применялось десантирование с самолетов, так как в этом не было необходимости.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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