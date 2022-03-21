Экс-постпред США раскритиковал отстранение спортсменов России из-за украинского кризиса

Отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине – неправильный шаг, за который вместе с тем никто не понесет ответственности, заявил бывший постпред США при ООН Эндрю Янг.

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность», – передает РИА «Новости» слова Янга.

Он добавил, что Россию и западные страны, включая США, связывают много общих интересов, и то, что происходит сейчас в их отношениях, неразумно. «Это нехорошо для России, это ослабляет Россию... Давайте мы остановимся и начнем все сначала, а также постараемся достичь мира», – призвал Янг.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.

Кроме того, Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине. В ответ Россия решила провести свои паралимпийские игры.

Президент России Владимир Путин заявил, что отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине является верхом цинизма.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.