Мы ведем войну с глобализмом

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26 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Россия наносит Европе экономический контрудар

Россия повысила ставки в экономической войне с Западом Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия серьезно повысила ставки, объявив собственный экономический ответ на санкции Запада. Сначала был поставлен ультиматум по переходу на рубли при оплате газа. Теперь ЦБ России ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Чем на это может ответить Запад? Подробности...
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Зачем Байден призвал выгнать Россию из G20

В уставных документах G20 нет процедуры исключения стран Du Xiaoyi/Xinhua/Global Look Press
США придумали новые санкции против Москвы. На этот раз они захотели исключить Россию из «Большой двадцатки» – номинального совета директоров, пытающегося решать глобальные экономические проблемы. При этом американцы отдают себе отчет в том, что исключить Россию не получится: в отличие от ситуации с изгнанием Москвы из G7, на «двадцатке» Вашингтон консенсус не соберет. Тогда зачем Штаты вообще поднимают этот вопрос? Подробности...
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Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Чеченские бойцы наводят страх на украинских националистов Максим Блинов/РИА Новости
Одним из источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченские спецподразделения сейчас привлечены для освобождения Мариуполя и других населенных Украины. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно? Подробности...
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В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации

Акции в память об убитых НАТО переросли в акции в поддержку российской армии Darko Vojinovic/AP/ТАСС
На Балканах опять неспокойно: сербы находятся в патриотическом восторге из-за действий России на Украине, а власти Косова пытаются использовать эту спецоперацию как «окно возможностей» для вступления в НАТО. Западные лидеры призвали стороны «не провоцировать», но поздно – в пятницу к сербо-албанской границе выдвинулся спецназ с обеих сторон. К чему все это ведет? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Мы ведем войну с глобализмом

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Римлянам было плевать на разные культы, которых было тогда предостаточно. Христиан гнали за отказ подчиниться Pax Romana (римскому миропорядку), в виде поклонения римскому императору. Сейчас античеловечные гонения на русских в западном мире происходят по той же причине – отказ подчиниться глобальному миропорядку. Подробности...

Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После 24 февраля внесудебные расправы приобрели массовый характер. Почему? Вряд ли это вшито в украинский генокод; представить что-то подобное в УССР или на Украине времен, скажем, Леонида Кучмы просто невозможно. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

Обсуждение: 7 комментариев

Для врагов России газ только за рубли

Обсуждение: 4 комментария
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Мы ведем войну с глобализмом

    Олег Степанов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    		26 марта 2022, 12:00

    Построение системы «сдержек и противовесов», баланс сил, мирные переговоры возможны при столкновении национальных интересов. Не важно чьих – России, США, Европы, Китая, Украины. Важно понимать, что сейчас произошло столкновение не национальных интересов, а глобализма и антиглобализма. С глобализмом невозможно договориться – ему нужен весь мир, постоянная экспансия, иначе он умрет. Такова его природа. Ведя эту войну, надо иметь в виду, что понятия «мирные переговоры», «гуманитарные коридоры» невозможны, так как на той стороне отсутствуют понятия «мир» и «гуманность» (человечность) в принципе.

    Это не связано с волей «мирового правительства», с желанием мировой элиты или транснациональных корпораций обогатиться. Глобализм – это проект построения надчеловеческого мирового порядка, так называемого эусоциального общества. В этом обществе ради порядка свобода совести превращается в культуру отмены, уважение к меньшинствам в BLM, либеральная демократия в наднациональную идеологическую диктатуру. Да и сам человек, его уникальная идентичность, отрицается ради потребительской свободы менять идентичности.

    «В прошлом люди в наибольшей степени идентифицировали себя и свою жизнь по определенной местности, этнической группе, конкретной культуре или даже языку. Возникшая вовлеченность в онлайн-взаимодействия и большая возможность соприкосновения с идеями других культур означает, что идентичность в настоящее время стала более многосторонней, чем прежде. Люди сейчас испытывают гораздо меньше неудобств при использовании и управлении своими множественными идентичностями» (Клаус Шваб). Вот так возникает «надчеловек» – нас освободят от связи с определенной местностью, культурой, языком, этносом! 

    В нашей ситуации уместно вспомнить гонения на христиан в Римской империи. За что их гнали? Римлянам было плевать на разные культы, которых было тогда предостаточно. Гнали за отказ подчиниться Pax Romana (римскому миропорядку), в виде поклонения римскому императору. Сейчас античеловечные гонения на русских в западном мире происходят по той же причине – отказ подчиниться глобальному миропорядку.

    «Богу твоему одному поклоняйся и ему одному служи», – не выйдет служить одновременно двум господам, Богу и Мамоне. Страх части общества перед отключением от глобального миропорядка связан именно с этим. Как же мы будем жить без Visa и MasterCard, без глобальных инвестиций, без Нью-Йоркской фондовой биржи, без Mercedes и BMW, без Coca Cola, McDonalds и IKEA, без поездок в Париж и квартир в Испании? Это же символы общечеловеческих ценностей! И правда, только точнее будет сказать – «надчеловеческих».

    Фото: В. Зелинский

    В истории глобализма, в её «детсадовском» периоде, мы уже видели порождения вопиющего антигуманизма ради установления гармоничного миропорядка – концлагеря и биологические опыты на людях в фашистской Германии, большевистский террор и сталинские репрессии, сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Сейчас мы видим новые рецидивы – лаборатории биологического оружия на Украине, подпольная разработка ядерного оружия, возрождение фашизма и антигуманизма на Украине и в Европе.

    Теоретической основой для нового глобального миропорядка стала теория биокультурной эволюции или теория двойного наследования, которая должна привести человечество к построению эусоциального общества. Высшим достижением эволюции природы в плане гармоничного сосуществования являются для идеологов нового миропорядка эусоциальные сообщества: муравьи, пчелы, голые землекопы. Там каждая особь подчинена общему порядку, ее функция задана инстинктами. Одни рожают, другие оплодотворяют, третьи защищают, четвертые пищу добывают, никаких отклонений – гармония.

    Человечество с помощью культурной эволюции (инстинкты заменяет культурный код) должно прийти к тому же – построению эусоциального миропорядка, которому все должны подчиниться. И технологическая эволюция этому поможет. «Ко времени Сингулярности не будет различий между людьми и технологиями. Это не потому, что люди стали тем, о чем мы сегодня думаем, как о машинах, а скорее потому, что машины станут такими же, как люди и не только. Технология станет метафорической «третьей ногой», которая сделает наш следующий шаг в эволюции» (Рэймонд Курцвейл).

    Глобальная экономика, глобальная культура, глобальная экология противоречат наличию здорового гражданского общества, богатству и полноценной жизни людей. Глобализм требует плоского урбанизированного пространства, которое населяют контролируемые биороботы, и отделенного от него, строго охраняемого пустого пространства природы, с которым эти биороботы желательно не взаимодействуют, потому что там находятся контролируемые природные ресурсы.

    Этот эусоциальный мировой концлагерь, в котором будут жить биотехнические надчеловеки, пока многих ужасает. Но он уже проник в наши головы, мы все, только все в разной степени – на 20, 50, 70, 100 процентов – стали глобалистами. Именно поэтому приходится вести войну оружием – это крайняя мера сопротивления. Оружием можно остановить территориальное распространение глобального античеловеческого миропорядка. Но дальше нас ждет война с глобализмом на нашей территории – в собственной голове, в собственной жизни.

    Нам предстоит сформировать другие, антиглобалистские, ценности, которых сейчас, увы, нет. Иначе мы проиграем войну, и оружие не поможет. Эти ценности не могут быть реакционными. Мы не можем сохранить или вернуться в прошлое: в Российскую Империю Александра III, в идеализированную сталинскую социалистическую экономику, в мир патриархальной семьи, классических гимназий и реальных училищ, в мир русской деревни. Пока антилибералы и антиглобалисты ссылаются только на ценности прошлого, их справедливо называют «ватниками». 

    И внутри себя, и вовне, мы должны вести войну против уничтожения человеческой идентичности ради всеобщей «благой социальности», войну за усиление и подчеркивание устойчивой уникальности людей через труд по обустройству земли предков (основа экологической экономики будущего), через осознание принадлежности к микроистории и локальной культуре малой родины (основа культуры будущего), через осознание важности семьи как кровного родства, восходящего к общим для всего человечества праотцам (основа этики). Это приведёт каждого уникального в своей идентичности человека к гармоничному вплетению в живой организм Истории, которая не только была, а есть и будет.

    Фундаментом здорового общества должно стать «местное» и «семейное» – в экономической, культурной и этической сферах. Пирамида патриотизма как уважения к собственным предкам, к собственной истории и культуре должна быть поставлена на широкое основание – био- и культурное разнообразие, а не стоять на шаткой вершине разделения общечеловеческих ценностей. В противном случае, тенденция к оторванности от любых корней приведёт нас к безродному биочеловечеству, живущему физически в муравейниках городских агломераций, а духовно – в мире виртуальных удовольствий и наслаждений. 

    Войну против такого миропорядка должны выиграть не только русские, но и многие люди во всём мире: и на Украине, и в Европе, и в США. Это сопротивление и сохранение человеческой цивилизации – физическая и духовная задача, которую надо довести до победного конца. Других вариантов нет.  

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