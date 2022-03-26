Мы ведем войну с глобализмом

Построение системы «сдержек и противовесов», баланс сил, мирные переговоры возможны при столкновении национальных интересов. Не важно чьих – России, США, Европы, Китая, Украины. Важно понимать, что сейчас произошло столкновение не национальных интересов, а глобализма и антиглобализма. С глобализмом невозможно договориться – ему нужен весь мир, постоянная экспансия, иначе он умрет. Такова его природа. Ведя эту войну, надо иметь в виду, что понятия «мирные переговоры», «гуманитарные коридоры» невозможны, так как на той стороне отсутствуют понятия «мир» и «гуманность» (человечность) в принципе.

Это не связано с волей «мирового правительства», с желанием мировой элиты или транснациональных корпораций обогатиться. Глобализм – это проект построения надчеловеческого мирового порядка, так называемого эусоциального общества. В этом обществе ради порядка свобода совести превращается в культуру отмены, уважение к меньшинствам в BLM, либеральная демократия в наднациональную идеологическую диктатуру. Да и сам человек, его уникальная идентичность, отрицается ради потребительской свободы менять идентичности.

«В прошлом люди в наибольшей степени идентифицировали себя и свою жизнь по определенной местности, этнической группе, конкретной культуре или даже языку. Возникшая вовлеченность в онлайн-взаимодействия и большая возможность соприкосновения с идеями других культур означает, что идентичность в настоящее время стала более многосторонней, чем прежде. Люди сейчас испытывают гораздо меньше неудобств при использовании и управлении своими множественными идентичностями» (Клаус Шваб). Вот так возникает «надчеловек» – нас освободят от связи с определенной местностью, культурой, языком, этносом!

В нашей ситуации уместно вспомнить гонения на христиан в Римской империи. За что их гнали? Римлянам было плевать на разные культы, которых было тогда предостаточно. Гнали за отказ подчиниться Pax Romana (римскому миропорядку), в виде поклонения римскому императору. Сейчас античеловечные гонения на русских в западном мире происходят по той же причине – отказ подчиниться глобальному миропорядку.

«Богу твоему одному поклоняйся и ему одному служи», – не выйдет служить одновременно двум господам, Богу и Мамоне. Страх части общества перед отключением от глобального миропорядка связан именно с этим. Как же мы будем жить без Visa и MasterCard, без глобальных инвестиций, без Нью-Йоркской фондовой биржи, без Mercedes и BMW, без Coca Cola, McDonalds и IKEA, без поездок в Париж и квартир в Испании? Это же символы общечеловеческих ценностей! И правда, только точнее будет сказать – «надчеловеческих».

В истории глобализма, в её «детсадовском» периоде, мы уже видели порождения вопиющего антигуманизма ради установления гармоничного миропорядка – концлагеря и биологические опыты на людях в фашистской Германии, большевистский террор и сталинские репрессии, сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Сейчас мы видим новые рецидивы – лаборатории биологического оружия на Украине, подпольная разработка ядерного оружия, возрождение фашизма и антигуманизма на Украине и в Европе.

Теоретической основой для нового глобального миропорядка стала теория биокультурной эволюции или теория двойного наследования, которая должна привести человечество к построению эусоциального общества. Высшим достижением эволюции природы в плане гармоничного сосуществования являются для идеологов нового миропорядка эусоциальные сообщества: муравьи, пчелы, голые землекопы. Там каждая особь подчинена общему порядку, ее функция задана инстинктами. Одни рожают, другие оплодотворяют, третьи защищают, четвертые пищу добывают, никаких отклонений – гармония.

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Человечество с помощью культурной эволюции (инстинкты заменяет культурный код) должно прийти к тому же – построению эусоциального миропорядка, которому все должны подчиниться. И технологическая эволюция этому поможет. «Ко времени Сингулярности не будет различий между людьми и технологиями. Это не потому, что люди стали тем, о чем мы сегодня думаем, как о машинах, а скорее потому, что машины станут такими же, как люди и не только. Технология станет метафорической «третьей ногой», которая сделает наш следующий шаг в эволюции» (Рэймонд Курцвейл).

Глобальная экономика, глобальная культура, глобальная экология противоречат наличию здорового гражданского общества, богатству и полноценной жизни людей. Глобализм требует плоского урбанизированного пространства, которое населяют контролируемые биороботы, и отделенного от него, строго охраняемого пустого пространства природы, с которым эти биороботы желательно не взаимодействуют, потому что там находятся контролируемые природные ресурсы.

Этот эусоциальный мировой концлагерь, в котором будут жить биотехнические надчеловеки, пока многих ужасает. Но он уже проник в наши головы, мы все, только все в разной степени – на 20, 50, 70, 100 процентов – стали глобалистами. Именно поэтому приходится вести войну оружием – это крайняя мера сопротивления. Оружием можно остановить территориальное распространение глобального античеловеческого миропорядка. Но дальше нас ждет война с глобализмом на нашей территории – в собственной голове, в собственной жизни.

Нам предстоит сформировать другие, антиглобалистские, ценности, которых сейчас, увы, нет. Иначе мы проиграем войну, и оружие не поможет. Эти ценности не могут быть реакционными. Мы не можем сохранить или вернуться в прошлое: в Российскую Империю Александра III, в идеализированную сталинскую социалистическую экономику, в мир патриархальной семьи, классических гимназий и реальных училищ, в мир русской деревни. Пока антилибералы и антиглобалисты ссылаются только на ценности прошлого, их справедливо называют «ватниками».

И внутри себя, и вовне, мы должны вести войну против уничтожения человеческой идентичности ради всеобщей «благой социальности», войну за усиление и подчеркивание устойчивой уникальности людей через труд по обустройству земли предков (основа экологической экономики будущего), через осознание принадлежности к микроистории и локальной культуре малой родины (основа культуры будущего), через осознание важности семьи как кровного родства, восходящего к общим для всего человечества праотцам (основа этики). Это приведёт каждого уникального в своей идентичности человека к гармоничному вплетению в живой организм Истории, которая не только была, а есть и будет.

Фундаментом здорового общества должно стать «местное» и «семейное» – в экономической, культурной и этической сферах. Пирамида патриотизма как уважения к собственным предкам, к собственной истории и культуре должна быть поставлена на широкое основание – био- и культурное разнообразие, а не стоять на шаткой вершине разделения общечеловеческих ценностей. В противном случае, тенденция к оторванности от любых корней приведёт нас к безродному биочеловечеству, живущему физически в муравейниках городских агломераций, а духовно – в мире виртуальных удовольствий и наслаждений.

Войну против такого миропорядка должны выиграть не только русские, но и многие люди во всём мире: и на Украине, и в Европе, и в США. Это сопротивление и сохранение человеческой цивилизации – физическая и духовная задача, которую надо довести до победного конца. Других вариантов нет.