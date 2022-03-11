Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Запад пытается загнать в угол ВМФ России

Корабль ВМФ России в открытом море принимает топливо от танкера Серьга Вадим/ТАСС
Корабли Военно-морского флота России потеряли одну из важнейших возможностей в дальнем плавании – заходить в чужие порты и пополнять там топливо и припасы. Как и почему такое произошло, какое влияние это оказывает на боеспособность ВМФ и что нужно сделать, чтобы решить эту острейшую проблему российских Вооруженных сил? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

Алексей Блюминов
Алексей Блюминов, публицист
Поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. Подробности...

России нужен пятиуровневый список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Список недружественных России государств вполне можно разделить на пять групп по степени враждебности к ней – от более жесткой к более мягкой. Тем самым получается пятиступенчатая «лестница», которая бы адекватно отражала степень враждебности тех или иных государств. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 2)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Левый берег Киева остается дугой стабильности и относительного порядка, несмотря на все более активные бои в Броварском районе Киевщины. На правом берегу ситуация иная. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

Обсуждение: 6 комментариев

Байден запретил русскую нефть

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Байден намерен призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией

    энергоснабжение Европы


    Венгрия заявила об отсутствии у ЕС намерения вводить санкции против нефти и газа из России

    «невыполнимая идея»


    Американский экономист заявил о невозможности поставить Россию на колени санкциями

    Видео

    режим террора


    Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

    попытки договориться


    Когда Украина станет сговорчивее

    стратегический план


    Как будет разбита украинская армия

    энергетическое эмбарго


    Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

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    Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

    страшный сепаратный мир


    Ватник из Киева: Почему не слышно сторонников России на Украине

    пестрая картина


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    Геворг Мирзаян: Дезертирства с инфовойны быть не может

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    Алексей Блюминов

    Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

    Алексей Блюминов
    публицист
    		11 марта 2022, 10:50

    Кажется, не все еще поняли против кого и с кем идет война. Это война не с Украиной и не с украинским народом. Это война с захватившим власть в 2014 году и находящимся на материальном и интеллектуальном содержании у Запада агрессивно-националистическим меньшинством и его бандеровской идеологией.

    Война со всем тем, что отравляло нормальным украинцам и русским жизнь все эти годы:

    – против войны с прошлым, с памятью и памятниками; против насаждения культа нацистских коллаборантов, против агрессивной русофобии и запрета русского языка; против гарантирующего войну с Россией безумного марша ползком в сторону НАТО, против милитаризации и политики «пушки вместо масла», когда на войну тратили 5% ВВП, в то время как больницы и школы закрывали, а тарифы на коммуналку росли в 600 раз; против бесконечного ужаса в Донбассе, против того, что полстраны сделали людьми второго сорта на своей же земле;

    – против уголовных сроков за майку с надписью «СССР» или георгиевскую ленточку, против «стены Яценюка» на границе с Россией, против эсэсовских маршей и факельных шествий в центре Киева, против бандеровских чтений в киевской мэрии, против расползающихся как раковая опухоль памятников фашистам, против похорон эсэсовцев с государственными почестями и оркестром президентского полка; против травли людей за то, что они что-то не так сказали, не там сфотографировались, не тот праздник празднуют и обнимаются не с теми; против черных списков за то, что кто-то съездил в Крым, и увольнений за наличие родственников в России;

    – против запрета на профессию по политическим соображениям; против фактического изъятия людей из дискурса и игнорирования мнения миллионов, отказа им в праве голоса и выбора; против бессудного закрытия телеканалов и газет, сайтов и блогов, против безумных и антиконституционных санкций в отношении собственных граждан; против бесконечного вала шпиономании и уголовных сроков за лайки и посты в соцсетях; против того, что вся мощь госаппарата уходила не на поддержку обычных людей, попавших в сложные ситуации за рубежом, а на защиту неонацистов, обвиняемых зарубежными судами в военных преступлениях;

    Фото: Стрингер/РИА Новости

    – против безумной войны с культурой, против запретов тысяч фильмов, книг и сериалов; против того, что самое святое на нашей части суши – 9 Мая – стало вдруг при этом режиме «противоречивой датой», а пройти в праздничной колонне в этот день сквозь плевки и угрозы, поддерживаемой государством зигующей гопоты – стало едва ли не подвигом; против мракобесных законов о декоммунизации и люстрации и немыслимого в XXI веке запрета на свободу мысли, убеждения и идеологию.

    Да много против чего. Этот список за восемь лет стал безразмерен. И чтобы не было иллюзий: выступая сейчас «в поддержку Украины», вы выступаете именно за все вышеперечисленное. Сейчас все эти бесы нации вдруг прикинулись жертвами и призывают тех, кого еще недавно собирались то ли на гиляку, то ли на ножи, сплотиться с ними в едином строю. Во имя чего? Во имя продолжения вот этой политики после того, как эта нечисть устоит и победит?

    Те, кто сомневается в том, как оценивать происходящее, пусть вспомнит о том, что «за Украину» сейчас в первых рядах нацисты из «Азова», «Правого сектора*», «Айдара» и прочих «фрайкоров» и «С14». Вы, ребята, точно хотите оказаться плечом к плечу с этой нечистью, которая не скрывает планов вас убить? Вы точно хотите помочь им защитить и отстоять торжество их идеологии и политических практик?

    Потому что, поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. И сегодня именно они виноваты в том, что над головами жителей украинских городов рвутся бомбы и снаряды. Они довели страну до войны, пригласили ее в наш дом, а сегодня призывают непричастных к этому людей умереть как один во имя того, чтобы фашисты избежали суда, а торгаши сохранили свое бабло. Лично мне этот бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет. При том, что я человек отнюдь не воинственный и еще лет 10 назад вполне допускал мирное сосуществование с ними в одной стране.

    Еще более лицемерны разговоры со ссылками на наше общее прошлое и братские народы. Вот эта гниль, которая не дает мирным жителям Мариуполя уйти через безопасный коридор – не братский народ. Братский народ не имеет к этим никакого отношения. Братский народ – их жертва и заложник, которым они прикрывают путь к отступлению на Запад. А общую историю они давно заплевали и уничтожили вместе с тысячами вандализированных памятников и переименованных в честь гитлеровцев улиц. Правда в том, что у нас с ними нет никакого общего прошлого. И никакого общего будущего у нас с ними тоже нет. В их проекте будущего нет места нам и всему, что нам ценно.

    У нас с ними есть только нынешнее поганое настоящее. Надеюсь, что временно. А нормальная Украина здорового человека, паспорт которой не стыдно будет показать за рубежом без того, чтобы тебя не посчитали частью правящей ныне сволочи – еще будет.

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