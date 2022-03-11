Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

Кажется, не все еще поняли против кого и с кем идет война. Это война не с Украиной и не с украинским народом. Это война с захватившим власть в 2014 году и находящимся на материальном и интеллектуальном содержании у Запада агрессивно-националистическим меньшинством и его бандеровской идеологией.

Война со всем тем, что отравляло нормальным украинцам и русским жизнь все эти годы:

– против войны с прошлым, с памятью и памятниками; против насаждения культа нацистских коллаборантов, против агрессивной русофобии и запрета русского языка; против гарантирующего войну с Россией безумного марша ползком в сторону НАТО, против милитаризации и политики «пушки вместо масла», когда на войну тратили 5% ВВП, в то время как больницы и школы закрывали, а тарифы на коммуналку росли в 600 раз; против бесконечного ужаса в Донбассе, против того, что полстраны сделали людьми второго сорта на своей же земле;

– против уголовных сроков за майку с надписью «СССР» или георгиевскую ленточку, против «стены Яценюка» на границе с Россией, против эсэсовских маршей и факельных шествий в центре Киева, против бандеровских чтений в киевской мэрии, против расползающихся как раковая опухоль памятников фашистам, против похорон эсэсовцев с государственными почестями и оркестром президентского полка; против травли людей за то, что они что-то не так сказали, не там сфотографировались, не тот праздник празднуют и обнимаются не с теми; против черных списков за то, что кто-то съездил в Крым, и увольнений за наличие родственников в России;

– против запрета на профессию по политическим соображениям; против фактического изъятия людей из дискурса и игнорирования мнения миллионов, отказа им в праве голоса и выбора; против бессудного закрытия телеканалов и газет, сайтов и блогов, против безумных и антиконституционных санкций в отношении собственных граждан; против бесконечного вала шпиономании и уголовных сроков за лайки и посты в соцсетях; против того, что вся мощь госаппарата уходила не на поддержку обычных людей, попавших в сложные ситуации за рубежом, а на защиту неонацистов, обвиняемых зарубежными судами в военных преступлениях;

– против безумной войны с культурой, против запретов тысяч фильмов, книг и сериалов; против того, что самое святое на нашей части суши – 9 Мая – стало вдруг при этом режиме «противоречивой датой», а пройти в праздничной колонне в этот день сквозь плевки и угрозы, поддерживаемой государством зигующей гопоты – стало едва ли не подвигом; против мракобесных законов о декоммунизации и люстрации и немыслимого в XXI веке запрета на свободу мысли, убеждения и идеологию.

Да много против чего. Этот список за восемь лет стал безразмерен. И чтобы не было иллюзий: выступая сейчас «в поддержку Украины», вы выступаете именно за все вышеперечисленное. Сейчас все эти бесы нации вдруг прикинулись жертвами и призывают тех, кого еще недавно собирались то ли на гиляку, то ли на ножи, сплотиться с ними в едином строю. Во имя чего? Во имя продолжения вот этой политики после того, как эта нечисть устоит и победит?

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Те, кто сомневается в том, как оценивать происходящее, пусть вспомнит о том, что «за Украину» сейчас в первых рядах нацисты из «Азова», «Правого сектора*», «Айдара» и прочих «фрайкоров» и «С14». Вы, ребята, точно хотите оказаться плечом к плечу с этой нечистью, которая не скрывает планов вас убить? Вы точно хотите помочь им защитить и отстоять торжество их идеологии и политических практик?

Потому что, поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. И сегодня именно они виноваты в том, что над головами жителей украинских городов рвутся бомбы и снаряды. Они довели страну до войны, пригласили ее в наш дом, а сегодня призывают непричастных к этому людей умереть как один во имя того, чтобы фашисты избежали суда, а торгаши сохранили свое бабло. Лично мне этот бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет. При том, что я человек отнюдь не воинственный и еще лет 10 назад вполне допускал мирное сосуществование с ними в одной стране.

Еще более лицемерны разговоры со ссылками на наше общее прошлое и братские народы. Вот эта гниль, которая не дает мирным жителям Мариуполя уйти через безопасный коридор – не братский народ. Братский народ не имеет к этим никакого отношения. Братский народ – их жертва и заложник, которым они прикрывают путь к отступлению на Запад. А общую историю они давно заплевали и уничтожили вместе с тысячами вандализированных памятников и переименованных в честь гитлеровцев улиц. Правда в том, что у нас с ними нет никакого общего прошлого. И никакого общего будущего у нас с ними тоже нет. В их проекте будущего нет места нам и всему, что нам ценно.

У нас с ними есть только нынешнее поганое настоящее. Надеюсь, что временно. А нормальная Украина здорового человека, паспорт которой не стыдно будет показать за рубежом без того, чтобы тебя не посчитали частью правящей ныне сволочи – еще будет.