Украине нужна еще и дезинфекция

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10 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

«Авиаудар России по роддому в Мариуполе» оказался постановкой instagram.com/gixie_beauty
Власти Украины изобрели очередной чудовищный фейк – на этот раз Вооруженным силам России приписали авиаудар по роддому в Мариуполе. Владимир Зеленский обвинил Москву в «зверстве», позже этот тезис подхватили западные СМИ и политики. Что на самом деле произошло в роддоме № 1 Мариуполя и почему украинская схема генерации фейков напоминает западный опыт в Сирии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Украине нужна еще и дезинфекция

Евгений Мысловский
Евгений Мысловский, член Совета по правам человека
Может быть, настала пора обобщить и проанализировать наличие и локацию американских биолабораторий – и соотнести с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний? Подробности...

Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

Руслан Ильинский
Руслан Ильинский, специалист аппарата Уполномоченного по правам
Похоже, что жизни граждан Украины для российской армии стоят гораздо дороже, чем для Зеленского и его окружения, но об этом вряд ли скажут по местному ТВ. Подробности...
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Бессердечие и злорадство – это удар по нашему будущему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Так бывает в этом мире – одни люди расплачиваются за решения, которые принимают другие. И в этом нет ничего справедливого. Ни расплаты за грехи (которая будет только на Страшном Суде), ни «кармы», которой вообще не существует. Подробности...
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Денацификация Украины: как и зачем

Байден запретил русскую нефть

Приднестровье требует признания

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Евгений Мысловский

    Украине нужна еще и дезинфекция

    Евгений Мысловский
    член Совета по правам человека
    		10 марта 2022, 13:54

    Тревожные новости из зоны проведения специальной операции на территории Украины об обнаружении около 30 украинско-американских лабораторий по разработке патогенных вирусных материалов заставили меня вспомнить события почти сорокалетней давности – историю с заражением вирусом ВИЧ детей в больницах Элисты, Ростова-на-Дону и Волгограда.

    Расследование этих событий было поручено мне, и в связи со следствием мне пришлось погрузиться в изучение причин распространения инфекционных заболеваний. И в то время, и сейчас, само по себе происхождение различных вирусов является практически не изученным и считается как бы вполне естественным природным явлением.

    Но распространение этих патогенов – явление уже рукотворное, производимое человеком. Как это ни странно звучит, но именно люди, в частности врачи-инфекционисты, занимающиеся поисками противовирусных медицинских препаратов, косвенно являются и причинами их распространения.

    Речь идет не о каких-то конспирологических измышлениях, а об обычном пресловутом человеческом факторе. Поясню на конкретных примерах. В начале 80-х годов более 200 сотрудников прокуратуры разных рангов одновременно заболели бруцеллезом. Расследование показало, что причиной заражения явились действия лаборанта научно-исследовательского института ветеринарии, который поставил чашку с лабораторными образцами вируса в вытяжной шкаф и случайно включил вытяжку на улицу. Дело происходило жарким летнем днем, а в доме напротив располагался научно-исследовательский институт Генеральной прокуратуры СССР, в котором именно в этот момент происходила научно-практическая конференция – и окна в зале заседаний были открыты. Вот таким прямым путем из лабораторного вытяжного шкафа вирусы попали в конференц-зал, набитый до отказа высокопоставленными научными и практическими работниками прокуратуры со всей страны. Примерно с таким же человеческим фактором столкнулись мы при расследовании заражения детей ВИЧ-инфекцией, когда в нарушение норм, установленных протоколом о медицинских манипуляциях, медицинские сестры случайно вводили в вены детям зараженный физиологический раствор.

    И вот спустя много десятилетий я задумался над вопросами, которые нет-нет да и проскакивали в средствах массовой информации: то вдруг стали возникать вспышки давно истребленных человеческих заболеваний – корь, краснуха, дифтерия, оспа, холера, туберкулез; то не менее «вдруг» возникают вспышки экзогенного происхождения различных заболеваний животных – ящур, сибирская язва, различные формы гриппа животных (свиной, птичий) – ликвидируемые радикальными мерами с большими экономическими издержками.

    Фото: кадр из видео

    Я еще раз повторю, что далек от неких конспирологических предположений, но всё же возникает вопрос: в чем причина того, что США располагает свои бактериологические лаборатории по периметру Российской Федерации – в Китае, в Казахстане, в Узбекистане, в Грузии, в Армении, и вот теперь они вскрылись на Украине? Кстати сказать, администрация США признала наличие 26 лабораторий на Украине. А министерство обороны России говорит о 30 подобных центрах. Возможно, что на Украине к проводящейся специальной операции по демилитаризации и денацификации необходимо добавить и еще одну – операцию по дезинфекции страны?

    Может быть, настала пора обобщить и проанализировать наличие и локацию этих лабораторий – и соотнести с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний? Думаю, что данных для подобного исследования за последние 20 лет накопилось достаточно.

    Источник: Телеграм-канал Евгения Мысловского


     
     
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