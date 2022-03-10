Украине нужна еще и дезинфекция

Тревожные новости из зоны проведения специальной операции на территории Украины об обнаружении около 30 украинско-американских лабораторий по разработке патогенных вирусных материалов заставили меня вспомнить события почти сорокалетней давности – историю с заражением вирусом ВИЧ детей в больницах Элисты, Ростова-на-Дону и Волгограда.

Расследование этих событий было поручено мне, и в связи со следствием мне пришлось погрузиться в изучение причин распространения инфекционных заболеваний. И в то время, и сейчас, само по себе происхождение различных вирусов является практически не изученным и считается как бы вполне естественным природным явлением.

Но распространение этих патогенов – явление уже рукотворное, производимое человеком. Как это ни странно звучит, но именно люди, в частности врачи-инфекционисты, занимающиеся поисками противовирусных медицинских препаратов, косвенно являются и причинами их распространения.

Речь идет не о каких-то конспирологических измышлениях, а об обычном пресловутом человеческом факторе. Поясню на конкретных примерах. В начале 80-х годов более 200 сотрудников прокуратуры разных рангов одновременно заболели бруцеллезом. Расследование показало, что причиной заражения явились действия лаборанта научно-исследовательского института ветеринарии, который поставил чашку с лабораторными образцами вируса в вытяжной шкаф и случайно включил вытяжку на улицу. Дело происходило жарким летнем днем, а в доме напротив располагался научно-исследовательский институт Генеральной прокуратуры СССР, в котором именно в этот момент происходила научно-практическая конференция – и окна в зале заседаний были открыты. Вот таким прямым путем из лабораторного вытяжного шкафа вирусы попали в конференц-зал, набитый до отказа высокопоставленными научными и практическими работниками прокуратуры со всей страны. Примерно с таким же человеческим фактором столкнулись мы при расследовании заражения детей ВИЧ-инфекцией, когда в нарушение норм, установленных протоколом о медицинских манипуляциях, медицинские сестры случайно вводили в вены детям зараженный физиологический раствор.

И вот спустя много десятилетий я задумался над вопросами, которые нет-нет да и проскакивали в средствах массовой информации: то вдруг стали возникать вспышки давно истребленных человеческих заболеваний – корь, краснуха, дифтерия, оспа, холера, туберкулез; то не менее «вдруг» возникают вспышки экзогенного происхождения различных заболеваний животных – ящур, сибирская язва, различные формы гриппа животных (свиной, птичий) – ликвидируемые радикальными мерами с большими экономическими издержками.

Я еще раз повторю, что далек от неких конспирологических предположений, но всё же возникает вопрос: в чем причина того, что США располагает свои бактериологические лаборатории по периметру Российской Федерации – в Китае, в Казахстане, в Узбекистане, в Грузии, в Армении, и вот теперь они вскрылись на Украине? Кстати сказать, администрация США признала наличие 26 лабораторий на Украине. А министерство обороны России говорит о 30 подобных центрах. Возможно, что на Украине к проводящейся специальной операции по демилитаризации и денацификации необходимо добавить и еще одну – операцию по дезинфекции страны?

Может быть, настала пора обобщить и проанализировать наличие и локацию этих лабораторий – и соотнести с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний? Думаю, что данных для подобного исследования за последние 20 лет накопилось достаточно.

Источник: Телеграм-канал Евгения Мысловского